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Летние коллекции 2026 в Самаре

Чистые линии, мягкие силуэты и безупречное прочтение современной элегантности. Главные новинки сезона от мировых брендов, представленные в модных пространствах города.
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Образ на фото: тельняшка Saint James, остальные элементы — I&#39;m Brian. Бутик Этуаль.

Образ на фото: тельняшка Saint James, остальные элементы — I'm Brian. Бутик Этуаль.

Фото: Этуаль

Куртка Diego M, остальные элементы — Saint James. Бутик Этуаль.

Куртка Diego M, остальные элементы — Saint James. Бутик Этуаль.

Фото: Этуаль

На модели структурированный тренч и невесомое струящееся шелковое платье Scervino Firenze в ярком зеленом цвете. Bosco Outlet.

На модели структурированный тренч и невесомое струящееся шелковое платье Scervino Firenze в ярком зеленом цвете. Bosco Outlet.

Фото: Bosco Outlet

Кардиган с накладными карманами от Lardini. Bosco Outlet.

Кардиган с накладными карманами от Lardini. Bosco Outlet.

Фото: Bosco Outlet

На мужчине: костюм и рубашка CESARE ATTOLINI, лоферы SANTONI. На девушке: шляпа BORSALINO, жилет KITON, шорты LOULOU DE SAISON, босоножки GIANVITO ROSSI. Интернет бутик VipAvenue.

На мужчине: костюм и рубашка CESARE ATTOLINI, лоферы SANTONI. На девушке: шляпа BORSALINO, жилет KITON, шорты LOULOU DE SAISON, босоножки GIANVITO ROSSI. Интернет бутик VipAvenue.

Фото: VipAvenue

Платье из мягкого поплина с шитьем, кожаные сандалии, сумка «Пастичино». Официальный бутик Weekend Max Mara.

Платье из мягкого поплина с шитьем, кожаные сандалии, сумка «Пастичино». Официальный бутик Weekend Max Mara.

Фото: Weekend Max Mara

Костюм из хлопка, футболка, кроссовки Karl Lagerfeld. Мужской бутик Karl Lagerfeld.

Костюм из хлопка, футболка, кроссовки Karl Lagerfeld. Мужской бутик Karl Lagerfeld.

Фото: Karl Lagerfeld

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Образ на фото: тельняшка Saint James, остальные элементы — I'm Brian. Бутик Этуаль.

Фото: Этуаль

Куртка Diego M, остальные элементы — Saint James. Бутик Этуаль.

Фото: Этуаль

На модели структурированный тренч и невесомое струящееся шелковое платье Scervino Firenze в ярком зеленом цвете. Bosco Outlet.

Фото: Bosco Outlet

Кардиган с накладными карманами от Lardini. Bosco Outlet.

Фото: Bosco Outlet

На мужчине: костюм и рубашка CESARE ATTOLINI, лоферы SANTONI. На девушке: шляпа BORSALINO, жилет KITON, шорты LOULOU DE SAISON, босоножки GIANVITO ROSSI. Интернет бутик VipAvenue.

Фото: VipAvenue

Платье из мягкого поплина с шитьем, кожаные сандалии, сумка «Пастичино». Официальный бутик Weekend Max Mara.

Фото: Weekend Max Mara

Костюм из хлопка, футболка, кроссовки Karl Lagerfeld. Мужской бутик Karl Lagerfeld.

Фото: Karl Lagerfeld

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