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От героев былых времен

Полтора века истории Первого Президентского кадетского училища в России

В День России,12 июня, в первом в стране Оренбургском Президентском кадетском училище состоялась церемония прощания со знаменем выпускников. История учебного заведения насчитывает почти 150 лет. Здесь готовили кадры для Русской Императорской армии, Красной и Советской армий, Вооруженных сил России. О том, почему у училища казацкие корни, как оно связано с первым космонавтом Юрием Гагариным и об известных выпускниках прошлых и нынешних лет в — фотогалерее «Ъ-Волга»
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За 15 лет из Первого Президентского кадетского училища в России выпустилось более 3 тыс. курсантов. Многие из них продолжили учебу в военных вузах и стали офицерами, принимали и принимают военное участие в специальной военной операции на Украине

За 15 лет из Первого Президентского кадетского училища в России выпустилось более 3 тыс. курсантов. Многие из них продолжили учебу в военных вузах и стали офицерами, принимали и принимают военное участие в специальной военной операции на Украине

Фото: Яна Вежлева

11 ноября 1867 года по ходатайству Оренбургского генерал-губернатора Николая Крыжановского император Александр II повелел открыть в Оренбурге юнкерское училище. В заведение принимались молодые люди всех сословий. Изначально оно готовило по двухгодичной программе обучения кадры для казачьих (юнкера выпускались в звании «подхорунжий») и пехотных («подпрапорщик») полков

11 ноября 1867 года по ходатайству Оренбургского генерал-губернатора Николая Крыжановского император Александр II повелел открыть в Оренбурге юнкерское училище. В заведение принимались молодые люди всех сословий. Изначально оно готовило по двухгодичной программе обучения кадры для казачьих (юнкера выпускались в звании «подхорунжий») и пехотных («подпрапорщик») полков

Фото: wikimedia.org

Училище разместилось на месте одного из бастионов Оренбургской крепости. В 1876 году штат училища был увеличен с 200 до 300 человек (150 казаков и 150 пехотинцев), но спустя два года «пехотный курс» был переведен в Казань, и с этого момента по 1920 год история учебного заведения неразрывно связана с казачеством. Часть зданий на фото сохранилась до сих пор

Училище разместилось на месте одного из бастионов Оренбургской крепости. В 1876 году штат училища был увеличен с 200 до 300 человек (150 казаков и 150 пехотинцев), но спустя два года «пехотный курс» был переведен в Казань, и с этого момента по 1920 год история учебного заведения неразрывно связана с казачеством. Часть зданий на фото сохранилась до сих пор

Фото: wikimedia.org

Училище готовило младшие кадры для всех казачьих войск в Российской империи за исключением «войска Донского», но основу среди юнкеров составляли выходцы из семей Оренбургского, Уральского и Кубанского казачьих войск. На фото: казаки-юнкера ( конец 19 века)

Училище готовило младшие кадры для всех казачьих войск в Российской империи за исключением «войска Донского», но основу среди юнкеров составляли выходцы из семей Оренбургского, Уральского и Кубанского казачьих войск. На фото: казаки-юнкера ( конец 19 века)

Фото: wikimedia.org

В Оренбургском казачьем юнкерском училище обучались целые казачьи и дворянские династии. Одна из самых известных — династия казаков-магометан (мусульман) Кочуровых. Вопреки расхожему мнению, ислам среди казачества был не редок. Например, в Уральском казачьем войске до 10% составляли именно мусульмане. В архивах отмечено 15 служивых татар-казаков из рода Кочуровых. Все они относились к Оренбургскому казачьему войску, и половина из них училась в юнкерском казачьем училище. Судьба большинства из них сложилась трагически: они погибли в годы Гражданской войны в рядах Белого движения. На фото — участник русско-японской войны (1904-1905 гг.) и выпускник юнкерского казачьего училища Шаги-Галей Абдул Вагапович Кочуров (1870 — 1938 гг.)

В Оренбургском казачьем юнкерском училище обучались целые казачьи и дворянские династии. Одна из самых известных — династия казаков-магометан (мусульман) Кочуровых. Вопреки расхожему мнению, ислам среди казачества был не редок. Например, в Уральском казачьем войске до 10% составляли именно мусульмане. В архивах отмечено 15 служивых татар-казаков из рода Кочуровых. Все они относились к Оренбургскому казачьему войску, и половина из них училась в юнкерском казачьем училище. Судьба большинства из них сложилась трагически: они погибли в годы Гражданской войны в рядах Белого движения. На фото — участник русско-японской войны (1904-1905 гг.) и выпускник юнкерского казачьего училища Шаги-Галей Абдул Вагапович Кочуров (1870 — 1938 гг.)

Фото: wikimedia.org

Последний атаман Оренбургского казачьего войска, участник русско-японской и первой мировой войн генерал-лейтенант Александр Дутов (1879-1921) не учился в Оренбургском казачьем училище. Один из лидеров белого движения в годы Гражданской войны и сподвижник верховного главнокомандующего Русской армии Александра Колчака в 1897 году окончил в Оренбурге Неплюевский кадетский корпус (существует до сих пор). Но выпускником казачьего училища был отец знаменитого военачальника — Илья Петрович. Сам же Александр Дутов с 1909 по 1916 год сначала был преподавателем в этом учебном заведении, а затем и его начальником

Последний атаман Оренбургского казачьего войска, участник русско-японской и первой мировой войн генерал-лейтенант Александр Дутов (1879-1921) не учился в Оренбургском казачьем училище. Один из лидеров белого движения в годы Гражданской войны и сподвижник верховного главнокомандующего Русской армии Александра Колчака в 1897 году окончил в Оренбурге Неплюевский кадетский корпус (существует до сих пор). Но выпускником казачьего училища был отец знаменитого военачальника — Илья Петрович. Сам же Александр Дутов с 1909 по 1916 год сначала был преподавателем в этом учебном заведении, а затем и его начальником

Фото: «Оренбургское казачье войско»

Новый этап жизни училища начался в 1936 году, когда директивой Генштаба РККА была образована Оренбургская зенитной артиллерии военная школа. В 1937 году она была преобразована в училище зенитной артиллерии. Тогда же учебному заведению было присвоено имя одного из руководителей ВКП(б) Григорий (Серго) Орджоникидзе. Набор осуществлялся среди юношей 17-23 лет. Обучение проходило по двухгодичной программе, и накануне Великой Отечественной войны в училище числилось 1600 курсантов

Новый этап жизни училища начался в 1936 году, когда директивой Генштаба РККА была образована Оренбургская зенитной артиллерии военная школа. В 1937 году она была преобразована в училище зенитной артиллерии. Тогда же учебному заведению было присвоено имя одного из руководителей ВКП(б) Григорий (Серго) Орджоникидзе. Набор осуществлялся среди юношей 17-23 лет. Обучение проходило по двухгодичной программе, и накануне Великой Отечественной войны в училище числилось 1600 курсантов

Фото: vk.com

В годы ВОВы училище осуществило 12 выпусков, и на фронт отправились более пяти тысяч офицеров-зенитчиков. Девять из них стали Героями Советского Союза. На фото — расчет советской 37-миллиметровой зенитной пушки при обороне Сталинграда (июль 1942 года)

В годы ВОВы училище осуществило 12 выпусков, и на фронт отправились более пяти тысяч офицеров-зенитчиков. Девять из них стали Героями Советского Союза. На фото — расчет советской 37-миллиметровой зенитной пушки при обороне Сталинграда (июль 1942 года)

Фото: wikimedia.org

«Оренбургская зенитка» связана и с именем первого космонавта планеты Земля Юрием Гагариным. Хотя сам он с 1955 по 1957 году обучался в Оренбурге в первом военном авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова (впоследствии — ОВВАКУЛ, расформировано в 1993 году), уже после своего полета в космос Юрий Гагарин не раз приезжал в Оренбург и в качестве почетного гостя посещал учебное заведение. В последний раз это случилось незадолго до его гибели в ходе учебного полета в марте 1968 года. Нынешний выпускной курс кадетского училища носит имя Юрия Гагарина — в честь 65-летия первого полета человека в космос. На фото — студент первого курса ЧВАУЛ (с 1938 по 1957 год Оренбург назывался Чкалов) Юрий Гагарин (фото 1955 года)

