05.07.2026, 06:55

Кунелле байрам В Челябинской области прошел 70-й областной сабантуй

Недалеко от Челябинска, в деревне Норкино Аргаяшского округа прошел 70-й по счету областной сабантуй. Праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ, посетили десятки тысяч южноуральцев.



Гостям были доступны юрты и подворья Конгресса татар Челябинской области, Мамадышского района Республики Татарстан, Ашинского, Аргаяшского, Красноармейского и Верхнеуральского муниципальных округов, а также площадку «Башкирского курултая». На празднике также были представлены казахская и башкирская юрты, каждая из которых знакомила гостей с богатством народных традиций, быта и ремесел. В рамках праздника прошли соревнования по национальной борьбе на поясах «Керэш», а также традиционные национальные игры и состязания, в том числе конные скачки. На сцене выступали артисты из Челябинской области, Татарстана и Башкортостана.