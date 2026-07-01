Волга / Фото 01.07.2026, 21:22 Летние коллекции 2026 в Самаре Чистые линии, мягкие силуэты и безупречное прочтение современной элегантности. Главные новинки сезона от мировых брендов, представленные в модных пространствах города. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Образ на фото: тельняшка Saint James, остальные элементы — I'm Brian. Бутик Этуаль. Фото: Этуаль Куртка Diego M, остальные элементы — Saint James. Бутик Этуаль. Фото: Этуаль На модели структурированный тренч и невесомое струящееся шелковое платье Scervino Firenze в ярком зеленом цвете. Bosco Outlet. Фото: Bosco Outlet Кардиган с накладными карманами от Lardini. Bosco Outlet. Фото: Bosco Outlet На мужчине: костюм и рубашка CESARE ATTOLINI, лоферы SANTONI. На девушке: шляпа BORSALINO, жилет KITON, шорты LOULOU DE SAISON, босоножки GIANVITO ROSSI. Интернет бутик VipAvenue. Фото: VipAvenue Платье из мягкого поплина с шитьем, кожаные сандалии, сумка «Пастичино». Официальный бутик Weekend Max Mara. Фото: Weekend Max Mara Костюм из хлопка, футболка, кроссовки Karl Lagerfeld. Мужской бутик Karl Lagerfeld. Фото: Karl Lagerfeld Следующая фотография 1 / 7 Образ на фото: тельняшка Saint James, остальные элементы — I'm Brian. Бутик Этуаль. Фото: Этуаль Куртка Diego M, остальные элементы — Saint James. Бутик Этуаль. Фото: Этуаль На модели структурированный тренч и невесомое струящееся шелковое платье Scervino Firenze в ярком зеленом цвете. Bosco Outlet. Фото: Bosco Outlet Кардиган с накладными карманами от Lardini. Bosco Outlet. Фото: Bosco Outlet На мужчине: костюм и рубашка CESARE ATTOLINI, лоферы SANTONI. На девушке: шляпа BORSALINO, жилет KITON, шорты LOULOU DE SAISON, босоножки GIANVITO ROSSI. Интернет бутик VipAvenue. Фото: VipAvenue Платье из мягкого поплина с шитьем, кожаные сандалии, сумка «Пастичино». Официальный бутик Weekend Max Mara. Фото: Weekend Max Mara Костюм из хлопка, футболка, кроссовки Karl Lagerfeld. Мужской бутик Karl Lagerfeld. Фото: Karl Lagerfeld