«Оренбургская зенитка» связана и с именем первого космонавта планеты Земля Юрием Гагариным. Хотя сам он с 1955 по 1957 году обучался в Оренбурге в первом военном авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова (впоследствии — ОВВАКУЛ, расформировано в 1993 году), уже после своего полета в космос Юрий Гагарин не раз приезжал в Оренбург и в качестве почетного гостя посещал учебное заведение. В последний раз это случилось незадолго до его гибели в ходе учебного полета в марте 1968 года. Нынешний выпускной курс кадетского училища носит имя Юрия Гагарина — в честь 65-летия первого полета человека в космос. На фото — студент первого курса ЧВАУЛ (с 1938 по 1957 год Оренбург назывался Чкалов) Юрий Гагарин (фото 1955 года)

Фото: vk.com

В 1973 году с развитием зенитно-ракетных комплексов в качестве основы ПВО Сухопутных войск Советской Армии (СА) училище получило новую жизнь и получило новое название «Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище имени Г.К. Орджоникидзе» (ОВЗРККУ). Помимо командиров для ПВО Сухопутных войск СА военный вуз готовил специалистов для армий стран Варшавского договора. На фото — главный КПП ОВЗРККУ (начало 2000-х годов)

В 1973 году с развитием зенитно-ракетных комплексов в качестве основы ПВО Сухопутных войск Советской Армии (СА) училище получило новую жизнь и получило новое название «Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище имени Г.К. Орджоникидзе» (ОВЗРККУ). Помимо командиров для ПВО Сухопутных войск СА военный вуз готовил специалистов для армий стран Варшавского договора. На фото — главный КПП ОВЗРККУ (начало 2000-х годов)

Фото: vk.com

Курсанты обучались сначала по четырехлетней (с 1994 года — по пятилетней) программе. Училище готовило командный состав для зенитно-ракетных комплексов «Круг», «Бук», С-300В, а также специалистов по средствам радиотехнической разведки

Курсанты обучались сначала по четырехлетней (с 1994 года — по пятилетней) программе. Училище готовило командный состав для зенитно-ракетных комплексов «Круг», «Бук», С-300В, а также специалистов по средствам радиотехнической разведки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С 1973 года училище осуществило 32 выпуска лейтенантов, и с 1998 года было сначала преобразовано в филиал Военного университета войсковой ПВО ВС РФ, а в 2008 году расформировано. В том же году состоялся и последний выпуск «зенитки». Всего с момента основания в 1936 году училище выпустило более 25 тыс. офицеров. На фото — выпускники 1983 года

С 1973 года училище осуществило 32 выпуска лейтенантов, и с 1998 года было сначала преобразовано в филиал Военного университета войсковой ПВО ВС РФ, а в 2008 году расформировано. В том же году состоялся и последний выпуск «зенитки». Всего с момента основания в 1936 году училище выпустило более 25 тыс. офицеров. На фото — выпускники 1983 года

Фото: vk.com / ovzrku

Бывший курсант ОВЗРККУ, авиационный и артиллерийский наводчик Сил Специальных операций ВС РФ старший лейтенант Александра Прохоренко геройски погиб 17 марта 2016 года в районе сирийской Пальмиры, вызвав огонь на себя и на окруживших его боевиков ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). За подвиг старшему лейтенанту в том же году было присвоено звание Героя России (посмертно). Уроженец Тюльганского района Оренбургской области поступил в «зенитку» в 2007 году. На фото Александр Прохоренко принимает воинскую присягу в ОВЗРККУ (август 2007 г.)

Бывший курсант ОВЗРККУ, авиационный и артиллерийский наводчик Сил Специальных операций ВС РФ старший лейтенант Александра Прохоренко геройски погиб 17 марта 2016 года в районе сирийской Пальмиры, вызвав огонь на себя и на окруживших его боевиков ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). За подвиг старшему лейтенанту в том же году было присвоено звание Героя России (посмертно). Уроженец Тюльганского района Оренбургской области поступил в «зенитку» в 2007 году. На фото Александр Прохоренко принимает воинскую присягу в ОВЗРККУ (август 2007 г.)

Фото: vk.com

После расформирования оренбургской «зенитки», Александр Прохоренко заканчивал обучение в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации (Смоленск). В академии также установлен памятник герою

После расформирования оренбургской «зенитки», Александр Прохоренко заканчивал обучение в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации (Смоленск). В академии также установлен памятник герою

Фото: wikimedia.org

Памятник Александру Прохоренко установлен и на его малой родине в селе Городки Оренбургской области, где он был захоронен с воинскими почестями 6 мая 2016 года. С тех пор «президентские кадеты», наследники оренбургских «зенитчиков», ежегодно посещают мемориал в селе Городки

Памятник Александру Прохоренко установлен и на его малой родине в селе Городки Оренбургской области, где он был захоронен с воинскими почестями 6 мая 2016 года. С тех пор «президентские кадеты», наследники оренбургских «зенитчиков», ежегодно посещают мемориал в селе Городки

Фото: wikimedia.org

«Президентская кадетка», открытая в Оренбурге на месте бывшего юнкерского и зенитно-ракетного училищ, стала первым подобным учебным заведением в России. Впоследствии в стране было открыто десять аналогичных училищ. Из них два (в Севастополе и во Владивостоке) стали филиалами Нахимовского училища. Девять учебных заведений входят в структуру Минобороны РФ и одно (в Москве) — в структуру Росгвардии. На фото — президент РФ Дмитрий Медведев с первым набором оренбургской «кадетки» (2010 год)

«Президентская кадетка», открытая в Оренбурге на месте бывшего юнкерского и зенитно-ракетного училищ, стала первым подобным учебным заведением в России. Впоследствии в стране было открыто десять аналогичных училищ. Из них два (в Севастополе и во Владивостоке) стали филиалами Нахимовского училища. Девять учебных заведений входят в структуру Минобороны РФ и одно (в Москве) — в структуру Росгвардии. На фото — президент РФ Дмитрий Медведев с первым набором оренбургской «кадетки» (2010 год)

Фото: Kremlin.ru

Во время первого набора в 2010 году на обучение взяли 360 мальчиков после четвертого класса общеобразовательной школы. Сегодня штат училища составляет 840 кадетов. Продолжительность обучения — 7 лет. После 9 класса курсанты проходят индивидуальный отбор и на рейтинговой основе распределяются по профилям обучения до 11 класса. На фото — президент Дмитрий Медведев с кадетами в учебном классе (2010 год)

Во время первого набора в 2010 году на обучение взяли 360 мальчиков после четвертого класса общеобразовательной школы. Сегодня штат училища составляет 840 кадетов. Продолжительность обучения — 7 лет. После 9 класса курсанты проходят индивидуальный отбор и на рейтинговой основе распределяются по профилям обучения до 11 класса. На фото — президент Дмитрий Медведев с кадетами в учебном классе (2010 год)

Фото: Kremlin.ru

12 июня 2026 года в День России состоялась церемония прощания со знаменем училища курсантов седьмого (выпускного курса). Эта традиция существует в учебном заведении еще со времен Оренбургского казачьего юнкерского училища

12 июня 2026 года в День России состоялась церемония прощания со знаменем училища курсантов седьмого (выпускного курса). Эта традиция существует в учебном заведении еще со времен Оренбургского казачьего юнкерского училища

