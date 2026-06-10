10.06.2026, 12:07

В Элисте похоронили Героя России Нарана Очир-Горяева

На элистинском городском кладбище похоронили Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего в зоне спецоперации 4 июня. Перед погребением, как сообщает корреспондент “Ъ”, была объявлена минута молчания. Салютная команда произвела ружейные выстрелы под сигналы машин ДПС.



Во время траурного митинга с речами выступили сослуживцы Нарана Очир-Горячева, представители Южного военного округа, глава Калмыкии Бату Хасиков. После прошла церемония складывания флага. Его вручили вдове Елене Очир-Горяевой. Караул держал две портретные фотографии военнослужащего и одну с церемонии вручения медали «Золотая Звезда» с участием президента Владимира Путина.



Перед похоронами по центру Элисты прошло траурное шествие. Оно началось от дома Нарана Очир-Горяева, где священнослужители хурула «Золотая обитель Будды Шакъямуни» провели молебен. В шествии участвовали сотни человек. На городские экраны вывели фотографию военнослужащего с подписью «Вечная память герою России».



Нарану Очир-Горяеву было 52 года. Он родился в калмыцкой Лагани…