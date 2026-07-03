Из спорта в спорт
Министру спорта Челябинской области Владимиру Иванову исполнилось 39 лет
В начале прошлого года чемпион России и Европы по бадминтону Владимир Иванов был назначен министром спорта Челябинской области. Уроженец региона является двукратным чемпионом Европы, призером Европейских игр 2015 года, пятикратным победителем Кубка России, трехкратным участником Олимпийских игр. 3 июля Владимиру Иванову исполняется 39 лет. О жизни и достижениях спортсмена и министра — в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».
1 / 15