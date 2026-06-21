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«Витязи» покорили небо над Волгой

Авиационная группа высшего пилотажа провела шоу в Ульяновске

Жители и гости Ульяновска увидели шоу «Русских витязей». Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Волга».
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Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» по приглашению губернатора Алексея Русских прибыла в Ульяновск. Летчики своими показательными выступлениями поздравили с юбилеем самолетостроительного завода «Авиастар» (филиала АО «Ил»). Над акваторией Волги в Ульяновске «Русские Витязи» продемонстрировали основные элементы высшего пилотажа

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» по приглашению губернатора Алексея Русских прибыла в Ульяновск. Летчики своими показательными выступлениями поздравили с юбилеем самолетостроительного завода «Авиастар» (филиала АО «Ил»). Над акваторией Волги в Ульяновске «Русские Витязи» продемонстрировали основные элементы высшего пилотажа

В июне «Авиастару», в прошлом — Ульяновскому авиационно-промышленному комплексу (УАПК) — исполнилось 50 лет. Предприятие специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Завод участвует в кооперации по производству нескольких самолетов

В июне «Авиастару», в прошлом — Ульяновскому авиационно-промышленному комплексу (УАПК) — исполнилось 50 лет. Предприятие специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Завод участвует в кооперации по производству нескольких самолетов

«Русские витязи» в городе, претендующем на звание авиационной столицы России.

«Русские витязи» в городе, претендующем на звание авиационной столицы России.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области

Произведенный в Ульяновске топливозаправщик Ил-78М, который участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, состоявшемся 26 июля 2020 года в честь Дня Военно-Морского Флота России. Его сопровождали многоцелевые истребители Су-30СМ

Произведенный в Ульяновске топливозаправщик Ил-78М, который участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, состоявшемся 26 июля 2020 года в честь Дня Военно-Морского Флота России. Его сопровождали многоцелевые истребители Су-30СМ

Фото: википедия

«Русские витязи» ведут свою историю с 5 апреля 1991 года. Команда выполняла демонстрационные полеты в разных странах мира. В наши дни «Русские витязи» пилотируют Су-35С и Су-30СМ. Самым первым их самолетом стал тяжелый строевой истребитель Су-27, поступивший на вооружение Центра показа авиационной техники в 1989 году

«Русские витязи» ведут свою историю с 5 апреля 1991 года. Команда выполняла демонстрационные полеты в разных странах мира. В наши дни «Русские витязи» пилотируют Су-35С и Су-30СМ. Самым первым их самолетом стал тяжелый строевой истребитель Су-27, поступивший на вооружение Центра показа авиационной техники в 1989 году

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Над акваторией Волги в Ульяновске «Русские Витязи» продемонстрировали основные элементы высшего пилотажа

Над акваторией Волги в Ульяновске «Русские Витязи» продемонстрировали основные элементы высшего пилотажа

Ульяновцы и гости города увидели групповой высший пилотаж, одиночные фигуры и даже встречный пилотаж парами

Ульяновцы и гости города увидели групповой высший пилотаж, одиночные фигуры и даже встречный пилотаж парами

Самолеты Су-30 и Су-35 набирали высоту от 100 до 2000 м, а скорость достигала 800 км/ч

Самолеты Су-30 и Су-35 набирали высоту от 100 до 2000 м, а скорость достигала 800 км/ч

На встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских

На встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области

Накануне, 18 июня, авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» совершила тренировочный полет с фигурами высшего пилотажа над «Авиастаром» и микрорайоном Новый Город, в котором живут авиастроители

Накануне, 18 июня, авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» совершила тренировочный полет с фигурами высшего пилотажа над «Авиастаром» и микрорайоном Новый Город, в котором живут авиастроители

Как отметили сами летчики, тренировку выполнили над авиастроительным заводом «Авиастар», отдав дань уважения людям, создающим крылья России

Как отметили сами летчики, тренировку выполнили над авиастроительным заводом «Авиастар», отдав дань уважения людям, создающим крылья России

Сегодня пилотажная группа эксплуатируют два типа истребителей — Су-30СМ и Су-35С, которые являются новейшими российскими многофункциональными сверхманевренными истребителями

Сегодня пилотажная группа эксплуатируют два типа истребителей — Су-30СМ и Су-35С, которые являются новейшими российскими многофункциональными сверхманевренными истребителями

Это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый истребитель»

Это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый истребитель»

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области

«Русские витязи» базируются в подмосковной Кубинке составе Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба

«Русские витязи» базируются в подмосковной Кубинке составе Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области

Фигуры выполняются на высокой скорости – порой 600–700 км/ч

Фигуры выполняются на высокой скорости – порой 600–700 км/ч

Наиболее сложный элемент под названием «Колокол» заканчивается резким пикированием вниз и неожиданно может обернуться штопором, но и его проделывают на высочайшей скорости – в 200 км/ч

Наиболее сложный элемент под названием «Колокол» заканчивается резким пикированием вниз и неожиданно может обернуться штопором, но и его проделывают на высочайшей скорости – в 200 км/ч

Перегрузки летчиков при одиночном пилотировании могут составлять до 9g (единиц), при групповом – около шести. Это сопоставимо с полетами в космос

Перегрузки летчиков при одиночном пилотировании могут составлять до 9g (единиц), при групповом – около шести. Это сопоставимо с полетами в космос

«Русские витязи» над Президентским мостом в Ульяновске

«Русские витязи» над Президентским мостом в Ульяновске

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Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» по приглашению губернатора Алексея Русских прибыла в Ульяновск. Летчики своими показательными выступлениями поздравили с юбилеем самолетостроительного завода «Авиастар» (филиала АО «Ил»). Над акваторией Волги в Ульяновске «Русские Витязи» продемонстрировали основные элементы высшего пилотажа

В июне «Авиастару», в прошлом — Ульяновскому авиационно-промышленному комплексу (УАПК) — исполнилось 50 лет. Предприятие специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Завод участвует в кооперации по производству нескольких самолетов

«Русские витязи» в городе, претендующем на звание авиационной столицы России.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области

Произведенный в Ульяновске топливозаправщик Ил-78М, который участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, состоявшемся 26 июля 2020 года в честь Дня Военно-Морского Флота России. Его сопровождали многоцелевые истребители Су-30СМ

Фото: википедия

«Русские витязи» ведут свою историю с 5 апреля 1991 года. Команда выполняла демонстрационные полеты в разных странах мира. В наши дни «Русские витязи» пилотируют Су-35С и Су-30СМ. Самым первым их самолетом стал тяжелый строевой истребитель Су-27, поступивший на вооружение Центра показа авиационной техники в 1989 году

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Над акваторией Волги в Ульяновске «Русские Витязи» продемонстрировали основные элементы высшего пилотажа

Ульяновцы и гости города увидели групповой высший пилотаж, одиночные фигуры и даже встречный пилотаж парами

Самолеты Су-30 и Су-35 набирали высоту от 100 до 2000 м, а скорость достигала 800 км/ч

На встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области

Накануне, 18 июня, авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» совершила тренировочный полет с фигурами высшего пилотажа над «Авиастаром» и микрорайоном Новый Город, в котором живут авиастроители

Как отметили сами летчики, тренировку выполнили над авиастроительным заводом «Авиастар», отдав дань уважения людям, создающим крылья России

Сегодня пилотажная группа эксплуатируют два типа истребителей — Су-30СМ и Су-35С, которые являются новейшими российскими многофункциональными сверхманевренными истребителями

Это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый истребитель»

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области

«Русские витязи» базируются в подмосковной Кубинке составе Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области

Фигуры выполняются на высокой скорости – порой 600–700 км/ч

Наиболее сложный элемент под названием «Колокол» заканчивается резким пикированием вниз и неожиданно может обернуться штопором, но и его проделывают на высочайшей скорости – в 200 км/ч

Перегрузки летчиков при одиночном пилотировании могут составлять до 9g (единиц), при групповом – около шести. Это сопоставимо с полетами в космос

«Русские витязи» над Президентским мостом в Ульяновске

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