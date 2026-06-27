Авиагигант, рождающий гигантов

Изначально завод создавался под строительство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Этот транспортный самолет и сегодня считается непревзойденным по своим характеристикам «воздушным тяжеловозом». С 1985 по 1995 год было произведено 33 самолета Ан-124. В 1995 году в силу экономических причин производство Ан-124 было прекращено. В начале 2000-х было достроено еще три самолета. Ан-124 «Руслан» в аэропорту Ульяновск-Восточный. Август 2015 года.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов