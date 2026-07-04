Урал / Фото 04.07.2026, 15:45 Карнавал на пруду Фестиваль E1 Sup Fest в Екатеринбурге В акватории Городского пруда в Екатеринбурге 4 июля прошел фестиваль-карнавал E1 Sup Fest. Подробности — в фоторепортаже «Ъ-Урал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest в акватории Городского пруда в Екатеринбурге Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest в акватории Городского пруда в Екатеринбурге Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest в акватории Городского пруда в Екатеринбурге Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest в акватории Городского пруда в Екатеринбурге Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest в акватории Городского пруда в Екатеринбурге Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Следующая фотография 1 / 18 Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest в акватории Городского пруда в Екатеринбурге Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest в акватории Городского пруда в Екатеринбурге Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest в акватории Городского пруда в Екатеринбурге Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest в акватории Городского пруда в Екатеринбурге Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest в акватории Городского пруда в Екатеринбурге Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко Фестиваль-карнавал E1 Sup Fest Фото: Кристина Кушнаренко