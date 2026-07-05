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Кунелле байрам

В Челябинской области прошел 70-й областной сабантуй

Недалеко от Челябинска, в деревне Норкино Аргаяшского округа прошел 70-й по счету областной сабантуй. Праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ, посетили десятки тысяч южноуральцев.

Гостям были доступны юрты и подворья Конгресса татар Челябинской области, Мамадышского района Республики Татарстан, Ашинского, Аргаяшского, Красноармейского и Верхнеуральского муниципальных округов, а также площадку «Башкирского курултая». На празднике также были представлены казахская и башкирская юрты, каждая из которых знакомила гостей с богатством народных традиций, быта и ремесел. В рамках праздника прошли соревнования по национальной борьбе на поясах «Керэш», а также традиционные национальные игры и состязания, в том числе конные скачки. На сцене выступали артисты из Челябинской области, Татарстана и Башкортостана.
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В деревне Норкино под Челябинском прошел 70-й по счету областной Сабантуй

В деревне Норкино под Челябинском прошел 70-й по счету областной Сабантуй

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ и символизирующий единство народов Южного Урала, приехало несколько десятков тысяч человек

На праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ и символизирующий единство народов Южного Урала, приехало несколько десятков тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На площадке были построены юрты и подворья Конгресса татар Челябинской области, Мамадышского района Республики Татарстан, Ашинского, Аргаяшского, Красноармейского и Верхнеуральского муниципальных округов, а также площадка «Башкирского курултая». Также были представлены казахская и башкирская юрты, каждая из которых знакомила гостей с богатством народных традиций, быта и ремесел.

На площадке были построены юрты и подворья Конгресса татар Челябинской области, Мамадышского района Республики Татарстан, Ашинского, Аргаяшского, Красноармейского и Верхнеуральского муниципальных округов, а также площадка «Башкирского курултая». Также были представлены казахская и башкирская юрты, каждая из которых знакомила гостей с богатством народных традиций, быта и ремесел.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

В общей сложности праздник посетили десятки тысяч южноуральцев

В общей сложности праздник посетили десятки тысяч южноуральцев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Гостей развлекали выступлениями артисты Челябинской области, Татарстана и Башкортостана

Гостей развлекали выступлениями артисты Челябинской области, Татарстана и Башкортостана

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Широко были представлены традиционные национальные развлечения. Одно из них - залезть на скользкий деревянный шест, в этом году его высота была более 15 метров

Широко были представлены традиционные национальные развлечения. Одно из них - залезть на скользкий деревянный шест, в этом году его высота была более 15 метров

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Еще одна традиция сабантуя - соревнования по борьбе на поясах &quot;Керэш&quot;.

Еще одна традиция сабантуя - соревнования по борьбе на поясах "Керэш".

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Кроме борьбы и лазания по столбу были и другие возможности проявить свою ловкость и точность

Кроме борьбы и лазания по столбу были и другие возможности проявить свою ловкость и точность

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Праздник дарил хорошее настроение и участникам, и гостям

Праздник дарил хорошее настроение и участникам, и гостям

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Музыканты на сабантуе были особенно востребованы

Музыканты на сабантуе были особенно востребованы

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Ростовой макет с изображением Владимира Путина в национальной одежде пользовался особой популярностью у гостей праздника

Ростовой макет с изображением Владимира Путина в национальной одежде пользовался особой популярностью у гостей праздника

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открыл Сабантуй губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Открыл Сабантуй губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Свой турнир был и у поклонников шахмат

Свой турнир был и у поклонников шахмат

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На сабантуе были развернуты и торговые ряды, где каждый мог в том числе утолить жажду и голод, и насладиться блюдами национальной кухни

На сабантуе были развернуты и торговые ряды, где каждый мог в том числе утолить жажду и голод, и насладиться блюдами национальной кухни

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

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В деревне Норкино под Челябинском прошел 70-й по счету областной Сабантуй

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ и символизирующий единство народов Южного Урала, приехало несколько десятков тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На площадке были построены юрты и подворья Конгресса татар Челябинской области, Мамадышского района Республики Татарстан, Ашинского, Аргаяшского, Красноармейского и Верхнеуральского муниципальных округов, а также площадка «Башкирского курултая». Также были представлены казахская и башкирская юрты, каждая из которых знакомила гостей с богатством народных традиций, быта и ремесел.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

В общей сложности праздник посетили десятки тысяч южноуральцев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Гостей развлекали выступлениями артисты Челябинской области, Татарстана и Башкортостана

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Широко были представлены традиционные национальные развлечения. Одно из них - залезть на скользкий деревянный шест, в этом году его высота была более 15 метров

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Еще одна традиция сабантуя - соревнования по борьбе на поясах "Керэш".

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Кроме борьбы и лазания по столбу были и другие возможности проявить свою ловкость и точность

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Праздник дарил хорошее настроение и участникам, и гостям

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Музыканты на сабантуе были особенно востребованы

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Ростовой макет с изображением Владимира Путина в национальной одежде пользовался особой популярностью у гостей праздника

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открыл Сабантуй губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Свой турнир был и у поклонников шахмат

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На сабантуе были развернуты и торговые ряды, где каждый мог в том числе утолить жажду и голод, и насладиться блюдами национальной кухни

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

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