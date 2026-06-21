«Витязи» покорили небо над Волгой

«Русские витязи» ведут свою историю с 5 апреля 1991 года. Команда выполняла демонстрационные полеты в разных странах мира. В наши дни «Русские витязи» пилотируют Су-35С и Су-30СМ. Самым первым их самолетом стал тяжелый строевой истребитель Су-27, поступивший на вооружение Центра показа авиационной техники в 1989 году

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин