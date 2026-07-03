Из спорта в спорт

Бадминтонистом всерьез заинтересовались, когда он взял серебро на чемпионате России в 2006 году. Тогда Иванов и закрепился в сборной. В 2008 году челябинец впервые одержал победу в чемпионате России, а в 2009-м стал трехкратным обладателем Кубка России, обыграв Станислава Пухова в финальном матче со счетом 21–15, 12–21, 22–20

«Конечно, играть против соперника, который так хорошо тебя знает, очень сложно — в финале мало кто решается ломать проверенные тактические схемы, выдумывать что-то новое. На самом деле то, что у нас происходит с Пуховым — это же чистая психологическая борьба. На этот раз Станислав чуть дрогнул в концовке третьей партии, два раза направив волан в сетку. А так бы может быть и до тридцати бы играли»,— подчеркнул Владимир Иванов после матча

Фото: сайт Национальной федерации бадминтона России