Авиагигант, рождающий гигантов
Ульяновскому самолетостроительному заводу «Авиастар» исполнилось 50 лет
10 июня 1976 года после проведения геодезической разметки был забит первый колышек под свайный фундамент главного корпуса будущего крупнейшего авиационного завода. Эта дата считается официальным днем рождения Ульяновского авиационного промышленного комплекса (УАПК), который стал местом притяжения для многих десятков тысяч высококвалифицированных специалистов, прибывающих в Ульяновск с разных концов Советского Союза. За полвека завод освоил производство самых больших в мире серийных транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», среднемагистральных пассажирских- самолетов Ту-204 и глубоко модернизированных транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
1 / 26