28.06.2026, 15:49

Ритмы трех континентов Яркие кадры музыкального опен-эйра юбилейного XV Платоновского фестиваля искусств

Опен-эйр «Музыка мира» вновь собрал тысячи зрителей в Белом колодце и стал одним из главных событий юбилейного XV Платоновского фестиваля искусств. На сцене среди меловых скал выступили AY YOLA из Башкортостана, Jupiter & Okwess из Конго и Kumbia Boruka из Мексики, а концерт под открытым небом объединил этническую музыку, современные ритмы и зрителей разных возрастов. Как прошел музыкальный вечер, ставший традиционной частью фестиваля,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».