Фото: Яна Вежлева

Руководителем Первого президентского кадетского училища уже 16 лет является генерал-майор Татьяна Машковская. Воинское звание ей было присвоено в 2022 году. Ранее она занимала посты руководителя департамента науки и высшей школы администрации Кемеровской области. Также Татьяна Машковская работала заместителем губернатора Кемеровской области, когда регионом руководил Аман Тулеев. В 2026 году генерал-майор Машковская может покинуть свой пост. Руководитель «кадетки» выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах депутатов Госдумы. Ее поддержал глава Оренбургской области Евгений Солнцев

Руководителем Первого президентского кадетского училища уже 16 лет является генерал-майор Татьяна Машковская. Воинское звание ей было присвоено в 2022 году. Ранее она занимала посты руководителя департамента науки и высшей школы администрации Кемеровской области. Также Татьяна Машковская работала заместителем губернатора Кемеровской области, когда регионом руководил Аман Тулеев. В 2026 году генерал-майор Машковская может покинуть свой пост. Руководитель «кадетки» выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах депутатов Госдумы. Ее поддержал глава Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: Яна Вежлева

В сентябре 2026 года Оренбургское президентское кадетское училище проведет новый набор курсантов. Возможно, многие из них спустя семь лет на церемонии прощания со знаменем также не смогут сдержать слез

В сентябре 2026 года Оренбургское президентское кадетское училище проведет новый набор курсантов. Возможно, многие из них спустя семь лет на церемонии прощания со знаменем также не смогут сдержать слез

Фото: Яна Вежлева

Генерал-майор Татьяна Машковская вручает личному составу знаменной группы праздничные значки знаменщика Оренбургского президентского кадетского училища

Генерал-майор Татьяна Машковская вручает личному составу знаменной группы праздничные значки знаменщика Оренбургского президентского кадетского училища

Фото: Яна Вежлева

1 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев (был главой государства в 2008 — 2012 гг.) открыл в Оренбурге первый в России Президентский кадетский корпус, тем самым продлив жизнь военному учебному заведению, которое уже почти полтора века готовит кадры, сначала для Русской императорской армии, затем для Рабоче-крестьянской Красной Армии, Советской Армии и для Вооруженных сил РФ

1 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев (был главой государства в 2008 — 2012 гг.) открыл в Оренбурге первый в России Президентский кадетский корпус, тем самым продлив жизнь военному учебному заведению, которое уже почти полтора века готовит кадры, сначала для Русской императорской армии, затем для Рабоче-крестьянской Красной Армии, Советской Армии и для Вооруженных сил РФ

Фото: Kremlin.ru

Через год выпускников «кадетки» также будет ждать прощальный вальс. Эта традиция сохраняется с момента первого выпуска в 2017 году

Через год выпускников «кадетки» также будет ждать прощальный вальс. Эта традиция сохраняется с момента первого выпуска в 2017 году

Фото: Яна Вежлева

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За 15 лет из Первого Президентского кадетского училища в России выпустилось более 3 тыс. курсантов. Многие из них продолжили учебу в военных вузах и стали офицерами, принимали и принимают военное участие в специальной военной операции на Украине

Фото: Яна Вежлева

11 ноября 1867 года по ходатайству Оренбургского генерал-губернатора Николая Крыжановского император Александр II повелел открыть в Оренбурге юнкерское училище. В заведение принимались молодые люди всех сословий. Изначально оно готовило по двухгодичной программе обучения кадры для казачьих (юнкера выпускались в звании «подхорунжий») и пехотных («подпрапорщик») полков

Фото: wikimedia.org

Училище разместилось на месте одного из бастионов Оренбургской крепости. В 1876 году штат училища был увеличен с 200 до 300 человек (150 казаков и 150 пехотинцев), но спустя два года «пехотный курс» был переведен в Казань, и с этого момента по 1920 год история учебного заведения неразрывно связана с казачеством. Часть зданий на фото сохранилась до сих пор

Фото: wikimedia.org

Училище готовило младшие кадры для всех казачьих войск в Российской империи за исключением «войска Донского», но основу среди юнкеров составляли выходцы из семей Оренбургского, Уральского и Кубанского казачьих войск. На фото: казаки-юнкера ( конец 19 века)

Фото: wikimedia.org

В Оренбургском казачьем юнкерском училище обучались целые казачьи и дворянские династии. Одна из самых известных — династия казаков-магометан (мусульман) Кочуровых. Вопреки расхожему мнению, ислам среди казачества был не редок. Например, в Уральском казачьем войске до 10% составляли именно мусульмане. В архивах отмечено 15 служивых татар-казаков из рода Кочуровых. Все они относились к Оренбургскому казачьему войску, и половина из них училась в юнкерском казачьем училище. Судьба большинства из них сложилась трагически: они погибли в годы Гражданской войны в рядах Белого движения. На фото — участник русско-японской войны (1904-1905 гг.) и выпускник юнкерского казачьего училища Шаги-Галей Абдул Вагапович Кочуров (1870 — 1938 гг.)

Фото: wikimedia.org

Последний атаман Оренбургского казачьего войска, участник русско-японской и первой мировой войн генерал-лейтенант Александр Дутов (1879-1921) не учился в Оренбургском казачьем училище. Один из лидеров белого движения в годы Гражданской войны и сподвижник верховного главнокомандующего Русской армии Александра Колчака в 1897 году окончил в Оренбурге Неплюевский кадетский корпус (существует до сих пор). Но выпускником казачьего училища был отец знаменитого военачальника — Илья Петрович. Сам же Александр Дутов с 1909 по 1916 год сначала был преподавателем в этом учебном заведении, а затем и его начальником

Фото: «Оренбургское казачье войско»

Новый этап жизни училища начался в 1936 году, когда директивой Генштаба РККА была образована Оренбургская зенитной артиллерии военная школа. В 1937 году она была преобразована в училище зенитной артиллерии. Тогда же учебному заведению было присвоено имя одного из руководителей ВКП(б) Григорий (Серго) Орджоникидзе. Набор осуществлялся среди юношей 17-23 лет. Обучение проходило по двухгодичной программе, и накануне Великой Отечественной войны в училище числилось 1600 курсантов

Фото: vk.com

В годы ВОВы училище осуществило 12 выпусков, и на фронт отправились более пяти тысяч офицеров-зенитчиков. Девять из них стали Героями Советского Союза. На фото — расчет советской 37-миллиметровой зенитной пушки при обороне Сталинграда (июль 1942 года)

Фото: wikimedia.org

«Оренбургская зенитка» связана и с именем первого космонавта планеты Земля Юрием Гагариным. Хотя сам он с 1955 по 1957 году обучался в Оренбурге в первом военном авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова (впоследствии — ОВВАКУЛ, расформировано в 1993 году), уже после своего полета в космос Юрий Гагарин не раз приезжал в Оренбург и в качестве почетного гостя посещал учебное заведение. В последний раз это случилось незадолго до его гибели в ходе учебного полета в марте 1968 года. Нынешний выпускной курс кадетского училища носит имя Юрия Гагарина — в честь 65-летия первого полета человека в космос. На фото — студент первого курса ЧВАУЛ (с 1938 по 1957 год Оренбург назывался Чкалов) Юрий Гагарин (фото 1955 года)

Фото: vk.com

В 1973 году с развитием зенитно-ракетных комплексов в качестве основы ПВО Сухопутных войск Советской Армии (СА) училище получило новую жизнь и получило новое название «Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище имени Г.К. Орджоникидзе» (ОВЗРККУ). Помимо командиров для ПВО Сухопутных войск СА военный вуз готовил специалистов для армий стран Варшавского договора. На фото — главный КПП ОВЗРККУ (начало 2000-х годов)

Фото: vk.com

Курсанты обучались сначала по четырехлетней (с 1994 года — по пятилетней) программе. Училище готовило командный состав для зенитно-ракетных комплексов «Круг», «Бук», С-300В, а также специалистов по средствам радиотехнической разведки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С 1973 года училище осуществило 32 выпуска лейтенантов, и с 1998 года было сначала преобразовано в филиал Военного университета войсковой ПВО ВС РФ, а в 2008 году расформировано. В том же году состоялся и последний выпуск «зенитки». Всего с момента основания в 1936 году училище выпустило более 25 тыс. офицеров. На фото — выпускники 1983 года

