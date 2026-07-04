04.07.2026, 15:45

Карнавал на пруду Фестиваль E1 Sup Fest в Екатеринбурге

В акватории Городского пруда в Екатеринбурге 4 июля прошел фестиваль-карнавал E1 Sup Fest. Подробности — в фоторепортаже «Ъ-Урал».