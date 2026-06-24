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Малый Петербург на Дону

Купеческие дома, старые храмы и летняя жизнь Павловска

Павловск — один из старейших городов Воронежской области и центр туристического кластера региона. Его история началась еще при Петре I. За три столетия город на берегу Дона успел побывать крепостью, центром кораблестроения и уездным городом. Сегодня о его прошлом напоминают купеческие особняки, старинные учебные заведения, православные храмы и сохранившаяся историческая застройка. Помимо туристов город привлекает и бизнес с новыми инвестпроектами благодаря наличию преференциальной экономзоны. Каким Павловск встречает гостей в наши дни — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»

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Павловск вырос из крепости Осеред, основанной в 1709 году, и верфи, где строили корабли для Азовского флота. Со временем военный и судостроительный пункт на Дону превратился в город с учебными заведениями, купеческими домами и собственной городской культурой. На фото — филиал Губернского педагогического колледжа

Павловск вырос из крепости Осеред, основанной в 1709 году, и верфи, где строили корабли для Азовского флота. Со временем военный и судостроительный пункт на Дону превратился в город с учебными заведениями, купеческими домами и собственной городской культурой. На фото — филиал Губернского педагогического колледжа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Осередская крепость появилась там, где Дон позволял держать связь с южными территориями и строить суда для флота. Сегодня город встречает приезжающих как исторический центр на Дону. На фото — въездные ворота Павловска

Осередская крепость появилась там, где Дон позволял держать связь с южными территориями и строить суда для флота. Сегодня город встречает приезжающих как исторический центр на Дону. На фото — въездные ворота Павловска

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Павловск имеет статус моногорода — населенного пункта, экономика которого зависит от нескольких градообразующих предприятий. Для привлечения инвестиций в городе создана Территория опережающего развития (ТОР) «Павловск» — экономзона со льготными налоговыми условиями, где открываются новые производства и логоцентры.

Павловск имеет статус моногорода — населенного пункта, экономика которого зависит от нескольких градообразующих предприятий. Для привлечения инвестиций в городе создана Территория опережающего развития (ТОР) «Павловск» — экономзона со льготными налоговыми условиями, где открываются новые производства и логоцентры.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В некоторых кварталах Павловска дореволюционная застройка остается частью повседневной жизни: рядом с фасадами старых домов проходят велосипедисты, работают магазины и живут горожане

В некоторых кварталах Павловска дореволюционная застройка остается частью повседневной жизни: рядом с фасадами старых домов проходят велосипедисты, работают магазины и живут горожане

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Женская прогимназия открылась в Павловске в 1874 году, а в 1898 году для нее построили новое здание на нынешнем проспекте Революции. Позднее учебное заведение стало Ольгинской гимназией. На фото — Павловская гимназия, которая продолжает работать в историческом здании бывшей женской гимназии

Женская прогимназия открылась в Павловске в 1874 году, а в 1898 году для нее построили новое здание на нынешнем проспекте Революции. Позднее учебное заведение стало Ольгинской гимназией. На фото — Павловская гимназия, которая продолжает работать в историческом здании бывшей женской гимназии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В конце XIX века Павловск переживал период экономического подъема. О достатке местного купечества напоминает дом Ивана Одинцова, построенный в 1895 году. Сегодня в его стенах работает районный краеведческий музей, где сохраняется история города. На фото — Павловский районный краеведческий музей

В конце XIX века Павловск переживал период экономического подъема. О достатке местного купечества напоминает дом Ивана Одинцова, построенный в 1895 году. Сегодня в его стенах работает районный краеведческий музей, где сохраняется история города. На фото — Павловский районный краеведческий музей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с купеческими особняками в центре Павловска сохранились десятки жилых домов дореволюционной постройки. Именно такая застройка во многом формирует облик старого города

Рядом с купеческими особняками в центре Павловска сохранились десятки жилых домов дореволюционной постройки. Именно такая застройка во многом формирует облик старого города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Система образования, сформировавшаяся в Павловске еще в дореволюционные годы, продолжила развиваться и в XX веке. На фото — Павловская школа-интернат №1

Система образования, сформировавшаяся в Павловске еще в дореволюционные годы, продолжила развиваться и в XX веке. На фото — Павловская школа-интернат №1

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На рубеже XIX и XX веков в Павловске был построен комплекс духовного училища. Здесь готовили учащихся для дальнейшего обучения в духовных учебных заведениях Воронежской губернии. Сегодня в историческом здании располагается Павловский техникум

На рубеже XIX и XX веков в Павловске был построен комплекс духовного училища. Здесь готовили учащихся для дальнейшего обучения в духовных учебных заведениях Воронежской губернии. Сегодня в историческом здании располагается Павловский техникум

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожары оставались одной из главных угроз для уездных городов Российской империи. Для наблюдения за городом строились каланчи, откуда пожарные могли раньше других заметить дым и поднять тревогу. На фото — пожарная каланча Павловска

Пожары оставались одной из главных угроз для уездных городов Российской империи. Для наблюдения за городом строились каланчи, откуда пожарные могли раньше других заметить дым и поднять тревогу. На фото — пожарная каланча Павловска

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Башенные часы на колокольне Спасо-Преображенского собора были изготовлены по заказу в швейцарской Женеве и установлены в Павловске во второй половине XIX века. За более чем полтора столетия механизм пережил революцию, войну и смену эпох, продолжая работать в историческом центре города. На фото — Спасо-Преображенский собор Павловска

Башенные часы на колокольне Спасо-Преображенского собора были изготовлены по заказу в швейцарской Женеве и установлены в Павловске во второй половине XIX века. За более чем полтора столетия механизм пережил революцию, войну и смену эпох, продолжая работать в историческом центре города. На фото — Спасо-Преображенский собор Павловска

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Петр I никогда не жил в Павловске, однако именно его решения определили судьбу города на десятилетия вперед. По распоряжению царя на берегу Дона появились крепость, верфь и новые поселения, а сам регион стал частью масштабной программы освоения южных территорий России. На фото — памятник Петру I в Павловске

Петр I никогда не жил в Павловске, однако именно его решения определили судьбу города на десятилетия вперед. По распоряжению царя на берегу Дона появились крепость, верфь и новые поселения, а сам регион стал частью масштабной программы освоения южных территорий России. На фото — памятник Петру I в Павловске

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1713 году в Павловск было переведено Адмиралтейство, отвечавшее за строительство и снабжение флота на Дону. В первой половине XVIII века город стал одним из центров петровского кораблестроения на юге России. На фото — памятный знак строительству военно-морского флота на Воронежской земле в Петровскую эпоху

В 1713 году в Павловск было переведено Адмиралтейство, отвечавшее за строительство и снабжение флота на Дону. В первой половине XVIII века город стал одним из центров петровского кораблестроения на юге России. На фото — памятный знак строительству военно-морского флота на Воронежской земле в Петровскую эпоху

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В XVIII веке на Павловской верфи строили прамы, галеры и другие суда для нужд российского флота. Сегодня о времени, когда жизнь города была тесно связана с кораблестроением, напоминает скульптура парусника на набережной.

В XVIII веке на Павловской верфи строили прамы, галеры и другие суда для нужд российского флота. Сегодня о времени, когда жизнь города была тесно связана с кораблестроением, напоминает скульптура парусника на набережной.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дон во многом определил развитие Павловска. По реке доставляли материалы для верфей, перевозили товары и поддерживали связь с другими городами. На фото — набережная Павловска

Дон во многом определил развитие Павловска. По реке доставляли материалы для верфей, перевозили товары и поддерживали связь с другими городами. На фото — набережная Павловска

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Не только Дон, но и небольшие водоемы всегда были частью городского ландшафта Павловска. Тамбовское озеро давно стало привычной частью городской среды и местом отдыха для жителей.

Не только Дон, но и небольшие водоемы всегда были частью городского ландшафта Павловска. Тамбовское озеро давно стало привычной частью городской среды и местом отдыха для жителей.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с историческими зданиями и памятниками в Павловске можно встретить и совсем современные детали городской среды. Одной из них стал плавучий домик для уток на Тамбовском озере

Рядом с историческими зданиями и памятниками в Павловске можно встретить и совсем современные детали городской среды. Одной из них стал плавучий домик для уток на Тамбовском озере

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вместе со школами, музеями и учреждениями культуры в Павловске сохранились и собственные городские медиа. Уже больше века местная газета остается летописью повседневной жизни района. На фото — здание редакции газеты «Вести Придонья»

Вместе со школами, музеями и учреждениями культуры в Павловске сохранились и собственные городские медиа. Уже больше века местная газета остается летописью повседневной жизни района. На фото — здание редакции газеты «Вести Придонья»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В середине XX века в Павловске появилась музыкальная школа, которая со временем выросла в детскую школу искусств.

В середине XX века в Павловске появилась музыкальная школа, которая со временем выросла в детскую школу искусств.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Павловске работает частный «Музей для друзей», посвященный советскому быту. В его коллекции собраны предметы повседневной жизни разных десятилетий XX века — от мебели и бытовой техники до автомобилей

В Павловске работает частный «Музей для друзей», посвященный советскому быту. В его коллекции собраны предметы повседневной жизни разных десятилетий XX века — от мебели и бытовой техники до автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Имея богатую историю, Павловск остается живым и развивающимся городом. За фасадами старинных зданий продолжается обычная повседневная жизнь — работают магазины, учреждения и предприятия, спешат по своим делам жители

Имея богатую историю, Павловск остается живым и развивающимся городом. За фасадами старинных зданий продолжается обычная повседневная жизнь — работают магазины, учреждения и предприятия, спешат по своим делам жители

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повседневная жизнь Павловска сегодня соседствует с памятниками разных эпох. Среди них — православные храмы, которые остаются заметной частью городского пространства и спустя столетия после своего появления. На фото — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Павловске

Повседневная жизнь Павловска сегодня соседствует с памятниками разных эпох. Среди них — православные храмы, которые остаются заметной частью городского пространства и спустя столетия после своего появления. На фото — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Павловске

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Православие неразрывно связано с историей Павловска. На фото — церковь Казанской иконы Божией Матери в Павловске

Православие неразрывно связано с историей Павловска. На фото — церковь Казанской иконы Божией Матери в Павловске

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Даже в кварталах с многоквартирными домами Павловск сохраняет черты небольшого города. Рядом с пятиэтажками здесь по-прежнему можно увидеть огороды, которые остаются частью привычного уклада жизни местных жителей

Даже в кварталах с многоквартирными домами Павловск сохраняет черты небольшого города. Рядом с пятиэтажками здесь по-прежнему можно увидеть огороды, которые остаются частью привычного уклада жизни местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Стоит пройти несколько минут от многоквартирных домов, и городской пейзаж вновь меняется. Частная застройка создает тот самый спокойный ритм донского города, который трудно встретить в крупных областных центрах

Стоит пройти несколько минут от многоквартирных домов, и городской пейзаж вновь меняется. Частная застройка создает тот самый спокойный ритм донского города, который трудно встретить в крупных областных центрах

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

За три столетия Павловск прошел путь от крепости и верфи Петра I до современного районного центра. Но среди старинных храмов, купеческих домов и новых кварталов ему удалось сохранить главное — атмосферу тихого города на берегу Дона

За три столетия Павловск прошел путь от крепости и верфи Петра I до современного районного центра. Но среди старинных храмов, купеческих домов и новых кварталов ему удалось сохранить главное — атмосферу тихого города на берегу Дона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Павловск вырос из крепости Осеред, основанной в 1709 году, и верфи, где строили корабли для Азовского флота. Со временем военный и судостроительный пункт на Дону превратился в город с учебными заведениями, купеческими домами и собственной городской культурой. На фото — филиал Губернского педагогического колледжа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Осередская крепость появилась там, где Дон позволял держать связь с южными территориями и строить суда для флота. Сегодня город встречает приезжающих как исторический центр на Дону. На фото — въездные ворота Павловска

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Павловск имеет статус моногорода — населенного пункта, экономика которого зависит от нескольких градообразующих предприятий. Для привлечения инвестиций в городе создана Территория опережающего развития (ТОР) «Павловск» — экономзона со льготными налоговыми условиями, где открываются новые производства и логоцентры.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В некоторых кварталах Павловска дореволюционная застройка остается частью повседневной жизни: рядом с фасадами старых домов проходят велосипедисты, работают магазины и живут горожане

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Женская прогимназия открылась в Павловске в 1874 году, а в 1898 году для нее построили новое здание на нынешнем проспекте Революции. Позднее учебное заведение стало Ольгинской гимназией. На фото — Павловская гимназия, которая продолжает работать в историческом здании бывшей женской гимназии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В конце XIX века Павловск переживал период экономического подъема. О достатке местного купечества напоминает дом Ивана Одинцова, построенный в 1895 году. Сегодня в его стенах работает районный краеведческий музей, где сохраняется история города. На фото — Павловский районный краеведческий музей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с купеческими особняками в центре Павловска сохранились десятки жилых домов дореволюционной постройки. Именно такая застройка во многом формирует облик старого города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Система образования, сформировавшаяся в Павловске еще в дореволюционные годы, продолжила развиваться и в XX веке. На фото — Павловская школа-интернат №1

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На рубеже XIX и XX веков в Павловске был построен комплекс духовного училища. Здесь готовили учащихся для дальнейшего обучения в духовных учебных заведениях Воронежской губернии. Сегодня в историческом здании располагается Павловский техникум

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожары оставались одной из главных угроз для уездных городов Российской империи. Для наблюдения за городом строились каланчи, откуда пожарные могли раньше других заметить дым и поднять тревогу. На фото — пожарная каланча Павловска

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Башенные часы на колокольне Спасо-Преображенского собора были изготовлены по заказу в швейцарской Женеве и установлены в Павловске во второй половине XIX века. За более чем полтора столетия механизм пережил революцию, войну и смену эпох, продолжая работать в историческом центре города. На фото — Спасо-Преображенский собор Павловска

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Петр I никогда не жил в Павловске, однако именно его решения определили судьбу города на десятилетия вперед. По распоряжению царя на берегу Дона появились крепость, верфь и новые поселения, а сам регион стал частью масштабной программы освоения южных территорий России. На фото — памятник Петру I в Павловске

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1713 году в Павловск было переведено Адмиралтейство, отвечавшее за строительство и снабжение флота на Дону. В первой половине XVIII века город стал одним из центров петровского кораблестроения на юге России. На фото — памятный знак строительству военно-морского флота на Воронежской земле в Петровскую эпоху

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В XVIII веке на Павловской верфи строили прамы, галеры и другие суда для нужд российского флота. Сегодня о времени, когда жизнь города была тесно связана с кораблестроением, напоминает скульптура парусника на набережной.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дон во многом определил развитие Павловска. По реке доставляли материалы для верфей, перевозили товары и поддерживали связь с другими городами. На фото — набережная Павловска

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Не только Дон, но и небольшие водоемы всегда были частью городского ландшафта Павловска. Тамбовское озеро давно стало привычной частью городской среды и местом отдыха для жителей.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с историческими зданиями и памятниками в Павловске можно встретить и совсем современные детали городской среды. Одной из них стал плавучий домик для уток на Тамбовском озере

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вместе со школами, музеями и учреждениями культуры в Павловске сохранились и собственные городские медиа. Уже больше века местная газета остается летописью повседневной жизни района. На фото — здание редакции газеты «Вести Придонья»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В середине XX века в Павловске появилась музыкальная школа, которая со временем выросла в детскую школу искусств.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Павловске работает частный «Музей для друзей», посвященный советскому быту. В его коллекции собраны предметы повседневной жизни разных десятилетий XX века — от мебели и бытовой техники до автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Имея богатую историю, Павловск остается живым и развивающимся городом. За фасадами старинных зданий продолжается обычная повседневная жизнь — работают магазины, учреждения и предприятия, спешат по своим делам жители

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повседневная жизнь Павловска сегодня соседствует с памятниками разных эпох. Среди них — православные храмы, которые остаются заметной частью городского пространства и спустя столетия после своего появления. На фото — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Павловске

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Православие неразрывно связано с историей Павловска. На фото — церковь Казанской иконы Божией Матери в Павловске

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Даже в кварталах с многоквартирными домами Павловск сохраняет черты небольшого города. Рядом с пятиэтажками здесь по-прежнему можно увидеть огороды, которые остаются частью привычного уклада жизни местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Стоит пройти несколько минут от многоквартирных домов, и городской пейзаж вновь меняется. Частная застройка создает тот самый спокойный ритм донского города, который трудно встретить в крупных областных центрах

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

За три столетия Павловск прошел путь от крепости и верфи Петра I до современного районного центра. Но среди старинных храмов, купеческих домов и новых кварталов ему удалось сохранить главное — атмосферу тихого города на берегу Дона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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