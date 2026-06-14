От героев былых времен
Полтора века истории Первого Президентского кадетского училища в России
В День России,12 июня, в первом в стране Оренбургском Президентском кадетском училище состоялась церемония прощания со знаменем выпускников. История учебного заведения насчитывает почти 150 лет. Здесь готовили кадры для Русской Императорской армии, Красной и Советской армий, Вооруженных сил России. О том, почему у училища казацкие корни, как оно связано с первым космонавтом Юрием Гагариным и об известных выпускниках прошлых и нынешних лет в — фотогалерее «Ъ-Волга»
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