Фото: vk.com / ovzrku

Бывший курсант ОВЗРККУ, авиационный и артиллерийский наводчик Сил Специальных операций ВС РФ старший лейтенант Александра Прохоренко геройски погиб 17 марта 2016 года в районе сирийской Пальмиры, вызвав огонь на себя и на окруживших его боевиков ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). За подвиг старшему лейтенанту в том же году было присвоено звание Героя России (посмертно). Уроженец Тюльганского района Оренбургской области поступил в «зенитку» в 2007 году. На фото Александр Прохоренко принимает воинскую присягу в ОВЗРККУ (август 2007 г.)

Фото: vk.com

После расформирования оренбургской «зенитки», Александр Прохоренко заканчивал обучение в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации (Смоленск). В академии также установлен памятник герою

Фото: wikimedia.org

Памятник Александру Прохоренко установлен и на его малой родине в селе Городки Оренбургской области, где он был захоронен с воинскими почестями 6 мая 2016 года. С тех пор «президентские кадеты», наследники оренбургских «зенитчиков», ежегодно посещают мемориал в селе Городки

Фото: wikimedia.org

«Президентская кадетка», открытая в Оренбурге на месте бывшего юнкерского и зенитно-ракетного училищ, стала первым подобным учебным заведением в России. Впоследствии в стране было открыто десять аналогичных училищ. Из них два (в Севастополе и во Владивостоке) стали филиалами Нахимовского училища. Девять учебных заведений входят в структуру Минобороны РФ и одно (в Москве) — в структуру Росгвардии. На фото — президент РФ Дмитрий Медведев с первым набором оренбургской «кадетки» (2010 год)

Фото: Kremlin.ru

Во время первого набора в 2010 году на обучение взяли 360 мальчиков после четвертого класса общеобразовательной школы. Сегодня штат училища составляет 840 кадетов. Продолжительность обучения — 7 лет. После 9 класса курсанты проходят индивидуальный отбор и на рейтинговой основе распределяются по профилям обучения до 11 класса. На фото — президент Дмитрий Медведев с кадетами в учебном классе (2010 год)

Фото: Kremlin.ru

12 июня 2026 года в День России состоялась церемония прощания со знаменем училища курсантов седьмого (выпускного курса). Эта традиция существует в учебном заведении еще со времен Оренбургского казачьего юнкерского училища

Фото: Яна Вежлева

Руководителем Первого президентского кадетского училища уже 16 лет является генерал-майор Татьяна Машковская. Воинское звание ей было присвоено в 2022 году. Ранее она занимала посты руководителя департамента науки и высшей школы администрации Кемеровской области. Также Татьяна Машковская работала заместителем губернатора Кемеровской области, когда регионом руководил Аман Тулеев. В 2026 году генерал-майор Машковская может покинуть свой пост. Руководитель «кадетки» выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах депутатов Госдумы. Ее поддержал глава Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: Яна Вежлева

В сентябре 2026 года Оренбургское президентское кадетское училище проведет новый набор курсантов. Возможно, многие из них спустя семь лет на церемонии прощания со знаменем также не смогут сдержать слез

Фото: Яна Вежлева

Генерал-майор Татьяна Машковская вручает личному составу знаменной группы праздничные значки знаменщика Оренбургского президентского кадетского училища

Фото: Яна Вежлева

1 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев (был главой государства в 2008 — 2012 гг.) открыл в Оренбурге первый в России Президентский кадетский корпус, тем самым продлив жизнь военному учебному заведению, которое уже почти полтора века готовит кадры, сначала для Русской императорской армии, затем для Рабоче-крестьянской Красной Армии, Советской Армии и для Вооруженных сил РФ

Фото: Kremlin.ru

Через год выпускников «кадетки» также будет ждать прощальный вальс. Эта традиция сохраняется с момента первого выпуска в 2017 году

Фото: Яна Вежлева

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