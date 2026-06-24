Малый Петербург на Дону
Купеческие дома, старые храмы и летняя жизнь Павловска
Павловск — один из старейших городов Воронежской области и центр туристического кластера региона. Его история началась еще при Петре I. За три столетия город на берегу Дона успел побывать крепостью, центром кораблестроения и уездным городом. Сегодня о его прошлом напоминают купеческие особняки, старинные учебные заведения, православные храмы и сохранившаяся историческая застройка. Помимо туристов город привлекает и бизнес с новыми инвестпроектами благодаря наличию преференциальной экономзоны. Каким Павловск встречает гостей в наши дни — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»
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