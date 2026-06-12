Фото 12.06.2026, 18:09 День России Как отметили праздник в разных городах 12 июня празднуется День России. Как отмечают жители Москвы и других городов страны — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подъем триколора у Музея Победы на Поклонной горе в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Военный оркестр на Поклонной горе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Юнармейцы на церемонии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Музыкант с тарелками Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Церемония подъема госфлага России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Юнармейцы у Вечного огня на площади Победителей на Поклонной горе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Триколор в городе Волжский Волгоградской области Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров / купить фото Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Следующая фотография 1 / 11 Подъем триколора у Музея Победы на Поклонной горе в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Военный оркестр на Поклонной горе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Юнармейцы на церемонии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Музыкант с тарелками Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Церемония подъема госфлага России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Юнармейцы у Вечного огня на площади Победителей на Поклонной горе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Триколор в городе Волжский Волгоградской области Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров / купить фото Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мотопробег «Виват, Россия!» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото