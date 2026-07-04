Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На показ

В Нижнем Новгороде проходит «Горький фест»

С 3 по 10 июля в Нижнем Новгороде проходит X фестиваль нового российского кино «Горький фест». Юбилейная конкурсная программа посвящена путешествиям во времени, переосмыслению прошлого и образа будущего. В нее вошли 18 фильмов, среди которых как дебютные работы, так и фильмы признанных режиссеров — Алексея Федорченко, Виталия Суслина, Светланы Самошиной, Ильи Хотиненко. Во внеконкурсной программе зрителям представят советские картины 1960-80-х годов с участием Евгения Евстигнеева — показы приурочены к 100-летию легендарного актера, родившегося в Нижнем Новгороде. Кадры с открытия фестиваля — в галерее «Ъ-Приволжье».
Предыдущая фотография
Президент фестиваля нового российского кино «Горький фест» Михаил Пореченков

Президент фестиваля нового российского кино «Горький фест» Михаил Пореченков

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители у ограждения красной дорожки

Зрители у ограждения красной дорожки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева проходит по красной дорожке

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева проходит по красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Президент фестиваля нового российского кино «Горький фест» Михаил Пореченков (слева) встречает гостей

Президент фестиваля нового российского кино «Горький фест» Михаил Пореченков (слева) встречает гостей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фанаты кинематографа во время дефиле кинозвезд

Фанаты кинематографа во время дефиле кинозвезд

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Кинорежиссер Алексей Герман младший приветствует своих зрителей

Кинорежиссер Алексей Герман младший приветствует своих зрителей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фотосессия у стенда фестиваля

Фотосессия у стенда фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Александра Ревенко

Актриса Александра Ревенко

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители перед красной дорожкой

Зрители перед красной дорожкой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссер Ангелина Никонова дает интервью

Режиссер Ангелина Никонова дает интервью

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Продюсер Наталья Гнеушева и актер Влад Прохоров

Продюсер Наталья Гнеушева и актер Влад Прохоров

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актеры Тимур Родригез и Катя Кабак на красной дорожке

Актеры Тимур Родригез и Катя Кабак на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Во время фотосессии

Во время фотосессии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссер Александр Велединский вошел в состав жюри фестиваля

Режиссер Александр Велединский вошел в состав жюри фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Никита Тарасов в ожидании церемонии открытия

Актер Никита Тарасов в ожидании церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Лянка Грыу на красной дорожке

Актриса Лянка Грыу на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Персонал фестиваля в ожидании гостей

Персонал фестиваля в ожидании гостей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Дмитрий Мухамадеев

Актер Дмитрий Мухамадеев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Янина Студилина (справа)

Актриса Янина Студилина (справа)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий с семьей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий с семьей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участница фестиваля

Участница фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Технический персонал за работой

Технический персонал за работой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники фестиваля на красной дорожке

Участники фестиваля на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Гости кинофестиваля

Гости кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участница фестиваля

Участница фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Кинозвезды ждут церемонию открытия

Кинозвезды ждут церемонию открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участник кинофестиваля

Участник кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Елена Подкаминская общается со зрителями

Актриса Елена Подкаминская общается со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Селфи со звездами — обязательная часть церемонии открытия

Селфи со звездами — обязательная часть церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Анжелика Каширина на красной дорожке

Актриса Анжелика Каширина на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актеры на красной дорожке

Актеры на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Гости фестиваля в ожидании церемонии открытия

Гости фестиваля в ожидании церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Женщина смотрит на кинозвезд из-за ограждения

Женщина смотрит на кинозвезд из-за ограждения

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Следующая фотография
1 / 34

Президент фестиваля нового российского кино «Горький фест» Михаил Пореченков

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители у ограждения красной дорожки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева проходит по красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Президент фестиваля нового российского кино «Горький фест» Михаил Пореченков (слева) встречает гостей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фанаты кинематографа во время дефиле кинозвезд

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Кинорежиссер Алексей Герман младший приветствует своих зрителей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фотосессия у стенда фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Александра Ревенко

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители перед красной дорожкой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссер Ангелина Никонова дает интервью

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Продюсер Наталья Гнеушева и актер Влад Прохоров

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актеры Тимур Родригез и Катя Кабак на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Во время фотосессии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Владелица компании PR-International Светлана Бондарчук

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссер Александр Велединский вошел в состав жюри фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Никита Тарасов в ожидании церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Лянка Грыу на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Персонал фестиваля в ожидании гостей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Дмитрий Мухамадеев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Янина Студилина (справа)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий с семьей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участница фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Технический персонал за работой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники фестиваля на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Гости кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участница фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Кинозвезды ждут церемонию открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участник кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Елена Подкаминская общается со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Селфи со звездами — обязательная часть церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Анжелика Каширина на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актеры на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Гости фестиваля в ожидании церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Женщина смотрит на кинозвезд из-за ограждения

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд