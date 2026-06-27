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Авиагигант, рождающий гигантов

Ульяновскому самолетостроительному заводу «Авиастар» исполнилось 50 лет

10 июня 1976 года после проведения геодезической разметки был забит первый колышек под свайный фундамент главного корпуса будущего крупнейшего авиационного завода. Эта дата считается официальным днем рождения Ульяновского авиационного промышленного комплекса (УАПК), который стал местом притяжения для многих десятков тысяч высококвалифицированных специалистов, прибывающих в Ульяновск с разных концов Советского Союза. За полвека завод освоил производство самых больших в мире серийных транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», среднемагистральных пассажирских- самолетов Ту-204 и глубоко модернизированных транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
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Авиастроители на стапелях одного из первых самолетов Ан-124 в цехе окончательной сборки. фото из журнала «Огонек», 1987 год.

Авиастроители на стапелях одного из первых самолетов Ан-124 в цехе окончательной сборки. фото из журнала «Огонек», 1987 год.

Фото: Коммерсантъ / фото из журнала «Огонек»

Построенный в кратчайшие сроки с учетом всех на тот момент самых новых технологических требований, УАПК стал флагманом авиационной промышленности Советского Союза. Пережив сложнейшие времена, он и сегодня остается крупнейшим авиационным предприятием.

Построенный в кратчайшие сроки с учетом всех на тот момент самых новых технологических требований, УАПК стал флагманом авиационной промышленности Советского Союза. Пережив сложнейшие времена, он и сегодня остается крупнейшим авиационным предприятием.

Фото: Коммерсантъ / Ульяновский аэроклуб.

УАПК был объявлен ударной комсомольской стройкой. Торжественная закладка первого бетона в основание будущего Ульяновского авиационно-промышленный комплекса. 1976 год. Этот момент моожно назвать рождением УАПК.

УАПК был объявлен ударной комсомольской стройкой. Торжественная закладка первого бетона в основание будущего Ульяновского авиационно-промышленный комплекса. 1976 год. Этот момент моожно назвать рождением УАПК.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара».

Одновременно со строительством авиакомплекса в уже построенных цехах начинались работы по строительству первого ульяновского самолета-гиганта — Ан-124 &quot;Руслан&quot;. На фото строительство здания заводоуправления УАПК. 1986-1987 годы.

Одновременно со строительством авиакомплекса в уже построенных цехах начинались работы по строительству первого ульяновского самолета-гиганта — Ан-124 "Руслан". На фото строительство здания заводоуправления УАПК. 1986-1987 годы.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара»

Строительство первого ульяновского &quot;Руслана&quot; лично контролировал и генеральный конструктор. 1980 год. Визит генерального конструктора ОКБ Олега Антонова с группой авиаконструкторов на УАПК.

Строительство первого ульяновского "Руслана" лично контролировал и генеральный конструктор. 1980 год. Визит генерального конструктора ОКБ Олега Антонова с группой авиаконструкторов на УАПК.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара»

Первый полет первого самолета Ан-124, произведенного в Ульяновске на УАПК, состоялся 30 октября 1985 года. Самолет, выполняя первый испытательный полет, пролетел над авиакомплексом и районом авиастроителей, чтобы все работники предприятия могли увидеть великий итог своего труда.

Первый полет первого самолета Ан-124, произведенного в Ульяновске на УАПК, состоялся 30 октября 1985 года. Самолет, выполняя первый испытательный полет, пролетел над авиакомплексом и районом авиастроителей, чтобы все работники предприятия могли увидеть великий итог своего труда.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара».

После возвращения &quot;Руслана&quot; из первого испытательного полета экипаж летчиков-испытателей качали на руках. На фото четвертый слева — главный конструктор Ан-124 Виктор Толмачев. Фото с подписями членов экипажа летчиков-испытателей.

После возвращения "Руслана" из первого испытательного полета экипаж летчиков-испытателей качали на руках. На фото четвертый слева — главный конструктор Ан-124 Виктор Толмачев. Фото с подписями членов экипажа летчиков-испытателей.

Фото: Коммерсантъ / архив Виктора Толмачева.

Главный конструктор самолета Ан-124 «Руслан» Виктор Толмачев постоянно следил за развитием своего детища. После 1991 года он стал техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр», где продолжал заниматься развитием «Руслана». 2011 год. Москва. ГК «Волга-Днепр».

Главный конструктор самолета Ан-124 «Руслан» Виктор Толмачев постоянно следил за развитием своего детища. После 1991 года он стал техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр», где продолжал заниматься развитием «Руслана». 2011 год. Москва. ГК «Волга-Днепр».

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

В 1990 году при соучредительстве УАПК была создана авиакомпания «Волга-Днепр», чтобы дополнительный заказчик позволил авиакомплексу сохранять уровень производства. В короткие сроки авиакомпания приобрела мировую известность как крупнейший перевозчик сверхтяжелых и негабаритных грузов на уникальных самолетах &quot;Руслан&quot; ульяновского производства.

В 1990 году при соучредительстве УАПК была создана авиакомпания «Волга-Днепр», чтобы дополнительный заказчик позволил авиакомплексу сохранять уровень производства. В короткие сроки авиакомпания приобрела мировую известность как крупнейший перевозчик сверхтяжелых и негабаритных грузов на уникальных самолетах "Руслан" ульяновского производства.

Фото: Коммерсантъ / Фото ГК «Волга-Днепр»

Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» перевозит фюзеляж самолета SSJ-100. 2015 год. В мире до сих пор не создано самолета, который бы хотя бы приблизился по своим параметрам грузоподъемности к Ан-124.

Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» перевозит фюзеляж самолета SSJ-100. 2015 год. В мире до сих пор не создано самолета, который бы хотя бы приблизился по своим параметрам грузоподъемности к Ан-124.

Фото: Коммерсантъ / ГК «Волга-Днепр»

Изначально завод создавался под строительство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Этот транспортный самолет и сегодня считается непревзойденным по своим характеристикам «воздушным тяжеловозом». С 1985 по 1995 год было произведено 33 самолета Ан-124. В 1995 году в силу экономических причин производство Ан-124 было прекращено. В начале 2000-х было достроено еще три самолета. Ан-124 «Руслан» в аэропорту Ульяновск-Восточный. Август 2015 года.

Изначально завод создавался под строительство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Этот транспортный самолет и сегодня считается непревзойденным по своим характеристикам «воздушным тяжеловозом». С 1985 по 1995 год было произведено 33 самолета Ан-124. В 1995 году в силу экономических причин производство Ан-124 было прекращено. В начале 2000-х было достроено еще три самолета. Ан-124 «Руслан» в аэропорту Ульяновск-Восточный. Август 2015 года.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

С 1987 года УАПК, продолжая производить Ан-124, начал подготовку к производству пассажирских среднемагистральных самолетов Ту-204, а уже 17 августа 1990 года первый Ту-204 совершил свой первый полет. На фото торжественная выкатка из цеха окончательной сборки первого ульяновского Ту-204 в 1990 году.

С 1987 года УАПК, продолжая производить Ан-124, начал подготовку к производству пассажирских среднемагистральных самолетов Ту-204, а уже 17 августа 1990 года первый Ту-204 совершил свой первый полет. На фото торжественная выкатка из цеха окончательной сборки первого ульяновского Ту-204 в 1990 году.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара»

Произведенные на УАПК самолеты Ту-204 поставлялись и за рубеж: в Египет, Китай, на Кубу и в КНДР. Китаю передают Ту-204, построенный на «Авиастаре». 2008 год.

Произведенные на УАПК самолеты Ту-204 поставлялись и за рубеж: в Египет, Китай, на Кубу и в КНДР. Китаю передают Ту-204, построенный на «Авиастаре». 2008 год.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Главы региона и областного центра всегда старались оказывать поддержку УАПК, а после его преобразования в акционерное общество — «Авиастару». На фото Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и мэр Ульяновска Сергей Ермаков в кабине Ту-204. 2005 год.

Главы региона и областного центра всегда старались оказывать поддержку УАПК, а после его преобразования в акционерное общество — «Авиастару». На фото Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и мэр Ульяновска Сергей Ермаков в кабине Ту-204. 2005 год.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Всего на УАПК-«Авиастаре» было выпущено 53 самолета Ту-204 разных модицикаций. Из них два самолета Ту-204СМ — модели, которая считалась перспективной. Но по экономическим причинам эта программа была закрыта. На фото Ту-204-300 после испытаний на летно-испытательном комплексе «Авиастара».

Всего на УАПК-«Авиастаре» было выпущено 53 самолета Ту-204 разных модицикаций. Из них два самолета Ту-204СМ — модели, которая считалась перспективной. Но по экономическим причинам эта программа была закрыта. На фото Ту-204-300 после испытаний на летно-испытательном комплексе «Авиастара».

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Самолеты Ту-204 в цехе окончательной сборки «Авиастара». Ульяновск, 2016 год.

Самолеты Ту-204 в цехе окончательной сборки «Авиастара». Ульяновск, 2016 год.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Два самолета Ту-204-300 были переданы Центру подготовки космонавтов, еще два самолета были построены в варианте VIP: один — по заказу Рособоронэкспорта, второй был передан Россия» летному отряду Управления делами президента РФ. Готовые к передаче самолеты Ту-204-300. 2017 год.

Два самолета Ту-204-300 были переданы Центру подготовки космонавтов, еще два самолета были построены в варианте VIP: один — по заказу Рособоронэкспорта, второй был передан Россия» летному отряду Управления делами президента РФ. Готовые к передаче самолеты Ту-204-300. 2017 год.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

В марте 2006 года было принято решение о переносе производства транспортных самолетов Ил-76 из Ташкента в Ульяновск, но уже в новой, модернизированной версии. И уже 22 сентября 2012 года состоялся первый полет глубоко модернизированного Ил-76МД-90А, собранного на «Авиастаре-СП». Самолеты Ил-76МД-90А в цехе окончательной сборки «Авиастара». 2016 год.

В марте 2006 года было принято решение о переносе производства транспортных самолетов Ил-76 из Ташкента в Ульяновск, но уже в новой, модернизированной версии. И уже 22 сентября 2012 года состоялся первый полет глубоко модернизированного Ил-76МД-90А, собранного на «Авиастаре-СП». Самолеты Ил-76МД-90А в цехе окончательной сборки «Авиастара». 2016 год.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Поточная линия сборки самолетов Ил-76МД-90А в Ульяновске на самолетостроительном заводе Авиастар». 2020 год

Поточная линия сборки самолетов Ил-76МД-90А в Ульяновске на самолетостроительном заводе Авиастар». 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Пресс-служба «Авиастара».

Новый самолет отличился от своего предшественника более мощными и более экономичными двигателями ПС-90А, усовершенствованным планером, позволившим снизить вес самолета и повысить его аэродинамические качества, современным радиоэлектронным оборудованием (так называемая «стеклянная кабина», где вместо традиционных приборов установлены мониторы), повышенной грузоподъемностью и дальностью полета. На фото — выкатка из цеха окончательной сборки на испытательную базу первого самолета Ил-76МД-90А. Июль 2012 года.

Новый самолет отличился от своего предшественника более мощными и более экономичными двигателями ПС-90А, усовершенствованным планером, позволившим снизить вес самолета и повысить его аэродинамические качества, современным радиоэлектронным оборудованием (так называемая «стеклянная кабина», где вместо традиционных приборов установлены мониторы), повышенной грузоподъемностью и дальностью полета. На фото — выкатка из цеха окончательной сборки на испытательную базу первого самолета Ил-76МД-90А. Июль 2012 года.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Первый полет самолета Ил-76МД-90А состоялся 22 сентября 2012 года.

Первый полет самолета Ил-76МД-90А состоялся 22 сентября 2012 года.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара».

«Авиастар», начиная с середины 2000-х годов, постоянно находится в зоне внимания федеральной власти. 2017 год. Председатель правительства Дмитрий Медведев знакомится с работой &quot;Авиастара&quot;.

«Авиастар», начиная с середины 2000-х годов, постоянно находится в зоне внимания федеральной власти. 2017 год. Председатель правительства Дмитрий Медведев знакомится с работой "Авиастара".

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Дважды с рабочими визитами посещал «Авиастар» дважды: в 2008 году, когда проводил совещание по развитию гражданского самолетостроения, и в октябре 2012 года, когда проводил совещание по развитию транспортной авиации и наблюдал за выполнением испытательного полета первого ульяновского Ил-76МД-90А.

Дважды с рабочими визитами посещал «Авиастар» дважды: в 2008 году, когда проводил совещание по развитию гражданского самолетостроения, и в октябре 2012 года, когда проводил совещание по развитию транспортной авиации и наблюдал за выполнением испытательного полета первого ульяновского Ил-76МД-90А.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Одному из первых самолетов Ил-76МД-90А присвоено имя Виктора Ливанова, возглавлявшего с 1997 года по 2014 год ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина». На фото: Самолеты, произведенные на «Авиастаре» во время празднования Дня воздушного флота в Ульяновске. Август 2015 года.

Одному из первых самолетов Ил-76МД-90А присвоено имя Виктора Ливанова, возглавлявшего с 1997 года по 2014 год ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина». На фото: Самолеты, произведенные на «Авиастаре» во время празднования Дня воздушного флота в Ульяновске. Август 2015 года.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Создать современный высокотехнологичный самолет — это тоже искусство. Апрель 2019 года. Торжественная передача в военно-транспортную авиацию первого серийного Ил-76МД-90А.

Создать современный высокотехнологичный самолет — это тоже искусство. Апрель 2019 года. Торжественная передача в военно-транспортную авиацию первого серийного Ил-76МД-90А.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Сегодня самолеты Ил-76МД-90А являются основной продукцией «Авиастара».

Сегодня самолеты Ил-76МД-90А являются основной продукцией «Авиастара».

Фото: Коммерсантъ / Фото пресс-службы «Авиастара».

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Авиастроители на стапелях одного из первых самолетов Ан-124 в цехе окончательной сборки. фото из журнала «Огонек», 1987 год.

Фото: Коммерсантъ / фото из журнала «Огонек»

Построенный в кратчайшие сроки с учетом всех на тот момент самых новых технологических требований, УАПК стал флагманом авиационной промышленности Советского Союза. Пережив сложнейшие времена, он и сегодня остается крупнейшим авиационным предприятием.

Фото: Коммерсантъ / Ульяновский аэроклуб.

УАПК был объявлен ударной комсомольской стройкой. Торжественная закладка первого бетона в основание будущего Ульяновского авиационно-промышленный комплекса. 1976 год. Этот момент моожно назвать рождением УАПК.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара».

Одновременно со строительством авиакомплекса в уже построенных цехах начинались работы по строительству первого ульяновского самолета-гиганта — Ан-124 "Руслан". На фото строительство здания заводоуправления УАПК. 1986-1987 годы.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара»

Строительство первого ульяновского "Руслана" лично контролировал и генеральный конструктор. 1980 год. Визит генерального конструктора ОКБ Олега Антонова с группой авиаконструкторов на УАПК.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара»

Первый полет первого самолета Ан-124, произведенного в Ульяновске на УАПК, состоялся 30 октября 1985 года. Самолет, выполняя первый испытательный полет, пролетел над авиакомплексом и районом авиастроителей, чтобы все работники предприятия могли увидеть великий итог своего труда.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара».

После возвращения "Руслана" из первого испытательного полета экипаж летчиков-испытателей качали на руках. На фото четвертый слева — главный конструктор Ан-124 Виктор Толмачев. Фото с подписями членов экипажа летчиков-испытателей.

Фото: Коммерсантъ / архив Виктора Толмачева.

Главный конструктор самолета Ан-124 «Руслан» Виктор Толмачев постоянно следил за развитием своего детища. После 1991 года он стал техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр», где продолжал заниматься развитием «Руслана». 2011 год. Москва. ГК «Волга-Днепр».

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

В 1990 году при соучредительстве УАПК была создана авиакомпания «Волга-Днепр», чтобы дополнительный заказчик позволил авиакомплексу сохранять уровень производства. В короткие сроки авиакомпания приобрела мировую известность как крупнейший перевозчик сверхтяжелых и негабаритных грузов на уникальных самолетах "Руслан" ульяновского производства.

Фото: Коммерсантъ / Фото ГК «Волга-Днепр»

Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» перевозит фюзеляж самолета SSJ-100. 2015 год. В мире до сих пор не создано самолета, который бы хотя бы приблизился по своим параметрам грузоподъемности к Ан-124.

Фото: Коммерсантъ / ГК «Волга-Днепр»

Изначально завод создавался под строительство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Этот транспортный самолет и сегодня считается непревзойденным по своим характеристикам «воздушным тяжеловозом». С 1985 по 1995 год было произведено 33 самолета Ан-124. В 1995 году в силу экономических причин производство Ан-124 было прекращено. В начале 2000-х было достроено еще три самолета. Ан-124 «Руслан» в аэропорту Ульяновск-Восточный. Август 2015 года.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

С 1987 года УАПК, продолжая производить Ан-124, начал подготовку к производству пассажирских среднемагистральных самолетов Ту-204, а уже 17 августа 1990 года первый Ту-204 совершил свой первый полет. На фото торжественная выкатка из цеха окончательной сборки первого ульяновского Ту-204 в 1990 году.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара»

Произведенные на УАПК самолеты Ту-204 поставлялись и за рубеж: в Египет, Китай, на Кубу и в КНДР. Китаю передают Ту-204, построенный на «Авиастаре». 2008 год.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Главы региона и областного центра всегда старались оказывать поддержку УАПК, а после его преобразования в акционерное общество — «Авиастару». На фото Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и мэр Ульяновска Сергей Ермаков в кабине Ту-204. 2005 год.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Всего на УАПК-«Авиастаре» было выпущено 53 самолета Ту-204 разных модицикаций. Из них два самолета Ту-204СМ — модели, которая считалась перспективной. Но по экономическим причинам эта программа была закрыта. На фото Ту-204-300 после испытаний на летно-испытательном комплексе «Авиастара».

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Самолеты Ту-204 в цехе окончательной сборки «Авиастара». Ульяновск, 2016 год.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Два самолета Ту-204-300 были переданы Центру подготовки космонавтов, еще два самолета были построены в варианте VIP: один — по заказу Рособоронэкспорта, второй был передан Россия» летному отряду Управления делами президента РФ. Готовые к передаче самолеты Ту-204-300. 2017 год.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

В марте 2006 года было принято решение о переносе производства транспортных самолетов Ил-76 из Ташкента в Ульяновск, но уже в новой, модернизированной версии. И уже 22 сентября 2012 года состоялся первый полет глубоко модернизированного Ил-76МД-90А, собранного на «Авиастаре-СП». Самолеты Ил-76МД-90А в цехе окончательной сборки «Авиастара». 2016 год.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Поточная линия сборки самолетов Ил-76МД-90А в Ульяновске на самолетостроительном заводе Авиастар». 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Пресс-служба «Авиастара».

Новый самолет отличился от своего предшественника более мощными и более экономичными двигателями ПС-90А, усовершенствованным планером, позволившим снизить вес самолета и повысить его аэродинамические качества, современным радиоэлектронным оборудованием (так называемая «стеклянная кабина», где вместо традиционных приборов установлены мониторы), повышенной грузоподъемностью и дальностью полета. На фото — выкатка из цеха окончательной сборки на испытательную базу первого самолета Ил-76МД-90А. Июль 2012 года.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Первый полет самолета Ил-76МД-90А состоялся 22 сентября 2012 года.

Фото: Коммерсантъ / архив «Авиастара».

«Авиастар», начиная с середины 2000-х годов, постоянно находится в зоне внимания федеральной власти. 2017 год. Председатель правительства Дмитрий Медведев знакомится с работой "Авиастара".

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Дважды с рабочими визитами посещал «Авиастар» дважды: в 2008 году, когда проводил совещание по развитию гражданского самолетостроения, и в октябре 2012 года, когда проводил совещание по развитию транспортной авиации и наблюдал за выполнением испытательного полета первого ульяновского Ил-76МД-90А.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Одному из первых самолетов Ил-76МД-90А присвоено имя Виктора Ливанова, возглавлявшего с 1997 года по 2014 год ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина». На фото: Самолеты, произведенные на «Авиастаре» во время празднования Дня воздушного флота в Ульяновске. Август 2015 года.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Создать современный высокотехнологичный самолет — это тоже искусство. Апрель 2019 года. Торжественная передача в военно-транспортную авиацию первого серийного Ил-76МД-90А.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Сегодня самолеты Ил-76МД-90А являются основной продукцией «Авиастара».

Фото: Коммерсантъ / Фото пресс-службы «Авиастара».

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