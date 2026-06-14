От героев былых времен

«Оренбургская зенитка» связана и с именем первого космонавта планеты Земля Юрием Гагариным. Хотя сам он с 1955 по 1957 году обучался в Оренбурге в первом военном авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова (впоследствии — ОВВАКУЛ, расформировано в 1993 году), уже после своего полета в космос Юрий Гагарин не раз приезжал в Оренбург и в качестве почетного гостя посещал учебное заведение. В последний раз это случилось незадолго до его гибели в ходе учебного полета в марте 1968 года. Нынешний выпускной курс кадетского училища носит имя Юрия Гагарина — в честь 65-летия первого полета человека в космос. На фото — студент первого курса ЧВАУЛ (с 1938 по 1957 год Оренбург назывался Чкалов) Юрий Гагарин (фото 1955 года)

Фото: vk.com