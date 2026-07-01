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Летние чтения

Яркие моменты работы депутатов Госдумы в июне

Пленарные заседания, выставки, круглые столы и другие мероприятия Госдумы — в фотогалерее «Ъ».
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Слева направо: член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов и депутат Василий Швецов

Слева направо: член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов и депутат Василий Швецов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посетитель Госдумы

Посетитель Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: член комитета по обороне Виктор Соболев, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Сысоев на церемонии открытия выставки «Воздушная битва за Москву: 85 лет памяти»

Слева направо: член комитета по обороне Виктор Соболев, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Сысоев на церемонии открытия выставки «Воздушная битва за Москву: 85 лет памяти»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева перед началом круглого стола «Кризисные центры: опыт, вызовы и перспективы развития системы поддержки»

Первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева перед началом круглого стола «Кризисные центры: опыт, вызовы и перспективы развития системы поддержки»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре, справа) и зампред Госдумы Петр Толстой (в центре, слева)

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре, справа) и зампред Госдумы Петр Толстой (в центре, слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по аграрным вопросам Мария Прусакова

Член комитета по аграрным вопросам Мария Прусакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев (в центре) и председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев (второй справа) во время сдачи крови в мобильной станции переливания крови

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев (в центре) и председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев (второй справа) во время сдачи крови в мобильной станции переливания крови

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Слева направо: первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Подведение итогов конкурса «Женщины Наций и Народов России»

Подведение итогов конкурса «Женщины Наций и Народов России»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Холл в здании Госдумы

Холл в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг

Председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лестница в Госдуме

Лестница в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин (слева) и зампред Госдумы Виктория Абрамченко

Член комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин (слева) и зампред Госдумы Виктория Абрамченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на учредительном собрании общественного объединения «Мотопарламент»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на учредительном собрании общественного объединения «Мотопарламент»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместители руководителя фракции партии «Единая Россия» Андрей Исаев (слева) и Евгений Ревенко

Заместители руководителя фракции партии «Единая Россия» Андрей Исаев (слева) и Евгений Ревенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (в центре) и руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Никита Березин (справа)

Первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (в центре) и руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Никита Березин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участницы финала конкурса «Женщины Наций и Народов России»

Участницы финала конкурса «Женщины Наций и Народов России»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев, член комитета по международным делам Дмитрий Белик и зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко

Слева направо: зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев, член комитета по международным делам Дмитрий Белик и зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Гурулев

Член комитета по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Гурулев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитетаи по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко и первый зампред Госдумы Александр Жуков

Зампред комитетаи по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко и первый зампред Госдумы Александр Жуков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Госдумы на пресс-подходе

Депутат Госдумы на пресс-подходе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов

Заместитель председателя комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов и замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева

Председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов и замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посетитель Госдумы

Посетитель Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Справа налево: член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Справа налево: член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посетительница Госдумы

Посетительница Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев (слева) и статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов (второй слева)

Председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев (слева) и статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким

Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Сергей Коткин

Член комитета по международным делам Сергей Коткин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по обороне Андрей Колесник

Член комитета по обороне Андрей Колесник

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (справа)

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко

Заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин во время сдачи крови в мобильной станции переливания крови

Председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин во время сдачи крови в мобильной станции переливания крови

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москвичи перед зданием Госдумы

Москвичи перед зданием Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Слева направо: член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов и депутат Василий Швецов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посетитель Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: член комитета по обороне Виктор Соболев, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Сысоев на церемонии открытия выставки «Воздушная битва за Москву: 85 лет памяти»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева перед началом круглого стола «Кризисные центры: опыт, вызовы и перспективы развития системы поддержки»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре, справа) и зампред Госдумы Петр Толстой (в центре, слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по аграрным вопросам Мария Прусакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев (в центре) и председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев (второй справа) во время сдачи крови в мобильной станции переливания крови

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Подведение итогов конкурса «Женщины Наций и Народов России»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Холл в здании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лестница в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин (слева) и зампред Госдумы Виктория Абрамченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на учредительном собрании общественного объединения «Мотопарламент»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместители руководителя фракции партии «Единая Россия» Андрей Исаев (слева) и Евгений Ревенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (в центре) и руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Никита Березин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участницы финала конкурса «Женщины Наций и Народов России»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев, член комитета по международным делам Дмитрий Белик и зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Гурулев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитетаи по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко и первый зампред Госдумы Александр Жуков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Госдумы на пресс-подходе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов и замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посетитель Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Справа налево: член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посетительница Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев (слева) и статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Сергей Коткин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по обороне Андрей Колесник

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин во время сдачи крови в мобильной станции переливания крови

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москвичи перед зданием Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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