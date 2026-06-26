Красный день календаря

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Уроженец Орловской области Геннадий Зюганов отмечает 82-летие
26 июня исполняется 82 года Геннадию Зюганову — уроженцу Орловской области, многолетнему лидеру КПРФ и одному из самых известных российских политиков последних десятилетий. Его политическая карьера охватила поздний советский период, распад СССР, президентские выборы 1996 года и работу в Госдуме современной России. Разные этапы жизни и политической деятельности Геннадия Зюганова — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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