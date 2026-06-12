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День России

Как отметили праздник в разных городах

12 июня празднуется День России. Как отмечают жители Москвы и других городов страны — в фотогалерее «Ъ».
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Подъем триколора у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Подъем триколора у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный оркестр на Поклонной горе

Военный оркестр на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Юнармейцы на церемонии

Юнармейцы на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Музыкант с тарелками

Музыкант с тарелками

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония подъема госфлага России

Церемония подъема госфлага России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Юнармейцы у Вечного огня на площади Победителей на Поклонной горе

Юнармейцы у Вечного огня на площади Победителей на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Триколор в городе Волжский Волгоградской области

Триколор в городе Волжский Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

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Подъем триколора у Музея Победы на Поклонной горе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный оркестр на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Юнармейцы на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Музыкант с тарелками

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония подъема госфлага России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Юнармейцы у Вечного огня на площади Победителей на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Триколор в городе Волжский Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

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