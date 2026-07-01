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По законам культурного времени

В Воронеже завершился XV Платоновский фестиваль искусств

28 июня масштабный опен-эйр «Музыка мира» в Белом колодце поставил финальную точку в юбилейном XV Платоновском фестивале искусств. Всего за две недели прошло более 25 основных событий — от уличных спектаклей и драматических премьер до концертов этнической музыки и лекций. При этом организаторы не стали отменять программу в дни траура с 23 по 25 июня после атаки на воронежский завод, сохранив для зрителей все запланированные встречи с искусством. Как прошел фестиваль — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Шествие уличных театров в парке «Алые паруса» дало старт XV Платоновскому фестивалю искусств в Воронеже. 30 и 31 мая артисты из 11 городов России заполнили центральную аллею парка музыкой, клоунадой и пластическими перформансами, превратив прогулку зрителей в театральное действо

Шествие уличных театров в парке «Алые паруса» дало старт XV Платоновскому фестивалю искусств в Воронеже. 30 и 31 мая артисты из 11 городов России заполнили центральную аллею парка музыкой, клоунадой и пластическими перформансами, превратив прогулку зрителей в театральное действо

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Колонна уличных театров движется по центральной аллее парка «Алые паруса», открывая программу XV Платоновского фестиваля искусств. 30 и 31 мая артисты из разных городов России — от Москвы до Севастополя — в ярких костюмах и с музыкальными инструментами вовлекали воронцов в представление с первых минут

Колонна уличных театров движется по центральной аллее парка «Алые паруса», открывая программу XV Платоновского фестиваля искусств. 30 и 31 мая артисты из разных городов России — от Москвы до Севастополя — в ярких костюмах и с музыкальными инструментами вовлекали воронцов в представление с первых минут

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

30 мая в парке «Алые паруса» в рамках фестиваля уличных театров ростовский театр-улица «Ларамбла» представил спектакль-променад «Мышенариум» по мотивам легенды о Крысолове.

30 мая в парке «Алые паруса» в рамках фестиваля уличных театров ростовский театр-улица «Ларамбла» представил спектакль-променад «Мышенариум» по мотивам легенды о Крысолове.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

30 мая на открытии XV Платоновского фестиваля в парке «Алые паруса» был также показан спектакль-перформанс Terracotta петербургской актрисы и перформера Татьяны Догаевой. Философская пластическая постановка режиссера Анны Шишкиной, построенная на соединении современного танца и физического театра, стала одной из самых необычных премьер уличной программы

30 мая на открытии XV Платоновского фестиваля в парке «Алые паруса» был также показан спектакль-перформанс Terracotta петербургской актрисы и перформера Татьяны Догаевой. Философская пластическая постановка режиссера Анны Шишкиной, построенная на соединении современного танца и физического театра, стала одной из самых необычных премьер уличной программы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

1 и 2 июня, сразу после завершения уличной программы, на сцене Воронежского Камерного театра прошла постановка «Зеркало» московского театра пространства «Внутри».

1 и 2 июня, сразу после завершения уличной программы, на сцене Воронежского Камерного театра прошла постановка «Зеркало» московского театра пространства «Внутри».

Фото: Никита Пауков

Спектакль «Зеркало» объединил рассказ Генриха Белля «Молчание доктора Мурке» и роман Курта Воннегута «Бойня № 5, или Крестовый поход детей» в режиссуре Саввы Савельева

Спектакль «Зеркало» объединил рассказ Генриха Белля «Молчание доктора Мурке» и роман Курта Воннегута «Бойня № 5, или Крестовый поход детей» в режиссуре Саввы Савельева

Фото: Никита Пауков

Режиссер Савва Савельев, выступивший также и как актер, вместе с Павлом Табаковым разыграл на сцене Воронежского Камерного театра историю о том, как двое мужчин в Мюнхене спустя двадцать лет после войны переписывают лекцию об этике и морали, пытаясь спрятать себя настоящих за отражениями

Режиссер Савва Савельев, выступивший также и как актер, вместе с Павлом Табаковым разыграл на сцене Воронежского Камерного театра историю о том, как двое мужчин в Мюнхене спустя двадцать лет после войны переписывают лекцию об этике и морали, пытаясь спрятать себя настоящих за отражениями

Фото: Никита Пауков

В Доме архитектора в рамках XV Платоновского фестиваля была показана персональная выставка художницы Варвары Кулешовой «Приготовление угля».

В Доме архитектора в рамках XV Платоновского фестиваля была показана персональная выставка художницы Варвары Кулешовой «Приготовление угля».

Фото: Никита Пауков

Экспозиция объединила абстрактные полотна, созданные с использованием угля, и видеоэссе автора, выпускницы Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко

Экспозиция объединила абстрактные полотна, созданные с использованием угля, и видеоэссе автора, выпускницы Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко

Фото: Никита Пауков

Спектакль «До поезда осталось» московской театральной компании 2Sisters показали 7 июня на сцене Воронежского театра драмы имени А. Кольцова.

Спектакль «До поезда осталось» московской театральной компании 2Sisters показали 7 июня на сцене Воронежского театра драмы имени А. Кольцова.

Фото: Никита Пауков

Постановка режиссера Ирины Михеевой и хореографа Ольги Лабовкиной по мотивам «Анны Карениной» соединила драматический театр и танец, а главные роли исполнили Дарья Павленко и Владислав Лантратов

Постановка режиссера Ирины Михеевой и хореографа Ольги Лабовкиной по мотивам «Анны Карениной» соединила драматический театр и танец, а главные роли исполнили Дарья Павленко и Владислав Лантратов

Фото: Никита Пауков

Режиссер Ирина Михеева и хореограф Ольга Лабовкина перенесли на сцену Воронежского театра драмы классический сюжет Толстого, превратив его в пластический спектакль о любви, выборе и неизбежности

Режиссер Ирина Михеева и хореограф Ольга Лабовкина перенесли на сцену Воронежского театра драмы классический сюжет Толстого, превратив его в пластический спектакль о любви, выборе и неизбежности

Фото: Никита Пауков

Спектакль «Невесомая» колумбийских театральных компаний HACA Producciones и MAKIA Creative стал единственным зарубежным участником театральной программы XV Платоновского фестиваля. Воронежцы увидели постановку первыми и единственными в России

Спектакль «Невесомая» колумбийских театральных компаний HACA Producciones и MAKIA Creative стал единственным зарубежным участником театральной программы XV Платоновского фестиваля. Воронежцы увидели постановку первыми и единственными в России

Фото: Никита Пауков

В основе спектакля режиссера Каролины Родригес — автобиографическая пьеса о паре, где героиня страдает анорексией и шизофренией, а ее партнер до последнего не замечает трагедии. Два актера в лаконичных черных костюмах разыгрывают историю недопонимания за белым столом, где мандарины и стаканы с водой становятся метафорами радости, вопросов и упущенного времени

В основе спектакля режиссера Каролины Родригес — автобиографическая пьеса о паре, где героиня страдает анорексией и шизофренией, а ее партнер до последнего не замечает трагедии. Два актера в лаконичных черных костюмах разыгрывают историю недопонимания за белым столом, где мандарины и стаканы с водой становятся метафорами радости, вопросов и упущенного времени

Фото: Никита Пауков

Герои «Невесомой» — Алиса и Билл — бегают по кругу, то сближаясь, то расходясь, будто в поединке. Режиссер Каролина Родригес объясняет: расстройство пищевого поведения в спектакле — лишь повод поговорить о недопонимании между людьми, о знаках, которые мы не замечаем, пока не становится слишком поздно

Герои «Невесомой» — Алиса и Билл — бегают по кругу, то сближаясь, то расходясь, будто в поединке. Режиссер Каролина Родригес объясняет: расстройство пищевого поведения в спектакле — лишь повод поговорить о недопонимании между людьми, о знаках, которые мы не замечаем, пока не становится слишком поздно

Фото: Никита Пауков

На Советской площади в рамках XV Платоновского фестиваля развернулась книжная ярмарка, собравшая более сотни издательств из разных городов.

На Советской площади в рамках XV Платоновского фестиваля развернулась книжная ярмарка, собравшая более сотни издательств из разных городов.

Фото: Никита Пауков

Около восьми тонн книг привезли на ярмарку — от современной прозы и антропологии до детской литературы и академических лекций об искусстве.

Около восьми тонн книг привезли на ярмарку — от современной прозы и антропологии до детской литературы и академических лекций об искусстве.

Фото: Никита Пауков

Открытие выставки Анатолия Любавина «Ускользающая красота»

Открытие выставки Анатолия Любавина «Ускользающая красота»

Фото: Никита Пауков

Экспозиция представила работы художника, посвященные вечной женственности — от девичьей хрупкости до зрелой гармонии, переданной через пастельные оттенки и мягкую светотень

Экспозиция представила работы художника, посвященные вечной женственности — от девичьей хрупкости до зрелой гармонии, переданной через пастельные оттенки и мягкую светотень

Фото: Никита Пауков

Концерт российской оперной певицы Аиды Гарифуллиной в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Воронежской области Игоря Вербицкого. Концерт состоялся 12 июня в Воронежском театре оперы и балета в рамках XV Международного Платоновского фестиваля искусств.

