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Из спорта в спорт

Министру спорта Челябинской области Владимиру Иванову исполнилось 39 лет

В начале прошлого года чемпион России и Европы по бадминтону Владимир Иванов был назначен министром спорта Челябинской области. Уроженец региона является двукратным чемпионом Европы, призером Европейских игр 2015 года, пятикратным победителем Кубка России, трехкратным участником Олимпийских игр. 3 июля Владимиру Иванову исполняется 39 лет. О жизни и достижениях спортсмена и министра — в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».
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Владимир Иванов родился 3 июля 1987 года в Кусе. Начал заниматься бадминтоном со второго класса. Первые турниры спортсмена проходили на базе Дворца пионеров и школьников в его родном городе. В 13 лет Владимир Иванов отправился в Орехово-Зуево на первенство России по бадминтону, где занял первое место. В 16 лет он попал во взрослую сборную страны. С 17-ти тренировался в комплексной детско-юношеской спортивной школе «Торпедо» под руководством личного тренера Валерия Лебедева

Владимир Иванов родился 3 июля 1987 года в Кусе. Начал заниматься бадминтоном со второго класса. Первые турниры спортсмена проходили на базе Дворца пионеров и школьников в его родном городе. В 13 лет Владимир Иванов отправился в Орехово-Зуево на первенство России по бадминтону, где занял первое место. В 16 лет он попал во взрослую сборную страны. С 17-ти тренировался в комплексной детско-юношеской спортивной школе «Торпедо» под руководством личного тренера Валерия Лебедева

Фото: Сайт спортивной школы «Торпедо»

Бадминтонистом всерьез заинтересовались, когда он взял серебро на чемпионате России в 2006 году. Тогда Иванов и закрепился в сборной. В 2008 году челябинец впервые одержал победу в чемпионате России, а в 2009-м стал трехкратным обладателем Кубка России, обыграв Станислава Пухова в финальном матче со счетом 21–15, 12–21, 22–20 &lt;br>«Конечно, играть против соперника, который так хорошо тебя знает, очень сложно — в финале мало кто решается ломать проверенные тактические схемы, выдумывать что-то новое. На самом деле то, что у нас происходит с Пуховым — это же чистая психологическая борьба. На этот раз Станислав чуть дрогнул в концовке третьей партии, два раза направив волан в сетку. А так бы может быть и до тридцати бы играли»,— подчеркнул Владимир Иванов после матча

Бадминтонистом всерьез заинтересовались, когда он взял серебро на чемпионате России в 2006 году. Тогда Иванов и закрепился в сборной. В 2008 году челябинец впервые одержал победу в чемпионате России, а в 2009-м стал трехкратным обладателем Кубка России, обыграв Станислава Пухова в финальном матче со счетом 21–15, 12–21, 22–20
«Конечно, играть против соперника, который так хорошо тебя знает, очень сложно — в финале мало кто решается ломать проверенные тактические схемы, выдумывать что-то новое. На самом деле то, что у нас происходит с Пуховым — это же чистая психологическая борьба. На этот раз Станислав чуть дрогнул в концовке третьей партии, два раза направив волан в сетку. А так бы может быть и до тридцати бы играли»,— подчеркнул Владимир Иванов после матча

Фото: сайт Национальной федерации бадминтона России

Летом 2012 года спортсмен впервые попал на Олимпийские игры. В рамках олимпийского турнира по бадминтону он выступал четыре дня в одиночном и парном разрядах. Во время второй партии матча против Сюй Жень-хао из Тайваня Владимир Иванов поскользнулся. Врач перевязал ему голеностоп, и уроженец Кусы в итоге выиграл матч, но в плей-офф победить не удалось

Летом 2012 года спортсмен впервые попал на Олимпийские игры. В рамках олимпийского турнира по бадминтону он выступал четыре дня в одиночном и парном разрядах. Во время второй партии матча против Сюй Жень-хао из Тайваня Владимир Иванов поскользнулся. Врач перевязал ему голеностоп, и уроженец Кусы в итоге выиграл матч, но в плей-офф победить не удалось

Фото: сайт федерации бадминтона Московской области

В 2013 году Владимир Иванов принимал участие в турнире серии Premier Super Series Li Ning China Open. Со своим постоянным напарником Иваном Созоновым он вышел в четвертьфинал, где спортсмены проиграли соперникам из Малайзии. Сразу после пара бадминтонистов отправилась на турнир Yonex Sunrise Hong Kong Open, где одержала победу над олимпийскими чемпионами 2012 года Цай Юнь и Фу Хайфэн &lt;br> На фото: Владимир Иванов и Иван Созонов

В 2013 году Владимир Иванов принимал участие в турнире серии Premier Super Series Li Ning China Open. Со своим постоянным напарником Иваном Созоновым он вышел в четвертьфинал, где спортсмены проиграли соперникам из Малайзии. Сразу после пара бадминтонистов отправилась на турнир Yonex Sunrise Hong Kong Open, где одержала победу над олимпийскими чемпионами 2012 года Цай Юнь и Фу Хайфэн
На фото: Владимир Иванов и Иван Созонов

Фото: сайт федерации бадминтона Московской области

Несколько раз уроженец Челябинской области играл в турнире Russian Open. В 2014 году он занял первое место, обойдя Риичи Такешита (Япония) &lt;br>«Встреча сложилась непросто для меня. Манера игры японца носила оборонительный характер, из-за этого на ровном месте проступала лишняя нервозность. Мне приходилось активно атаковать, отсюда повылезали и ошибки. Потом я подстроился, начал навязывать свой бадминтон, устраивать розыгрыши»,— рассказывал после матча Владимир Иванов

Несколько раз уроженец Челябинской области играл в турнире Russian Open. В 2014 году он занял первое место, обойдя Риичи Такешита (Япония)
«Встреча сложилась непросто для меня. Манера игры японца носила оборонительный характер, из-за этого на ровном месте проступала лишняя нервозность. Мне приходилось активно атаковать, отсюда повылезали и ошибки. Потом я подстроился, начал навязывать свой бадминтон, устраивать розыгрыши»,— рассказывал после матча Владимир Иванов

Фото: сайт Национальной федерации бадминтона России

В 2015 году Владимир Иванов и Иван Созонов во второй раз выиграли турнир Russian Open. Это помогло спортсменам получить дополнительные рейтинговые баллы, чтобы попасть на Олимпийские игры 2016 года. В дуэте на Олимпиаде они не смогли выйти в плей-офф. В личных соревнованиях уроженец Кусы занял второе место в своей группе, уступив право выхода в 1/8 финала участнику из Южной Кореи

В 2015 году Владимир Иванов и Иван Созонов во второй раз выиграли турнир Russian Open. Это помогло спортсменам получить дополнительные рейтинговые баллы, чтобы попасть на Олимпийские игры 2016 года. В дуэте на Олимпиаде они не смогли выйти в плей-офф. В личных соревнованиях уроженец Кусы занял второе место в своей группе, уступив право выхода в 1/8 финала участнику из Южной Кореи

Фото: Татьяна Огородникова

2014 год ознаменовался для Владимира Иванова еще одним важным событием — его объявили бадминтонистом года после голосования на сайте Национальной федерации бадминтона России. За сезон спортсмен стал чемпионом России в парном разряде, чемпионом Европы в парном разряде, бронзовым призером чемпионата Европы в одиночном разряде

2014 год ознаменовался для Владимира Иванова еще одним важным событием — его объявили бадминтонистом года после голосования на сайте Национальной федерации бадминтона России. За сезон спортсмен стал чемпионом России в парном разряде, чемпионом Европы в парном разряде, бронзовым призером чемпионата Европы в одиночном разряде

Фото: сайт Национальной федерации бадминтона России

Дважды Владимир Иванов и Иван Созонов выступали на All England Open. В 2016 году они, одержав победу на турнире, стали единственными россиянами, которым это удалось сделать. В 2020-м на этом же соревновании дуэт завоевал бронзу

Дважды Владимир Иванов и Иван Созонов выступали на All England Open. В 2016 году они, одержав победу на турнире, стали единственными россиянами, которым это удалось сделать. В 2020-м на этом же соревновании дуэт завоевал бронзу

Фото: сайт федерации бадминтона Москвы

Спортсмен в том числе проводил мастер-классы по бадминтону. Так, в 2021 году в Южно-Уральском государственном университете был организован открытый урок для студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Владимир Иванов рассказал участникам тренировки, что волан летит со скоростью 480–490 км в час. Мечта спортсменов и редакции «Книга рекордов Гиннеса» — достичь скорости 500 км в час. При этом человеческое зрение может уловить движущийся объект на скорости только до 400 км в час

Спортсмен в том числе проводил мастер-классы по бадминтону. Так, в 2021 году в Южно-Уральском государственном университете был организован открытый урок для студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Владимир Иванов рассказал участникам тренировки, что волан летит со скоростью 480–490 км в час. Мечта спортсменов и редакции «Книга рекордов Гиннеса» — достичь скорости 500 км в час. При этом человеческое зрение может уловить движущийся объект на скорости только до 400 км в час

