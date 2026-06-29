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Театры вышли к зрителям

Фестиваль «Большая Театральная» прошел на центральной улице Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 26-28 июня прошел фестиваль «Большая Театральная», в рамках которого государственные и независимые театры вышли на центральную пешеходную улицу города, чтобы представить зрителям свои работы. С нескольких сцен звучали произведения Достоевского, Зощенко, Салтыкова-Щедрина, Бродского. Зрителями стали как случайные прохожие, так и те, кто приехал на выступления любимых артистов специально. Несколько моментов театрального фестиваля — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
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Артисты театра &quot;Комедiя&quot; представили зрителям спектакль &quot;Город Глупов. Подслушано&quot;

Артисты театра "Комедiя" представили зрителям спектакль "Город Глупов. Подслушано"

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Охранник с крыльца Театра кукол наблюдает за тем, что творится на сцене и за кулисами

Охранник с крыльца Театра кукол наблюдает за тем, что творится на сцене и за кулисами

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

В перерыве между сценами у актеров есть несколько минут на то, чтобы сменить костюм

В перерыве между сценами у актеров есть несколько минут на то, чтобы сменить костюм

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Концерт Лилии Шайхитдиновой и струнного трио «Дамские пальчики» на Большой Покровской

Концерт Лилии Шайхитдиновой и струнного трио «Дамские пальчики» на Большой Покровской

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Участницы трио &quot;Дамские пальчики&quot;

Участницы трио "Дамские пальчики"

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Во дворе арт-галереи &quot;Кладовка&quot; театр &quot;На Счастливой&quot; представил спектакль по мотивам произведений Михаила Зощенко

Во дворе арт-галереи "Кладовка" театр "На Счастливой" представил спектакль по мотивам произведений Михаила Зощенко

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Актриса театра &quot;На счастливой&quot; в костюме новогодней елки

Актриса театра "На счастливой" в костюме новогодней елки

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Зрители во время спектакля театра &quot;На Счастливой&quot;

Зрители во время спектакля театра "На Счастливой"

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Зрители и актеры во время спектакля &quot;Лелька и Минька&quot;

Зрители и актеры во время спектакля "Лелька и Минька"

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Актер и режиссер Лев Харламов читает стихи Иосифа Бродского со сцены около учебного театра

Актер и режиссер Лев Харламов читает стихи Иосифа Бродского со сцены около учебного театра

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Директор и художественный руководитель Центра театрального мастерства Евгений Пыхтин снимает выступление коллег по цеху

Директор и художественный руководитель Центра театрального мастерства Евгений Пыхтин снимает выступление коллег по цеху

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Лев Харламов и участник трио «Киты и Звезды» Юрий Барсуков

Лев Харламов и участник трио «Киты и Звезды» Юрий Барсуков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Репетиция спектакля по произведениям рэп-театра из Москвы роману Федора Достоевского &quot;Преступление и наказание&quot;

Репетиция спектакля по произведениям рэп-театра из Москвы роману Федора Достоевского "Преступление и наказание"

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Концертмейстер во время выступления артистов на главной сцене фестиваля

Концертмейстер во время выступления артистов на главной сцене фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Проект «Х.О.Р.» с каверами известных песен в формата «гитара, шляпа, контрабас»

Проект «Х.О.Р.» с каверами известных песен в формата «гитара, шляпа, контрабас»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Зрители на выступлении проекта Х.О.Р.

Зрители на выступлении проекта Х.О.Р.

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Днем актеры и музыканты репетируют выступления, которые должны пройти на сцене перед драмтеатром вечером

Днем актеры и музыканты репетируют выступления, которые должны пройти на сцене перед драмтеатром вечером

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Актеры Центра театрального мастерства готовятся показать спектакль &quot;Горький и Шаляпин P.S.&quot;

Актеры Центра театрального мастерства готовятся показать спектакль "Горький и Шаляпин P.S."

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

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Артисты театра "Комедiя" представили зрителям спектакль "Город Глупов. Подслушано"

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Охранник с крыльца Театра кукол наблюдает за тем, что творится на сцене и за кулисами

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

В перерыве между сценами у актеров есть несколько минут на то, чтобы сменить костюм

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Концерт Лилии Шайхитдиновой и струнного трио «Дамские пальчики» на Большой Покровской

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Участницы трио "Дамские пальчики"

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Во дворе арт-галереи "Кладовка" театр "На Счастливой" представил спектакль по мотивам произведений Михаила Зощенко

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Актриса театра "На счастливой" в костюме новогодней елки

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Зрители во время спектакля театра "На Счастливой"

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Зрители и актеры во время спектакля "Лелька и Минька"

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Актер и режиссер Лев Харламов читает стихи Иосифа Бродского со сцены около учебного театра

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Директор и художественный руководитель Центра театрального мастерства Евгений Пыхтин снимает выступление коллег по цеху

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Лев Харламов и участник трио «Киты и Звезды» Юрий Барсуков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Репетиция спектакля по произведениям рэп-театра из Москвы роману Федора Достоевского "Преступление и наказание"

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Концертмейстер во время выступления артистов на главной сцене фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Проект «Х.О.Р.» с каверами известных песен в формата «гитара, шляпа, контрабас»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Зрители на выступлении проекта Х.О.Р.

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Днем актеры и музыканты репетируют выступления, которые должны пройти на сцене перед драмтеатром вечером

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Актеры Центра театрального мастерства готовятся показать спектакль "Горький и Шаляпин P.S."

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Швецова

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