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А вместо сердца — правильный мотор

Воронежские байкеры отметили День России мотопробегом

В День России, 12 июня, в Воронеже прошел мотопробег «Виват, Россия!». Участники акции собрались у памятника Славы, откуда колонна проследовала по центральным улицам до Адмиралтейской площади. В праздничном заезде приняли участие представители мотоклубов, владельцы ретро-мотоциклов, спортивной и туристической техники, а также любители скутеров. Как прошел мотопробег под российскими флагами — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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Колонна мотопробега «Виват, Россия!» начала собираться у памятника Славы задолго до старта. Участники приезжали на место сбора и готовили технику к выезду

Колонна мотопробега «Виват, Россия!» начала собираться у памятника Славы задолго до старта. Участники приезжали на место сбора и готовили технику к выезду

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Более 300 участников мотопробега проехали по центральным улицам Воронежа в честь Дня России

Более 300 участников мотопробега проехали по центральным улицам Воронежа в честь Дня России

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Перед началом движения мотоциклисты общались, проверяли технику и строили колонну

Перед началом движения мотоциклисты общались, проверяли технику и строили колонну

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Организаторы раздали участникам российские флаги, которые стали символом мотопробега

Организаторы раздали участникам российские флаги, которые стали символом мотопробега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Многие байкеры использовали время перед стартом для памятных фотографий рядом со своими мотоциклами

Многие байкеры использовали время перед стартом для памятных фотографий рядом со своими мотоциклами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для части участников мотопробег в День России давно стал ежегодной традицией

Для части участников мотопробег в День России давно стал ежегодной традицией

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

За подготовкой к старту наблюдали жители Воронежа, собравшиеся у памятника Славы

За подготовкой к старту наблюдали жители Воронежа, собравшиеся у памятника Славы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В колонне были представлены мотоциклы самых разных классов — от городских моделей до тяжелых туристических байков

В колонне были представлены мотоциклы самых разных классов — от городских моделей до тяжелых туристических байков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ретро-мотоцикл с коляской стал одним из самых узнаваемых участников праздничного заезда

Ретро-мотоцикл с коляской стал одним из самых узнаваемых участников праздничного заезда

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Незадолго до старта участники заняли свои места в колонне и ожидали начала движения

Незадолго до старта участники заняли свои места в колонне и ожидали начала движения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Безопасность мотопробега обеспечивали сотрудники ДПС

Безопасность мотопробега обеспечивали сотрудники ДПС

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После построения колонна начала движение по маршруту в сторону Адмиралтейской площади

После построения колонна начала движение по маршруту в сторону Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В праздничном заезде участвовали не только сами мотоциклисты, но и их пассажиры

В праздничном заезде участвовали не только сами мотоциклисты, но и их пассажиры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Растянувшаяся на несколько городских кварталов колонна проследовала по центральным улицам Воронежа

Растянувшаяся на несколько городских кварталов колонна проследовала по центральным улицам Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В мотопробеге приняли участие владельцы спортивных, туристических и классических мотоциклов

В мотопробеге приняли участие владельцы спортивных, туристических и классических мотоциклов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с современной техникой в колонне можно было увидеть и мотоциклы прошлых десятилетий

Рядом с современной техникой в колонне можно было увидеть и мотоциклы прошлых десятилетий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жители города снимали проходящую колонну на телефоны и приветствовали участников акции

Жители города снимали проходящую колонну на телефоны и приветствовали участников акции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Колонна постепенно приближалась к Адмиралтейской площади — конечной точке маршрута

Колонна постепенно приближалась к Адмиралтейской площади — конечной точке маршрута

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Ретро-техника продолжила движение в составе общей колонны

Ретро-техника продолжила движение в составе общей колонны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Часть участников преодолела маршрут на трехколесной технике

Часть участников преодолела маршрут на трехколесной технике

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Колонна мотопробега «Виват, Россия!» начала собираться у памятника Славы задолго до старта. Участники приезжали на место сбора и готовили технику к выезду

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Более 300 участников мотопробега проехали по центральным улицам Воронежа в честь Дня России

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Перед началом движения мотоциклисты общались, проверяли технику и строили колонну

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Организаторы раздали участникам российские флаги, которые стали символом мотопробега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Многие байкеры использовали время перед стартом для памятных фотографий рядом со своими мотоциклами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для части участников мотопробег в День России давно стал ежегодной традицией

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

За подготовкой к старту наблюдали жители Воронежа, собравшиеся у памятника Славы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В колонне были представлены мотоциклы самых разных классов — от городских моделей до тяжелых туристических байков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ретро-мотоцикл с коляской стал одним из самых узнаваемых участников праздничного заезда

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Незадолго до старта участники заняли свои места в колонне и ожидали начала движения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Безопасность мотопробега обеспечивали сотрудники ДПС

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После построения колонна начала движение по маршруту в сторону Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В праздничном заезде участвовали не только сами мотоциклисты, но и их пассажиры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Растянувшаяся на несколько городских кварталов колонна проследовала по центральным улицам Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В мотопробеге приняли участие владельцы спортивных, туристических и классических мотоциклов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с современной техникой в колонне можно было увидеть и мотоциклы прошлых десятилетий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жители города снимали проходящую колонну на телефоны и приветствовали участников акции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Колонна постепенно приближалась к Адмиралтейской площади — конечной точке маршрута

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Ретро-техника продолжила движение в составе общей колонны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Часть участников преодолела маршрут на трехколесной технике

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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