Концерт российской оперной певицы Аиды Гарифуллиной в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Воронежской области Игоря Вербицкого. Концерт состоялся 12 июня в Воронежском театре оперы и балета в рамках XV Международного Платоновского фестиваля искусств.

Фото: Никита Пауков

Творческая встреча с Евгением Водолазкиным

Творческая встреча с Евгением Водолазкиным

Фото: Никита Пауков

Джазовый коллектив Peter Sarik Trio и певица Koszika заглянули в музыкальный колледж имени Ростроповичей, чтобы послушать, как воронежские студенты играют и поют джаз

Джазовый коллектив Peter Sarik Trio и певица Koszika заглянули в музыкальный колледж имени Ростроповичей, чтобы послушать, как воронежские студенты играют и поют джаз

Фото: Никита Пауков

Эстафета-чтение произведений Андрея Платонова состоялась 13 июня в Воронежском концертном зале.

Эстафета-чтение произведений Андрея Платонова состоялась 13 июня в Воронежском концертном зале.

Фото: Никита Пауков

Концерт венгерского джазового коллектива Peter Sarik Trio и певицы Koszika состоялся 13 июня во Дворце Ольденбургских в Рамони.

Концерт венгерского джазового коллектива Peter Sarik Trio и певицы Koszika состоялся 13 июня во Дворце Ольденбургских в Рамони.

Фото: Никита Пауков

Музыканты представили программу, объединяющую джаз, этническую музыку и современные импровизации, в рамках XV Международного Платоновского фестиваля искусств.

Музыканты представили программу, объединяющую джаз, этническую музыку и современные импровизации, в рамках XV Международного Платоновского фестиваля искусств.

Фото: Никита Пауков

Фолк-вокалистка Koszika на сцене

Фолк-вокалистка Koszika на сцене

Фото: Никита Пауков

Спектакль «Цветок на земле» от независимого театрального проекта «Общество любителей одного узкоколейного паровоза» из Сергиева Посада показали 15 и 16 июня на площадке «1900» в рамках XV Платоновского фестиваля. Независимый театральный проект представил постановку по рассказу Андрея Платонова в режиссуре Ирины Криворуковой

Спектакль «Цветок на земле» от независимого театрального проекта «Общество любителей одного узкоколейного паровоза» из Сергиева Посада показали 15 и 16 июня на площадке «1900» в рамках XV Платоновского фестиваля. Независимый театральный проект представил постановку по рассказу Андрея Платонова в режиссуре Ирины Криворуковой

Фото: Никита Пауков

Традиционное мероприятие платоновской программы – научная встреча московских и воронежских исследователей творчества Андрея Платонова в конференц-зале ВГУ

Традиционное мероприятие платоновской программы – научная встреча московских и воронежских исследователей творчества Андрея Платонова в конференц-зале ВГУ

Фото: Никита Пауков

Творческая встреча с Владимиром Варавой

Творческая встреча с Владимиром Варавой

Фото: Никита Пауков

Спектакль Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького по рассказу Андрея Платонова «Фро» показали 17 и 18 июня в Воронежском театре драмы имени А. Кольцова

Спектакль Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького по рассказу Андрея Платонова «Фро» показали 17 и 18 июня в Воронежском театре драмы имени А. Кольцова

Фото: Никита Пауков

Декораций в спектакле нет, их функцию выполняют места для зрителей

Декораций в спектакле нет, их функцию выполняют места для зрителей

Фото: Никита Пауков

Встреча «Киносценарии и драматургия: неизвестный Андрей Платонов». Библиотека им. Платонова

Встреча «Киносценарии и драматургия: неизвестный Андрей Платонов». Библиотека им. Платонова

Фото: Никита Пауков

Возложение цветов к памятнику Платонову

Возложение цветов к памятнику Платонову

Фото: Никита Пауков

20 июня в Театре оперы и балета прошел концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского

20 июня в Театре оперы и балета прошел концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского

Фото: Никита Пауков

Солист Вадим Репин сыграл сложнейший скрипичный концерт Шостаковича

Солист Вадим Репин сыграл сложнейший скрипичный концерт Шостаковича

Фото: Никита Пауков

Спектакль «Повести Пушкина» по циклу «Повести Белкина» показал на сцене Воронежского концертного зала Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Постановка режиссера Анатолия Шульева стала одним из центральных событий основной программы

Спектакль «Повести Пушкина» по циклу «Повести Белкина» показал на сцене Воронежского концертного зала Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Постановка режиссера Анатолия Шульева стала одним из центральных событий основной программы

Фото: Никита Пауков

23 июня вахтанговцы представили воронежцам пять новелл, объединенных фигурой Белкина, — от «Метели» и «Выстрела» до «Станционного смотрителя». Режиссер Анатолий Шульев превратил пушкинский цикл в размышление о Случае, любви и страданиях, где герои теряются в метели, участвуют в дуэлях и ищут свое счастье, а судьбу каждого в итоге решает случай

23 июня вахтанговцы представили воронежцам пять новелл, объединенных фигурой Белкина, — от «Метели» и «Выстрела» до «Станционного смотрителя». Режиссер Анатолий Шульев превратил пушкинский цикл в размышление о Случае, любви и страданиях, где герои теряются в метели, участвуют в дуэлях и ищут свое счастье, а судьбу каждого в итоге решает случай

Фото: Никита Пауков

В основе постановки — болдинский период Пушкина, когда поэт завершал свою первую прозу. Режиссер Анатолий Шульев, объясняя замысел, отметил: даже в самое темное время жизни стоит подождать утра, и за смертью снова начнется жизнь, — этой мыслью спектакль обращен к любому, кто пришел в раздрае, в надежде получить заряд любви и надежды

В основе постановки — болдинский период Пушкина, когда поэт завершал свою первую прозу. Режиссер Анатолий Шульев, объясняя замысел, отметил: даже в самое темное время жизни стоит подождать утра, и за смертью снова начнется жизнь, — этой мыслью спектакль обращен к любому, кто пришел в раздрае, в надежде получить заряд любви и надежды

Фото: Никита Пауков

Группа Jupiter &amp; Okwess из Демократической Республики Конго выступила на опен-эйре «Музыка мира» в Белом колодце в рамках XV Платоновского фестиваля

Группа Jupiter & Okwess из Демократической Республики Конго выступила на опен-эйре «Музыка мира» в Белом колодце в рамках XV Платоновского фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звучание Jupiter &amp; Okwess, вдохновленное языками и ритмами более 450 этнических групп страны, сочетает афропоп, традиционные конголезские мотивы, фанк и рок, а тексты песен посвящены единству, справедливости и взаимному уважению

Звучание Jupiter & Okwess, вдохновленное языками и ритмами более 450 этнических групп страны, сочетает афропоп, традиционные конголезские мотивы, фанк и рок, а тексты песен посвящены единству, справедливости и взаимному уважению

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для мексиканской группы Kumbia Boruka выступление в Белом колодце стало первым в России

Для мексиканской группы Kumbia Boruka выступление в Белом колодце стало первым в России

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Восемь музыкантов из группы Kumbia Boruka представляли Мексику, Чили, Аргентину и Францию. Они создали на сцене энергичное шоу, в котором классическая кумбия смешалась с рэгги, дабом и тропическими ритмами, а мощная ритм-секция с гуачаракой и конгами

Восемь музыкантов из группы Kumbia Boruka представляли Мексику, Чили, Аргентину и Францию. Они создали на сцене энергичное шоу, в котором классическая кумбия смешалась с рэгги, дабом и тропическими ритмами, а мощная ритм-секция с гуачаракой и конгами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление группы AY YOLA на опен-эйре «Музыка мира» в рамках XVI Платоновского фестиваля искусств в Белом колодце.

Выступление группы AY YOLA на опен-эйре «Музыка мира» в рамках XVI Платоновского фестиваля искусств в Белом колодце.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Трио AY YOLA представило программу, построенную на переосмыслении эпоса «Урал-Батыр». Мощные электронные ритмы, живой вокал и звучание традиционных башкирских инструментов — курая, кубыза и домбры — превратили древние сказания в современное сценическое действо

Трио AY YOLA представило программу, построенную на переосмыслении эпоса «Урал-Батыр». Мощные электронные ритмы, живой вокал и звучание традиционных башкирских инструментов — курая, кубыза и домбры — превратили древние сказания в современное сценическое действо

