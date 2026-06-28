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Ритмы трех континентов

Яркие кадры музыкального опен-эйра юбилейного XV Платоновского фестиваля искусств

Опен-эйр «Музыка мира» вновь собрал тысячи зрителей в Белом колодце и стал одним из главных событий юбилейного XV Платоновского фестиваля искусств. На сцене среди меловых скал выступили AY YOLA из Башкортостана, Jupiter & Okwess из Конго и Kumbia Boruka из Мексики, а концерт под открытым небом объединил этническую музыку, современные ритмы и зрителей разных возрастов. Как прошел музыкальный вечер, ставший традиционной частью фестиваля,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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На несколько часов Белый колодец под Воронежем превратился в место встречи музыкальных традиций разных стран. Именно здесь масштабным опен-эйром завершился юбилейный XV Платоновский фестиваль искусств

На несколько часов Белый колодец под Воронежем превратился в место встречи музыкальных традиций разных стран. Именно здесь масштабным опен-эйром завершился юбилейный XV Платоновский фестиваль искусств

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концерт открыла группа Jupiter &amp; Okwess из Конго. Коллектив сочетает афропоп, традиционные конголезские ритмы, фанк и рок, превращая каждое выступление в энергичное музыкальное шоу

Концерт открыла группа Jupiter & Okwess из Конго. Коллектив сочетает афропоп, традиционные конголезские ритмы, фанк и рок, превращая каждое выступление в энергичное музыкальное шоу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лидер Jupiter &amp; Okwess — Jupiter Bokondji —известен яркой сценической манерой, а в композициях коллектива звучат темы единства, взаимного уважения и социальной справедливости

Лидер Jupiter & Okwess — Jupiter Bokondji —известен яркой сценической манерой, а в композициях коллектива звучат темы единства, взаимного уважения и социальной справедливости

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мощные ударные, духовые инструменты и плотный гитарный звук создавали насыщенное звучание, в котором современные музыкальные направления переплетались с традициями народов Конго

Мощные ударные, духовые инструменты и плотный гитарный звук создавали насыщенное звучание, в котором современные музыкальные направления переплетались с традициями народов Конго

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление Jupiter &amp; Okwess быстро превратилось в живой диалог со зрителями, которые с первой песни встречали музыкантов танцами, аплодисментами и подпевали знакомым ритмам

Выступление Jupiter & Okwess быстро превратилось в живой диалог со зрителями, которые с первой песни встречали музыкантов танцами, аплодисментами и подпевали знакомым ритмам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концертную программу продолжила группа Kumbia Boruka, впервые выступившая в России. Мультикультурный коллектив, объединяющий музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции, переосмысливает традиционную мексиканскую кумбию, дополняя ее регги, дабом и латиноамериканскими ритмами

Концертную программу продолжила группа Kumbia Boruka, впервые выступившая в России. Мультикультурный коллектив, объединяющий музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции, переосмысливает традиционную мексиканскую кумбию, дополняя ее регги, дабом и латиноамериканскими ритмами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звучание Kumbia Boruka строится вокруг аккордеона, который музыканты сочетают с духовыми инструментами, конгами и традиционной гуачаракой

Звучание Kumbia Boruka строится вокруг аккордеона, который музыканты сочетают с духовыми инструментами, конгами и традиционной гуачаракой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пока одни зрители танцевали у сцены, другие сохраняли атмосферу вечера на память, фотографируясь на фоне музыкантов и меловых склонов Белого колодца

Пока одни зрители танцевали у сцены, другие сохраняли атмосферу вечера на память, фотографируясь на фоне музыкантов и меловых склонов Белого колодца

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Зажигательные ритмы Kumbia Boruka быстро нашли отклик у публики, превратив концерт под открытым небом в большой танцпол. Харизматичный вокалист группы Christian Briseno показывал зрителям движения прямо со сцены, перемешивая их с русскими фразами. В частности, он дважды упомянул воронежского писателя Андрея Платонова, в честь которого назван фестиваль

Зажигательные ритмы Kumbia Boruka быстро нашли отклик у публики, превратив концерт под открытым небом в большой танцпол. Харизматичный вокалист группы Christian Briseno показывал зрителям движения прямо со сцены, перемешивая их с русскими фразами. В частности, он дважды упомянул воронежского писателя Андрея Платонова, в честь которого назван фестиваль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В связи с оперативной обстановкой в регионе во время проведения опен-эйра были усилены меры безопасности. На территории пляжа, где проходил концерт, дежурили спасатели, медики и полицейские

В связи с оперативной обстановкой в регионе во время проведения опен-эйра были усилены меры безопасности. На территории пляжа, где проходил концерт, дежурили спасатели, медики и полицейские

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На закате на сцену вышло башкирское трио AY YOLA. После вирусного успеха песни Homay коллектив получил мировую известность, а его музыка вышла далеко за пределы России, попав в международные музыкальные чарты. Этот трек группа исполнила дважды: в начале и в конце своего выступления