Фото: сайт ЮУрГУ

В 2021 году уроженец Челябинской области готовился к выступлению на летних Олимпийских играх в Японии. Заключительный этап тренировок российской сборной проходил во Владивостоке. На Олимпиаде Владимир Иванов играл в дуэте с Иваном Созоновым, однако они не смогли выйти из группового турнира

В 2021 году уроженец Челябинской области готовился к выступлению на летних Олимпийских играх в Японии. Заключительный этап тренировок российской сборной проходил во Владивостоке. На Олимпиаде Владимир Иванов играл в дуэте с Иваном Созоновым, однако они не смогли выйти из группового турнира

Фото: Министерство физической культуры и спорта Приморского края

В спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском 1 мая 2022 года состоялся «Матч звезд» российского бадминтона. Владимир Иванов играл в составе команды под руководством Виктора Малютина. Вместе с другими спортсменами ему удалось стать победителем соревнования

В спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском 1 мая 2022 года состоялся «Матч звезд» российского бадминтона. Владимир Иванов играл в составе команды под руководством Виктора Малютина. Вместе с другими спортсменами ему удалось стать победителем соревнования

Фото: личный архив Владимира Иванова

Вновь в мужской паре Владимир Иванов и Иван Созонов доказали свой профессионализм на личном чемпионате России 2023 года, проходившем в Приморье. В 2022-м дуэт также стал лучшим на этом соревновании

Вновь в мужской паре Владимир Иванов и Иван Созонов доказали свой профессионализм на личном чемпионате России 2023 года, проходившем в Приморье. В 2022-м дуэт также стал лучшим на этом соревновании

Фото: федерация бадминтона Приморского края

В феврале 2025 года Владимир Иванов был назначен на должность министра спорта Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер выразил уверенность, что опыт олимпийца и его понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить инфраструктуру в области и результаты профессионалов

В феврале 2025 года Владимир Иванов был назначен на должность министра спорта Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер выразил уверенность, что опыт олимпийца и его понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить инфраструктуру в области и результаты профессионалов

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

На Петербургском экономическом форуме-2025 Владимир Иванов подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития туристской индустрии вместе с начальником главного управления координации развития туризма в Челябинской области Анастасией Понькиной и директором ООО «Специализированный застройщик «Уреньга-Резорт» Вячеславом Жилиным. Было принято решение создать рекреационно-спортивный всесезонный курорт «Уреньга» в 10 км от Златоуста. Инвестиции в проект составят 50 млрд руб.

На Петербургском экономическом форуме-2025 Владимир Иванов подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития туристской индустрии вместе с начальником главного управления координации развития туризма в Челябинской области Анастасией Понькиной и директором ООО «Специализированный застройщик «Уреньга-Резорт» Вячеславом Жилиным. Было принято решение создать рекреационно-спортивный всесезонный курорт «Уреньга» в 10 км от Златоуста. Инвестиции в проект составят 50 млрд руб.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Владимир Иванов состоит в браке с супругой Натальей с 2014 года. Они воспитывают двоих мальчиков

Владимир Иванов состоит в браке с супругой Натальей с 2014 года. Они воспитывают двоих мальчиков

Фото: личный архив Владимира Иванова

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Владимир Иванов родился 3 июля 1987 года в Кусе. Начал заниматься бадминтоном со второго класса. Первые турниры спортсмена проходили на базе Дворца пионеров и школьников в его родном городе. В 13 лет Владимир Иванов отправился в Орехово-Зуево на первенство России по бадминтону, где занял первое место. В 16 лет он попал во взрослую сборную страны. С 17-ти тренировался в комплексной детско-юношеской спортивной школе «Торпедо» под руководством личного тренера Валерия Лебедева

Фото: Сайт спортивной школы «Торпедо»

Бадминтонистом всерьез заинтересовались, когда он взял серебро на чемпионате России в 2006 году. Тогда Иванов и закрепился в сборной. В 2008 году челябинец впервые одержал победу в чемпионате России, а в 2009-м стал трехкратным обладателем Кубка России, обыграв Станислава Пухова в финальном матче со счетом 21–15, 12–21, 22–20
«Конечно, играть против соперника, который так хорошо тебя знает, очень сложно — в финале мало кто решается ломать проверенные тактические схемы, выдумывать что-то новое. На самом деле то, что у нас происходит с Пуховым — это же чистая психологическая борьба. На этот раз Станислав чуть дрогнул в концовке третьей партии, два раза направив волан в сетку. А так бы может быть и до тридцати бы играли»,— подчеркнул Владимир Иванов после матча

Фото: сайт Национальной федерации бадминтона России

Летом 2012 года спортсмен впервые попал на Олимпийские игры. В рамках олимпийского турнира по бадминтону он выступал четыре дня в одиночном и парном разрядах. Во время второй партии матча против Сюй Жень-хао из Тайваня Владимир Иванов поскользнулся. Врач перевязал ему голеностоп, и уроженец Кусы в итоге выиграл матч, но в плей-офф победить не удалось

Фото: сайт федерации бадминтона Московской области

В 2013 году Владимир Иванов принимал участие в турнире серии Premier Super Series Li Ning China Open. Со своим постоянным напарником Иваном Созоновым он вышел в четвертьфинал, где спортсмены проиграли соперникам из Малайзии. Сразу после пара бадминтонистов отправилась на турнир Yonex Sunrise Hong Kong Open, где одержала победу над олимпийскими чемпионами 2012 года Цай Юнь и Фу Хайфэн
На фото: Владимир Иванов и Иван Созонов

Фото: сайт федерации бадминтона Московской области

Несколько раз уроженец Челябинской области играл в турнире Russian Open. В 2014 году он занял первое место, обойдя Риичи Такешита (Япония)
«Встреча сложилась непросто для меня. Манера игры японца носила оборонительный характер, из-за этого на ровном месте проступала лишняя нервозность. Мне приходилось активно атаковать, отсюда повылезали и ошибки. Потом я подстроился, начал навязывать свой бадминтон, устраивать розыгрыши»,— рассказывал после матча Владимир Иванов

Фото: сайт Национальной федерации бадминтона России

В 2015 году Владимир Иванов и Иван Созонов во второй раз выиграли турнир Russian Open. Это помогло спортсменам получить дополнительные рейтинговые баллы, чтобы попасть на Олимпийские игры 2016 года. В дуэте на Олимпиаде они не смогли выйти в плей-офф. В личных соревнованиях уроженец Кусы занял второе место в своей группе, уступив право выхода в 1/8 финала участнику из Южной Кореи

Фото: Татьяна Огородникова

2014 год ознаменовался для Владимира Иванова еще одним важным событием — его объявили бадминтонистом года после голосования на сайте Национальной федерации бадминтона России. За сезон спортсмен стал чемпионом России в парном разряде, чемпионом Европы в парном разряде, бронзовым призером чемпионата Европы в одиночном разряде

Фото: сайт Национальной федерации бадминтона России

Дважды Владимир Иванов и Иван Созонов выступали на All England Open. В 2016 году они, одержав победу на турнире, стали единственными россиянами, которым это удалось сделать. В 2020-м на этом же соревновании дуэт завоевал бронзу

Фото: сайт федерации бадминтона Москвы

Спортсмен в том числе проводил мастер-классы по бадминтону. Так, в 2021 году в Южно-Уральском государственном университете был организован открытый урок для студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Владимир Иванов рассказал участникам тренировки, что волан летит со скоростью 480–490 км в час. Мечта спортсменов и редакции «Книга рекордов Гиннеса» — достичь скорости 500 км в час. При этом человеческое зрение может уловить движущийся объект на скорости только до 400 км в час

Фото: сайт ЮУрГУ

В 2021 году уроженец Челябинской области готовился к выступлению на летних Олимпийских играх в Японии. Заключительный этап тренировок российской сборной проходил во Владивостоке. На Олимпиаде Владимир Иванов играл в дуэте с Иваном Созоновым, однако они не смогли выйти из группового турнира

Фото: Министерство физической культуры и спорта Приморского края

В спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском 1 мая 2022 года состоялся «Матч звезд» российского бадминтона. Владимир Иванов играл в составе команды под руководством Виктора Малютина. Вместе с другими спортсменами ему удалось стать победителем соревнования

Фото: личный архив Владимира Иванова

Вновь в мужской паре Владимир Иванов и Иван Созонов доказали свой профессионализм на личном чемпионате России 2023 года, проходившем в Приморье. В 2022-м дуэт также стал лучшим на этом соревновании

Фото: федерация бадминтона Приморского края

В феврале 2025 года Владимир Иванов был назначен на должность министра спорта Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер выразил уверенность, что опыт олимпийца и его понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить инфраструктуру в области и результаты профессионалов

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

На Петербургском экономическом форуме-2025 Владимир Иванов подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития туристской индустрии вместе с начальником главного управления координации развития туризма в Челябинской области Анастасией Понькиной и директором ООО «Специализированный застройщик «Уреньга-Резорт» Вячеславом Жилиным. Было принято решение создать рекреационно-спортивный всесезонный курорт «Уреньга» в 10 км от Златоуста. Инвестиции в проект составят 50 млрд руб.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Владимир Иванов состоит в браке с супругой Натальей с 2014 года. Они воспитывают двоих мальчиков

Фото: личный архив Владимира Иванова

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