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Шествие уличных театров в парке «Алые паруса» дало старт XV Платоновскому фестивалю искусств в Воронеже. 30 и 31 мая артисты из 11 городов России заполнили центральную аллею парка музыкой, клоунадой и пластическими перформансами, превратив прогулку зрителей в театральное действо

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Колонна уличных театров движется по центральной аллее парка «Алые паруса», открывая программу XV Платоновского фестиваля искусств. 30 и 31 мая артисты из разных городов России — от Москвы до Севастополя — в ярких костюмах и с музыкальными инструментами вовлекали воронцов в представление с первых минут

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

30 мая в парке «Алые паруса» в рамках фестиваля уличных театров ростовский театр-улица «Ларамбла» представил спектакль-променад «Мышенариум» по мотивам легенды о Крысолове.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

30 мая на открытии XV Платоновского фестиваля в парке «Алые паруса» был также показан спектакль-перформанс Terracotta петербургской актрисы и перформера Татьяны Догаевой. Философская пластическая постановка режиссера Анны Шишкиной, построенная на соединении современного танца и физического театра, стала одной из самых необычных премьер уличной программы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

1 и 2 июня, сразу после завершения уличной программы, на сцене Воронежского Камерного театра прошла постановка «Зеркало» московского театра пространства «Внутри».

Фото: Никита Пауков

Спектакль «Зеркало» объединил рассказ Генриха Белля «Молчание доктора Мурке» и роман Курта Воннегута «Бойня № 5, или Крестовый поход детей» в режиссуре Саввы Савельева

Фото: Никита Пауков

Режиссер Савва Савельев, выступивший также и как актер, вместе с Павлом Табаковым разыграл на сцене Воронежского Камерного театра историю о том, как двое мужчин в Мюнхене спустя двадцать лет после войны переписывают лекцию об этике и морали, пытаясь спрятать себя настоящих за отражениями

Фото: Никита Пауков

В Доме архитектора в рамках XV Платоновского фестиваля была показана персональная выставка художницы Варвары Кулешовой «Приготовление угля».

Фото: Никита Пауков

Экспозиция объединила абстрактные полотна, созданные с использованием угля, и видеоэссе автора, выпускницы Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко

Фото: Никита Пауков

Спектакль «До поезда осталось» московской театральной компании 2Sisters показали 7 июня на сцене Воронежского театра драмы имени А. Кольцова.

Фото: Никита Пауков

Постановка режиссера Ирины Михеевой и хореографа Ольги Лабовкиной по мотивам «Анны Карениной» соединила драматический театр и танец, а главные роли исполнили Дарья Павленко и Владислав Лантратов

Фото: Никита Пауков

Режиссер Ирина Михеева и хореограф Ольга Лабовкина перенесли на сцену Воронежского театра драмы классический сюжет Толстого, превратив его в пластический спектакль о любви, выборе и неизбежности

Фото: Никита Пауков

Спектакль «Невесомая» колумбийских театральных компаний HACA Producciones и MAKIA Creative стал единственным зарубежным участником театральной программы XV Платоновского фестиваля. Воронежцы увидели постановку первыми и единственными в России

Фото: Никита Пауков

В основе спектакля режиссера Каролины Родригес — автобиографическая пьеса о паре, где героиня страдает анорексией и шизофренией, а ее партнер до последнего не замечает трагедии. Два актера в лаконичных черных костюмах разыгрывают историю недопонимания за белым столом, где мандарины и стаканы с водой становятся метафорами радости, вопросов и упущенного времени

Фото: Никита Пауков

Герои «Невесомой» — Алиса и Билл — бегают по кругу, то сближаясь, то расходясь, будто в поединке. Режиссер Каролина Родригес объясняет: расстройство пищевого поведения в спектакле — лишь повод поговорить о недопонимании между людьми, о знаках, которые мы не замечаем, пока не становится слишком поздно

Фото: Никита Пауков

На Советской площади в рамках XV Платоновского фестиваля развернулась книжная ярмарка, собравшая более сотни издательств из разных городов.

Фото: Никита Пауков

Около восьми тонн книг привезли на ярмарку — от современной прозы и антропологии до детской литературы и академических лекций об искусстве.

Фото: Никита Пауков

Открытие выставки Анатолия Любавина «Ускользающая красота»

Фото: Никита Пауков

Экспозиция представила работы художника, посвященные вечной женственности — от девичьей хрупкости до зрелой гармонии, переданной через пастельные оттенки и мягкую светотень

Фото: Никита Пауков

Концерт российской оперной певицы Аиды Гарифуллиной в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Воронежской области Игоря Вербицкого. Концерт состоялся 12 июня в Воронежском театре оперы и балета в рамках XV Международного Платоновского фестиваля искусств.

Фото: Никита Пауков

Творческая встреча с Евгением Водолазкиным

Фото: Никита Пауков

Джазовый коллектив Peter Sarik Trio и певица Koszika заглянули в музыкальный колледж имени Ростроповичей, чтобы послушать, как воронежские студенты играют и поют джаз

Фото: Никита Пауков

Эстафета-чтение произведений Андрея Платонова состоялась 13 июня в Воронежском концертном зале.

Фото: Никита Пауков

Концерт венгерского джазового коллектива Peter Sarik Trio и певицы Koszika состоялся 13 июня во Дворце Ольденбургских в Рамони.

Фото: Никита Пауков

Музыканты представили программу, объединяющую джаз, этническую музыку и современные импровизации, в рамках XV Международного Платоновского фестиваля искусств.

Фото: Никита Пауков

Фолк-вокалистка Koszika на сцене

Фото: Никита Пауков

Спектакль «Цветок на земле» от независимого театрального проекта «Общество любителей одного узкоколейного паровоза» из Сергиева Посада показали 15 и 16 июня на площадке «1900» в рамках XV Платоновского фестиваля. Независимый театральный проект представил постановку по рассказу Андрея Платонова в режиссуре Ирины Криворуковой

Фото: Никита Пауков

Традиционное мероприятие платоновской программы – научная встреча московских и воронежских исследователей творчества Андрея Платонова в конференц-зале ВГУ

Фото: Никита Пауков

Творческая встреча с Владимиром Варавой

Фото: Никита Пауков

Спектакль Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького по рассказу Андрея Платонова «Фро» показали 17 и 18 июня в Воронежском театре драмы имени А. Кольцова

Фото: Никита Пауков

Декораций в спектакле нет, их функцию выполняют места для зрителей

Фото: Никита Пауков

Встреча «Киносценарии и драматургия: неизвестный Андрей Платонов». Библиотека им. Платонова

Фото: Никита Пауков

Возложение цветов к памятнику Платонову

Фото: Никита Пауков

20 июня в Театре оперы и балета прошел концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского

Фото: Никита Пауков

Солист Вадим Репин сыграл сложнейший скрипичный концерт Шостаковича

Фото: Никита Пауков

Спектакль «Повести Пушкина» по циклу «Повести Белкина» показал на сцене Воронежского концертного зала Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Постановка режиссера Анатолия Шульева стала одним из центральных событий основной программы

Фото: Никита Пауков

23 июня вахтанговцы представили воронежцам пять новелл, объединенных фигурой Белкина, — от «Метели» и «Выстрела» до «Станционного смотрителя». Режиссер Анатолий Шульев превратил пушкинский цикл в размышление о Случае, любви и страданиях, где герои теряются в метели, участвуют в дуэлях и ищут свое счастье, а судьбу каждого в итоге решает случай

Фото: Никита Пауков

В основе постановки — болдинский период Пушкина, когда поэт завершал свою первую прозу. Режиссер Анатолий Шульев, объясняя замысел, отметил: даже в самое темное время жизни стоит подождать утра, и за смертью снова начнется жизнь, — этой мыслью спектакль обращен к любому, кто пришел в раздрае, в надежде получить заряд любви и надежды

Фото: Никита Пауков

Группа Jupiter & Okwess из Демократической Республики Конго выступила на опен-эйре «Музыка мира» в Белом колодце в рамках XV Платоновского фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звучание Jupiter & Okwess, вдохновленное языками и ритмами более 450 этнических групп страны, сочетает афропоп, традиционные конголезские мотивы, фанк и рок, а тексты песен посвящены единству, справедливости и взаимному уважению

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для мексиканской группы Kumbia Boruka выступление в Белом колодце стало первым в России

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Восемь музыкантов из группы Kumbia Boruka представляли Мексику, Чили, Аргентину и Францию. Они создали на сцене энергичное шоу, в котором классическая кумбия смешалась с рэгги, дабом и тропическими ритмами, а мощная ритм-секция с гуачаракой и конгами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление группы AY YOLA на опен-эйре «Музыка мира» в рамках XVI Платоновского фестиваля искусств в Белом колодце.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Трио AY YOLA представило программу, построенную на переосмыслении эпоса «Урал-Батыр». Мощные электронные ритмы, живой вокал и звучание традиционных башкирских инструментов — курая, кубыза и домбры — превратили древние сказания в современное сценическое действо

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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