На закате на сцену вышло башкирское трио AY YOLA. После вирусного успеха песни Homay коллектив получил мировую известность, а его музыка вышла далеко за пределы России, попав в международные музыкальные чарты. Этот трек группа исполнила дважды: в начале и в конце своего выступления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В основе творчества AY YOLA лежит башкирский эпос «Урал-батыр». Электронное звучание здесь сочетается с кураем, кубызом и другими традиционными инструментами, превращая древние легенды в современное музыкальное шоу

В основе творчества AY YOLA лежит башкирский эпос «Урал-батыр». Электронное звучание здесь сочетается с кураем, кубызом и другими традиционными инструментами, превращая древние легенды в современное музыкальное шоу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был заполнен. К вечеру склоны Белого колодца вновь превратились в естественный амфитеатр под открытым небом

На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был заполнен. К вечеру склоны Белого колодца вновь превратились в естественный амфитеатр под открытым небом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Световое шоу стало неотъемлемой частью выступления AY YOLA, усиливая атмосферу музыкального спектакля. Каждую песню предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте

Световое шоу стало неотъемлемой частью выступления AY YOLA, усиливая атмосферу музыкального спектакля. Каждую песню предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Образ солистки Адель Шайхитдиновой, объединивший современные сценические решения и национальные мотивы, стал одной из самых узнаваемых деталей выступления AY YOLA

Образ солистки Адель Шайхитдиновой, объединивший современные сценические решения и национальные мотивы, стал одной из самых узнаваемых деталей выступления AY YOLA

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концерт завершился под продолжительные аплодисменты зрителей, а опен-эйр «Музыка мира» в очередной раз подтвердил статус одного из самых атмосферных событий Платоновского фестиваля

Концерт завершился под продолжительные аплодисменты зрителей, а опен-эйр «Музыка мира» в очередной раз подтвердил статус одного из самых атмосферных событий Платоновского фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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На несколько часов Белый колодец под Воронежем превратился в место встречи музыкальных традиций разных стран. Именно здесь масштабным опен-эйром завершился юбилейный XV Платоновский фестиваль искусств

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концерт открыла группа Jupiter & Okwess из Конго. Коллектив сочетает афропоп, традиционные конголезские ритмы, фанк и рок, превращая каждое выступление в энергичное музыкальное шоу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лидер Jupiter & Okwess — Jupiter Bokondji —известен яркой сценической манерой, а в композициях коллектива звучат темы единства, взаимного уважения и социальной справедливости

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мощные ударные, духовые инструменты и плотный гитарный звук создавали насыщенное звучание, в котором современные музыкальные направления переплетались с традициями народов Конго

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление Jupiter & Okwess быстро превратилось в живой диалог со зрителями, которые с первой песни встречали музыкантов танцами, аплодисментами и подпевали знакомым ритмам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концертную программу продолжила группа Kumbia Boruka, впервые выступившая в России. Мультикультурный коллектив, объединяющий музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции, переосмысливает традиционную мексиканскую кумбию, дополняя ее регги, дабом и латиноамериканскими ритмами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звучание Kumbia Boruka строится вокруг аккордеона, который музыканты сочетают с духовыми инструментами, конгами и традиционной гуачаракой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пока одни зрители танцевали у сцены, другие сохраняли атмосферу вечера на память, фотографируясь на фоне музыкантов и меловых склонов Белого колодца

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Зажигательные ритмы Kumbia Boruka быстро нашли отклик у публики, превратив концерт под открытым небом в большой танцпол. Харизматичный вокалист группы Christian Briseno показывал зрителям движения прямо со сцены, перемешивая их с русскими фразами. В частности, он дважды упомянул воронежского писателя Андрея Платонова, в честь которого назван фестиваль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В связи с оперативной обстановкой в регионе во время проведения опен-эйра были усилены меры безопасности. На территории пляжа, где проходил концерт, дежурили спасатели, медики и полицейские

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На закате на сцену вышло башкирское трио AY YOLA. После вирусного успеха песни Homay коллектив получил мировую известность, а его музыка вышла далеко за пределы России, попав в международные музыкальные чарты. Этот трек группа исполнила дважды: в начале и в конце своего выступления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В основе творчества AY YOLA лежит башкирский эпос «Урал-батыр». Электронное звучание здесь сочетается с кураем, кубызом и другими традиционными инструментами, превращая древние легенды в современное музыкальное шоу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был заполнен. К вечеру склоны Белого колодца вновь превратились в естественный амфитеатр под открытым небом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Световое шоу стало неотъемлемой частью выступления AY YOLA, усиливая атмосферу музыкального спектакля. Каждую песню предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Образ солистки Адель Шайхитдиновой, объединивший современные сценические решения и национальные мотивы, стал одной из самых узнаваемых деталей выступления AY YOLA

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концерт завершился под продолжительные аплодисменты зрителей, а опен-эйр «Музыка мира» в очередной раз подтвердил статус одного из самых атмосферных событий Платоновского фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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