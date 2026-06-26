Красный день календаря

К этому времени церемонии приема в пионеры на Красной площади проводились уже много лет подряд и стали одной из самых узнаваемых традиций, связанных с именем Геннадия Зюганова. На фото: Геннадий Зюганов во время приема в пионеры на Красной площади, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото