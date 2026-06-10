Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Элисте похоронили Героя России Нарана Очир-Горяева

На элистинском городском кладбище похоронили Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего в зоне спецоперации 4 июня. Перед погребением, как сообщает корреспондент “Ъ”, была объявлена минута молчания. Салютная команда произвела ружейные выстрелы под сигналы машин ДПС.

Во время траурного митинга с речами выступили сослуживцы Нарана Очир-Горячева, представители Южного военного округа, глава Калмыкии Бату Хасиков. После прошла церемония складывания флага. Его вручили вдове Елене Очир-Горяевой. Караул держал две портретные фотографии военнослужащего и одну с церемонии вручения медали «Золотая Звезда» с участием президента Владимира Путина.

Перед похоронами по центру Элисты прошло траурное шествие. Оно началось от дома Нарана Очир-Горяева, где священнослужители хурула «Золотая обитель Будды Шакъямуни» провели молебен. В шествии участвовали сотни человек. На городские экраны вывели фотографию военнослужащего с подписью «Вечная память герою России».

Нарану Очир-Горяеву было 52 года. Он родился в калмыцкой Лагани…
Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Елена Очир-Горяева (вторая справа), вдова Нарана Очир-Горяева

Елена Очир-Горяева (вторая справа), вдова Нарана Очир-Горяева

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков (в костюме) на церемонии прощания с Нараном Очир-Горяевым

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков (в костюме) на церемонии прощания с Нараном Очир-Горяевым

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 24

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Елена Очир-Горяева (вторая справа), вдова Нарана Очир-Горяева

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков (в костюме) на церемонии прощания с Нараном Очир-Горяевым

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд