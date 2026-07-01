Летние чтения

Слева направо: член комитета по обороне Виктор Соболев, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Сысоев на церемонии открытия выставки «Воздушная битва за Москву: 85 лет памяти»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото