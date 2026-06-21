«Витязи» покорили небо над Волгой

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» по приглашению губернатора Алексея Русских прибыла в Ульяновск. Летчики своими показательными выступлениями поздравили с юбилеем самолетостроительного завода «Авиастар» (филиала АО «Ил»). Над акваторией Волги в Ульяновске «Русские Витязи» продемонстрировали основные элементы высшего пилотажа
В июне «Авиастару», в прошлом — Ульяновскому авиационно-промышленному комплексу (УАПК) — исполнилось 50 лет. Предприятие специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Завод участвует в кооперации по производству нескольких самолетов
«Русские витязи» в городе, претендующем на звание авиационной столицы России.
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Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области
Произведенный в Ульяновске топливозаправщик Ил-78М, который участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, состоявшемся 26 июля 2020 года в честь Дня Военно-Морского Флота России. Его сопровождали многоцелевые истребители Су-30СМ
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википедия
«Русские витязи» ведут свою историю с 5 апреля 1991 года. Команда выполняла демонстрационные полеты в разных странах мира. В наши дни «Русские витязи» пилотируют Су-35С и Су-30СМ. Самым первым их самолетом стал тяжелый строевой истребитель Су-27, поступивший на вооружение Центра показа авиационной техники в 1989 году
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Коммерсантъ / Андрей Каспришин
Над акваторией Волги в Ульяновске «Русские Витязи» продемонстрировали основные элементы высшего пилотажа
Ульяновцы и гости города увидели групповой высший пилотаж, одиночные фигуры и даже встречный пилотаж парами
Самолеты Су-30 и Су-35 набирали высоту от 100 до 2000 м, а скорость достигала 800 км/ч
На встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
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Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области
Накануне, 18 июня, авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» совершила тренировочный полет с фигурами высшего пилотажа над «Авиастаром» и микрорайоном Новый Город, в котором живут авиастроители
Как отметили сами летчики, тренировку выполнили над авиастроительным заводом «Авиастар», отдав дань уважения людям, создающим крылья России
Сегодня пилотажная группа эксплуатируют два типа истребителей — Су-30СМ и Су-35С, которые являются новейшими российскими многофункциональными сверхманевренными истребителями
Это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый истребитель»
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Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области
«Русские витязи» базируются в подмосковной Кубинке составе Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба
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Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области
Фигуры выполняются на высокой скорости – порой 600–700 км/ч
Наиболее сложный элемент под названием «Колокол» заканчивается резким пикированием вниз и неожиданно может обернуться штопором, но и его проделывают на высочайшей скорости – в 200 км/ч
Перегрузки летчиков при одиночном пилотировании могут составлять до 9g (единиц), при групповом – около шести. Это сопоставимо с полетами в космос
«Русские витязи» над Президентским мостом в Ульяновске