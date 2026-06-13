13.06.2026, 12:27

А вместо сердца — правильный мотор Воронежские байкеры отметили День России мотопробегом

В День России, 12 июня, в Воронеже прошел мотопробег «Виват, Россия!». Участники акции собрались у памятника Славы, откуда колонна проследовала по центральным улицам до Адмиралтейской площади. В праздничном заезде приняли участие представители мотоклубов, владельцы ретро-мотоциклов, спортивной и туристической техники, а также любители скутеров. Как прошел мотопробег под российскими флагами — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».