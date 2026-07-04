04.07.2026, 13:55

На показ В Нижнем Новгороде проходит «Горький фест»

С 3 по 10 июля в Нижнем Новгороде проходит X фестиваль нового российского кино «Горький фест». Юбилейная конкурсная программа посвящена путешествиям во времени, переосмыслению прошлого и образа будущего. В нее вошли 18 фильмов, среди которых как дебютные работы, так и фильмы признанных режиссеров — Алексея Федорченко, Виталия Суслина, Светланы Самошиной, Ильи Хотиненко. Во внеконкурсной программе зрителям представят советские картины 1960-80-х годов с участием Евгения Евстигнеева — показы приурочены к 100-летию легендарного актера, родившегося в Нижнем Новгороде. Кадры с открытия фестиваля — в галерее «Ъ-Приволжье».