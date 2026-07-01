Летние чтения

Слева направо: член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов и депутат Василий Швецов
Слева направо: член комитета по обороне Виктор Соболев, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Сысоев на церемонии открытия выставки «Воздушная битва за Москву: 85 лет памяти»
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев (в центре) и председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев (второй справа) во время сдачи крови в мобильной станции переливания крови
Слева направо: первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Слева направо: зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев, член комитета по международным делам Дмитрий Белик и зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко
Справа налево: член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов