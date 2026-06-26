Красный день календаря

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Уроженец Орловской области Геннадий Зюганов отмечает 82-летие

26 июня исполняется 82 года Геннадию Зюганову — уроженцу Орловской области, многолетнему лидеру КПРФ и одному из самых известных российских политиков последних десятилетий. Его политическая карьера охватила поздний советский период, распад СССР, президентские выборы 1996 года и работу в Госдуме современной России. Разные этапы жизни и политической деятельности Геннадия Зюганова — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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На протяжении нескольких десятилетий Геннадий Зюганов остается главным лицом российского коммунистического движения. Его имя неразрывно связано с КПРФ, которую он возглавляет с момента создания партии. На фото: Геннадий Зюганов на первомайской акции коммунистов в Москве, 2003 год

На протяжении нескольких десятилетий Геннадий Зюганов остается главным лицом российского коммунистического движения. Его имя неразрывно связано с КПРФ, которую он возглавляет с момента создания партии. На фото: Геннадий Зюганов на первомайской акции коммунистов в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Задолго до президентских кампаний, парламентских заседаний и многотысячных митингов будущий лидер коммунистов жил обычной жизнью советского студента. Во время учебы в Орловском педагогическом институте он познакомился с Надеждой Амеличевой, которая впоследствии стала его супругой. На фото: Геннадий Зюганов и Надежда Амеличева, 1967 год

Задолго до президентских кампаний, парламентских заседаний и многотысячных митингов будущий лидер коммунистов жил обычной жизнью советского студента. Во время учебы в Орловском педагогическом институте он познакомился с Надеждой Амеличевой, которая впоследствии стала его супругой. На фото: Геннадий Зюганов и Надежда Амеличева, 1967 год

После окончания института Геннадий Зюганов преподавал физику и математику в сельской школе, однако педагогика оказалась лишь первым этапом его биографии. Вскоре он перешел на комсомольскую, а затем и партийную работу

После окончания института Геннадий Зюганов преподавал физику и математику в сельской школе, однако педагогика оказалась лишь первым этапом его биографии. Вскоре он перешел на комсомольскую, а затем и партийную работу

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Карьера молодого партийного работника развивалась вместе со страной. К концу 1980-х годов Зюганов работал в аппарате ЦК КПСС, где занимался вопросами идеологии и внимательно наблюдал за переменами, которые вскоре приведут к распаду Советского Союза

Карьера молодого партийного работника развивалась вместе со страной. К концу 1980-х годов Зюганов работал в аппарате ЦК КПСС, где занимался вопросами идеологии и внимательно наблюдал за переменами, которые вскоре приведут к распаду Советского Союза

Фото: Коммерсантъ / Андрей Голованов  /  купить фото

Августовские события 1991 года и последовавший запрет КПСС стали переломным моментом для всего коммунистического движения. Однако уже к середине 1990-х годов Геннадий Зюганов превратился в главного соперника действующей власти и одного из самых популярных политиков страны. На фото: результаты второго тура президентских выборов 1996 года, в котором Зюганов уступил Борису Ельцину

Августовские события 1991 года и последовавший запрет КПСС стали переломным моментом для всего коммунистического движения. Однако уже к середине 1990-х годов Геннадий Зюганов превратился в главного соперника действующей власти и одного из самых популярных политиков страны. На фото: результаты второго тура президентских выборов 1996 года, в котором Зюганов уступил Борису Ельцину

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Президентская кампания 1996 года превратила Геннадия Зюганова в политика федерального масштаба. Даже после поражения на выборах он сохранил статус одного из самых влиятельных представителей российской оппозиции

Президентская кампания 1996 года превратила Геннадия Зюганова в политика федерального масштаба. Даже после поражения на выборах он сохранил статус одного из самых влиятельных представителей российской оппозиции

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

После противостояния с Борисом Ельциным в конце 1990-х годов на первые роли в российской политике выходил Владимир Путин, с которым Геннадию Зюганову предстояло работать в парламенте и вести политические споры на протяжении последующих десятилетий. На фото: Геннадий Зюганов и тогдашний исполняющий обязанности председателя правительства России Владимир Путин перед заседанием Государственной думы, 1999 год

После противостояния с Борисом Ельциным в конце 1990-х годов на первые роли в российской политике выходил Владимир Путин, с которым Геннадию Зюганову предстояло работать в парламенте и вести политические споры на протяжении последующих десятилетий. На фото: Геннадий Зюганов и тогдашний исполняющий обязанности председателя правительства России Владимир Путин перед заседанием Государственной думы, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

После президентской кампании коммунисты сосредоточились на партийной работе и сохранении собственной идеологической повестки. Важное место в ней занимали историческая память и обращение к событиям, которые партия считала определяющими для истории страны. На фото: Геннадий Зюганов на торжественном вечере, посвященном годовщине революции 1917 года, 1999 год

После президентской кампании коммунисты сосредоточились на партийной работе и сохранении собственной идеологической повестки. Важное место в ней занимали историческая память и обращение к событиям, которые партия считала определяющими для истории страны. На фото: Геннадий Зюганов на торжественном вечере, посвященном годовщине революции 1917 года, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Одним из символов партийной преемственности для КПРФ оставалась газета «Правда», история которой началась еще в дореволюционной России. Партия продолжала рассматривать легендарное издание как важную часть собственного политического наследия. На фото: Геннадий Зюганов на праздновании 90-летия газеты «Правда», 2002 год

Одним из символов партийной преемственности для КПРФ оставалась газета «Правда», история которой началась еще в дореволюционной России. Партия продолжала рассматривать легендарное издание как важную часть собственного политического наследия. На фото: Геннадий Зюганов на праздновании 90-летия газеты «Правда», 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В начале 2000-х годов одной из наиболее заметных общественных инициатив КПРФ стало возрождение пионерского движения. Торжественные церемонии на Красной площади ежегодно собирали школьников из разных регионов страны. На фото: Геннадий Зюганов во время приема детей в пионеры на Красной площади, 2002 год

В начале 2000-х годов одной из наиболее заметных общественных инициатив КПРФ стало возрождение пионерского движения. Торжественные церемонии на Красной площади ежегодно собирали школьников из разных регионов страны. На фото: Геннадий Зюганов во время приема детей в пионеры на Красной площади, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Несмотря на плотный политический график, в объективы фотографов лидер коммунистов попадал не только на митингах, съездах и заседаниях. На фото: Геннадий Зюганов во время любительского турнира по бильярду среди политиков, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры, 2002 год

Несмотря на плотный политический график, в объективы фотографов лидер коммунистов попадал не только на митингах, съездах и заседаниях. На фото: Геннадий Зюганов во время любительского турнира по бильярду среди политиков, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

За годы политической деятельности Геннадий Зюганов превратился в одного из самых узнаваемых участников российских первомайских и пионерских мероприятий, став для многих сторонников партии символом преемственности советской традиции. На фото: Геннадий Зюганов на торжественной линейке, посвященной годовщине пионерской организации, 2003 год

За годы политической деятельности Геннадий Зюганов превратился в одного из самых узнаваемых участников российских первомайских и пионерских мероприятий, став для многих сторонников партии символом преемственности советской традиции. На фото: Геннадий Зюганов на торжественной линейке, посвященной годовщине пионерской организации, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

После распада Советского Союза лидер коммунистов последовательно выступал за сохранение исторической памяти о событиях, которые, по его мнению, определили судьбу страны. На фото: Геннадий Зюганов на митинге к десятилетию событий октября 1993 года, 2003 год

После распада Советского Союза лидер коммунистов последовательно выступал за сохранение исторической памяти о событиях, которые, по его мнению, определили судьбу страны. На фото: Геннадий Зюганов на митинге к десятилетию событий октября 1993 года, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Одной из центральных тем его публичных выступлений на протяжении десятилетий оставалась Великая Отечественная война. Геннадий Зюганов неоднократно называл Победу главным достижением советской эпохи. На фото: Геннадий Зюганов и депутат Государственной думы Виктор Илюхин во время шествия в честь Дня Победы, 2004 год

Одной из центральных тем его публичных выступлений на протяжении десятилетий оставалась Великая Отечественная война. Геннадий Зюганов неоднократно называл Победу главным достижением советской эпохи. На фото: Геннадий Зюганов и депутат Государственной думы Виктор Илюхин во время шествия в честь Дня Победы, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

К середине 2000-х годов Геннадий Зюганов оставался одним из немногих лидеров партий, сохранивших свои позиции со времен бурных политических перемен 1990-х годов. На фото: Геннадий Зюганов, Никита Михалков и Квентин Тарантино на открытии Московского международного кинофестиваля, 2004 год

К середине 2000-х годов Геннадий Зюганов оставался одним из немногих лидеров партий, сохранивших свои позиции со времен бурных политических перемен 1990-х годов. На фото: Геннадий Зюганов, Никита Михалков и Квентин Тарантино на открытии Московского международного кинофестиваля, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Со временем в выступлениях лидера коммунистов все чаще звучали темы русской истории, культуры и духовного наследия. В отличие от многих представителей левого движения, Геннадий Зюганов нередко обращался к вопросам православия, национальной традиции и роли русской цивилизации. На фото: Геннадий Зюганов и епископ Феофан на Всемирном русском народном соборе, 2007 год

Со временем в выступлениях лидера коммунистов все чаще звучали темы русской истории, культуры и духовного наследия. В отличие от многих представителей левого движения, Геннадий Зюганов нередко обращался к вопросам православия, национальной традиции и роли русской цивилизации. На фото: Геннадий Зюганов и епископ Феофан на Всемирном русском народном соборе, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

При этом он не отказывался от привычной для себя роли оппозиционного политика и продолжал участвовать в публичных акциях партии. На фото: Геннадий Зюганов во время шествия КПРФ к телецентру Останкино, 2007 год

При этом он не отказывался от привычной для себя роли оппозиционного политика и продолжал участвовать в публичных акциях партии. На фото: Геннадий Зюганов во время шествия КПРФ к телецентру Останкино, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

К этому времени за плечами Геннадия Зюганова были уже десятки избирательных кампаний, однако именно он продолжал оставаться главным лицом партии, созданной после распада СССР. На фото: Геннадий Зюганов на съезде КПРФ, 2007 год

К этому времени за плечами Геннадия Зюганова были уже десятки избирательных кампаний, однако именно он продолжал оставаться главным лицом партии, созданной после распада СССР. На фото: Геннадий Зюганов на съезде КПРФ, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

После выборов 1996 года Геннадий Зюганов еще трижды баллотировался на пост президента России. Однако именно кампания против Бориса Ельцина осталась главным политическим рубежом его карьеры. На фото: участницы акции «День народного гнева» с плакатами «Ленин жив!» и «Зюганов президент!», 2009 год

После выборов 1996 года Геннадий Зюганов еще трижды баллотировался на пост президента России. Однако именно кампания против Бориса Ельцина осталась главным политическим рубежом его карьеры. На фото: участницы акции «День народного гнева» с плакатами «Ленин жив!» и «Зюганов президент!», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

С 1993 года Геннадий Зюганов остается бессменным председателем ЦК КПРФ. За это время партия пережила смену нескольких политических эпох и сохранила представительство в Государственной думе. На фото: Геннадий Зюганов во время митинга в честь 66-й годовщины Победы, 2011 год

С 1993 года Геннадий Зюганов остается бессменным председателем ЦК КПРФ. За это время партия пережила смену нескольких политических эпох и сохранила представительство в Государственной думе. На фото: Геннадий Зюганов во время митинга в честь 66-й годовщины Победы, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С момента создания КПРФ Геннадий Зюганов ни разу не уступал руководство партией другим политикам. К 2014 году он возглавлял коммунистов уже более двадцати лет. На фото: Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири», 2014 год

С момента создания КПРФ Геннадий Зюганов ни разу не уступал руководство партией другим политикам. К 2014 году он возглавлял коммунистов уже более двадцати лет. На фото: Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

За годы работы в политике Геннадий Зюганов стал одним из наиболее узнаваемых представителей левого движения в современной России. На фото: Геннадий Зюганов на церемонии вручения премии «Человек года», 2015 год

За годы работы в политике Геннадий Зюганов стал одним из наиболее узнаваемых представителей левого движения в современной России. На фото: Геннадий Зюганов на церемонии вручения премии «Человек года», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Еще в 1990-е годы Геннадий Зюганов выступал за возрождение пионерского движения. Спустя десятилетия церемонии на Красной площади продолжали оставаться одной из самых узнаваемых традиций партии. На фото: Геннадий Зюганов во время приема школьников в пионеры, 2016 год

Еще в 1990-е годы Геннадий Зюганов выступал за возрождение пионерского движения. Спустя десятилетия церемонии на Красной площади продолжали оставаться одной из самых узнаваемых традиций партии. На фото: Геннадий Зюганов во время приема школьников в пионеры, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

За годы работы Геннадий Зюганов сформировал вокруг себя целое поколение партийных руководителей, многие из которых возглавили региональные отделения КПРФ и были избраны депутатами разных уровней. На фото: Геннадий Зюганов перед началом Всероссийского съезда депутатов-коммунистов, 2016 год

За годы работы Геннадий Зюганов сформировал вокруг себя целое поколение партийных руководителей, многие из которых возглавили региональные отделения КПРФ и были избраны депутатами разных уровней. На фото: Геннадий Зюганов перед началом Всероссийского съезда депутатов-коммунистов, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Службе в армии Геннадий Зюганов посвятил три года после окончания института. Военная тема и память о советских вооруженных силах впоследствии заняли заметное место в его политических выступлениях. На фото: Геннадий Зюганов во время шествия в честь годовщины создания Советской Армии, 2017 год

Службе в армии Геннадий Зюганов посвятил три года после окончания института. Военная тема и память о советских вооруженных силах впоследствии заняли заметное место в его политических выступлениях. На фото: Геннадий Зюганов во время шествия в честь годовщины создания Советской Армии, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

К этому времени церемонии приема в пионеры на Красной площади проводились уже много лет подряд и стали одной из самых узнаваемых традиций, связанных с именем Геннадия Зюганова. На фото: Геннадий Зюганов во время приема в пионеры на Красной площади, 2019 год

К этому времени церемонии приема в пионеры на Красной площади проводились уже много лет подряд и стали одной из самых узнаваемых традиций, связанных с именем Геннадия Зюганова. На фото: Геннадий Зюганов во время приема в пионеры на Красной площади, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Геннадий Зюганов избирается депутатом Государственной думы с момента ее создания в 1993 году и остается одним из немногих парламентариев, работавших во всех созывах российского парламента. На фото: Геннадий Зюганов перед началом пленарного заседания Государственной думы, 2021 год

Геннадий Зюганов избирается депутатом Государственной думы с момента ее создания в 1993 году и остается одним из немногих парламентариев, работавших во всех созывах российского парламента. На фото: Геннадий Зюганов перед началом пленарного заседания Государственной думы, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Помимо партийной деятельности Геннадий Зюганов известен как автор десятков книг и публицистических работ, посвященных истории России, политике и экономике. На фото: Геннадий Зюганов во время ежегодной встречи с журналистами в Государственной думе, 2023 год

Помимо партийной деятельности Геннадий Зюганов известен как автор десятков книг и публицистических работ, посвященных истории России, политике и экономике. На фото: Геннадий Зюганов во время ежегодной встречи с журналистами в Государственной думе, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В своих публичных выступлениях Геннадий Зюганов регулярно обращался к вопросам истории, экономики и международной политики, оставаясь одним из главных спикеров КПРФ. На фото: Геннадий Зюганов во время встречи с журналистами в Государственной думе, 2023 год

В своих публичных выступлениях Геннадий Зюганов регулярно обращался к вопросам истории, экономики и международной политики, оставаясь одним из главных спикеров КПРФ. На фото: Геннадий Зюганов во время встречи с журналистами в Государственной думе, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Геннадий Зюганов четырежды участвовал в президентских выборах и каждый раз занимал второе место. Его экономические и политические программы на протяжении десятилетий формировали основу предвыборной повестки КПРФ. На фото: Геннадий Зюганов перед началом Международного экономического форума КПРФ, 2024 год

Геннадий Зюганов четырежды участвовал в президентских выборах и каждый раз занимал второе место. Его экономические и политические программы на протяжении десятилетий формировали основу предвыборной повестки КПРФ. На фото: Геннадий Зюганов перед началом Международного экономического форума КПРФ, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Одним из главных политических ориентиров Геннадия Зюганова на протяжении всей карьеры оставалось советское историческое наследие, к которому он неоднократно обращался в своих выступлениях и публикациях. На фото: Геннадий Зюганов во время возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину, 2024 год

Одним из главных политических ориентиров Геннадия Зюганова на протяжении всей карьеры оставалось советское историческое наследие, к которому он неоднократно обращался в своих выступлениях и публикациях. На фото: Геннадий Зюганов во время возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

За годы публичной деятельности Геннадий Зюганов редко рассказывал о семье, однако близкие оставались важной частью его жизни на протяжении всей политической карьеры. На фото: Геннадий Зюганов с внуком Михаилом Зюгановым во время первомайской акции в Москве, 2025 год

За годы публичной деятельности Геннадий Зюганов редко рассказывал о семье, однако близкие оставались важной частью его жизни на протяжении всей политической карьеры. На фото: Геннадий Зюганов с внуком Михаилом Зюгановым во время первомайской акции в Москве, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Международная политика всегда занимала заметное место в выступлениях Геннадия Зюганова. Лидер КПРФ последовательно поддерживал левые политические движения и правительства за пределами России, в том числе на Кубе, в Китае и Венесуэле. На фото: Геннадий Зюганов во время пресс-конференции, посвященной созданию общественного комитета в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, 2026 год

Международная политика всегда занимала заметное место в выступлениях Геннадия Зюганова. Лидер КПРФ последовательно поддерживал левые политические движения и правительства за пределами России, в том числе на Кубе, в Китае и Венесуэле. На фото: Геннадий Зюганов во время пресс-конференции, посвященной созданию общественного комитета в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, 2026 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Политическая биография Геннадия Зюганова охватила поздний Советский Союз, распад СССР, президентские выборы 1996 года и более трех десятилетий во главе КПРФ. К своему 82-летию он остается одним из последних крупных российских политиков, чья карьера началась еще в советскую эпоху. На фото: Геннадий Зюганов перед началом заседания в Государственной думе, 2026 год

Политическая биография Геннадия Зюганова охватила поздний Советский Союз, распад СССР, президентские выборы 1996 года и более трех десятилетий во главе КПРФ. К своему 82-летию он остается одним из последних крупных российских политиков, чья карьера началась еще в советскую эпоху. На фото: Геннадий Зюганов перед началом заседания в Государственной думе, 2026 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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На протяжении нескольких десятилетий Геннадий Зюганов остается главным лицом российского коммунистического движения. Его имя неразрывно связано с КПРФ, которую он возглавляет с момента создания партии. На фото: Геннадий Зюганов на первомайской акции коммунистов в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Задолго до президентских кампаний, парламентских заседаний и многотысячных митингов будущий лидер коммунистов жил обычной жизнью советского студента. Во время учебы в Орловском педагогическом институте он познакомился с Надеждой Амеличевой, которая впоследствии стала его супругой. На фото: Геннадий Зюганов и Надежда Амеличева, 1967 год

После окончания института Геннадий Зюганов преподавал физику и математику в сельской школе, однако педагогика оказалась лишь первым этапом его биографии. Вскоре он перешел на комсомольскую, а затем и партийную работу

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Карьера молодого партийного работника развивалась вместе со страной. К концу 1980-х годов Зюганов работал в аппарате ЦК КПСС, где занимался вопросами идеологии и внимательно наблюдал за переменами, которые вскоре приведут к распаду Советского Союза

Фото: Коммерсантъ / Андрей Голованов  /  купить фото

Августовские события 1991 года и последовавший запрет КПСС стали переломным моментом для всего коммунистического движения. Однако уже к середине 1990-х годов Геннадий Зюганов превратился в главного соперника действующей власти и одного из самых популярных политиков страны. На фото: результаты второго тура президентских выборов 1996 года, в котором Зюганов уступил Борису Ельцину

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Президентская кампания 1996 года превратила Геннадия Зюганова в политика федерального масштаба. Даже после поражения на выборах он сохранил статус одного из самых влиятельных представителей российской оппозиции

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

После противостояния с Борисом Ельциным в конце 1990-х годов на первые роли в российской политике выходил Владимир Путин, с которым Геннадию Зюганову предстояло работать в парламенте и вести политические споры на протяжении последующих десятилетий. На фото: Геннадий Зюганов и тогдашний исполняющий обязанности председателя правительства России Владимир Путин перед заседанием Государственной думы, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

После президентской кампании коммунисты сосредоточились на партийной работе и сохранении собственной идеологической повестки. Важное место в ней занимали историческая память и обращение к событиям, которые партия считала определяющими для истории страны. На фото: Геннадий Зюганов на торжественном вечере, посвященном годовщине революции 1917 года, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Одним из символов партийной преемственности для КПРФ оставалась газета «Правда», история которой началась еще в дореволюционной России. Партия продолжала рассматривать легендарное издание как важную часть собственного политического наследия. На фото: Геннадий Зюганов на праздновании 90-летия газеты «Правда», 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В начале 2000-х годов одной из наиболее заметных общественных инициатив КПРФ стало возрождение пионерского движения. Торжественные церемонии на Красной площади ежегодно собирали школьников из разных регионов страны. На фото: Геннадий Зюганов во время приема детей в пионеры на Красной площади, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Несмотря на плотный политический график, в объективы фотографов лидер коммунистов попадал не только на митингах, съездах и заседаниях. На фото: Геннадий Зюганов во время любительского турнира по бильярду среди политиков, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

За годы политической деятельности Геннадий Зюганов превратился в одного из самых узнаваемых участников российских первомайских и пионерских мероприятий, став для многих сторонников партии символом преемственности советской традиции. На фото: Геннадий Зюганов на торжественной линейке, посвященной годовщине пионерской организации, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

После распада Советского Союза лидер коммунистов последовательно выступал за сохранение исторической памяти о событиях, которые, по его мнению, определили судьбу страны. На фото: Геннадий Зюганов на митинге к десятилетию событий октября 1993 года, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Одной из центральных тем его публичных выступлений на протяжении десятилетий оставалась Великая Отечественная война. Геннадий Зюганов неоднократно называл Победу главным достижением советской эпохи. На фото: Геннадий Зюганов и депутат Государственной думы Виктор Илюхин во время шествия в честь Дня Победы, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

К середине 2000-х годов Геннадий Зюганов оставался одним из немногих лидеров партий, сохранивших свои позиции со времен бурных политических перемен 1990-х годов. На фото: Геннадий Зюганов, Никита Михалков и Квентин Тарантино на открытии Московского международного кинофестиваля, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Со временем в выступлениях лидера коммунистов все чаще звучали темы русской истории, культуры и духовного наследия. В отличие от многих представителей левого движения, Геннадий Зюганов нередко обращался к вопросам православия, национальной традиции и роли русской цивилизации. На фото: Геннадий Зюганов и епископ Феофан на Всемирном русском народном соборе, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

При этом он не отказывался от привычной для себя роли оппозиционного политика и продолжал участвовать в публичных акциях партии. На фото: Геннадий Зюганов во время шествия КПРФ к телецентру Останкино, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

К этому времени за плечами Геннадия Зюганова были уже десятки избирательных кампаний, однако именно он продолжал оставаться главным лицом партии, созданной после распада СССР. На фото: Геннадий Зюганов на съезде КПРФ, 2007 год

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После выборов 1996 года Геннадий Зюганов еще трижды баллотировался на пост президента России. Однако именно кампания против Бориса Ельцина осталась главным политическим рубежом его карьеры. На фото: участницы акции «День народного гнева» с плакатами «Ленин жив!» и «Зюганов президент!», 2009 год

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С 1993 года Геннадий Зюганов остается бессменным председателем ЦК КПРФ. За это время партия пережила смену нескольких политических эпох и сохранила представительство в Государственной думе. На фото: Геннадий Зюганов во время митинга в честь 66-й годовщины Победы, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С момента создания КПРФ Геннадий Зюганов ни разу не уступал руководство партией другим политикам. К 2014 году он возглавлял коммунистов уже более двадцати лет. На фото: Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

За годы работы в политике Геннадий Зюганов стал одним из наиболее узнаваемых представителей левого движения в современной России. На фото: Геннадий Зюганов на церемонии вручения премии «Человек года», 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Еще в 1990-е годы Геннадий Зюганов выступал за возрождение пионерского движения. Спустя десятилетия церемонии на Красной площади продолжали оставаться одной из самых узнаваемых традиций партии. На фото: Геннадий Зюганов во время приема школьников в пионеры, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

За годы работы Геннадий Зюганов сформировал вокруг себя целое поколение партийных руководителей, многие из которых возглавили региональные отделения КПРФ и были избраны депутатами разных уровней. На фото: Геннадий Зюганов перед началом Всероссийского съезда депутатов-коммунистов, 2016 год

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Службе в армии Геннадий Зюганов посвятил три года после окончания института. Военная тема и память о советских вооруженных силах впоследствии заняли заметное место в его политических выступлениях. На фото: Геннадий Зюганов во время шествия в честь годовщины создания Советской Армии, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

К этому времени церемонии приема в пионеры на Красной площади проводились уже много лет подряд и стали одной из самых узнаваемых традиций, связанных с именем Геннадия Зюганова. На фото: Геннадий Зюганов во время приема в пионеры на Красной площади, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Геннадий Зюганов избирается депутатом Государственной думы с момента ее создания в 1993 году и остается одним из немногих парламентариев, работавших во всех созывах российского парламента. На фото: Геннадий Зюганов перед началом пленарного заседания Государственной думы, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Помимо партийной деятельности Геннадий Зюганов известен как автор десятков книг и публицистических работ, посвященных истории России, политике и экономике. На фото: Геннадий Зюганов во время ежегодной встречи с журналистами в Государственной думе, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В своих публичных выступлениях Геннадий Зюганов регулярно обращался к вопросам истории, экономики и международной политики, оставаясь одним из главных спикеров КПРФ. На фото: Геннадий Зюганов во время встречи с журналистами в Государственной думе, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Геннадий Зюганов четырежды участвовал в президентских выборах и каждый раз занимал второе место. Его экономические и политические программы на протяжении десятилетий формировали основу предвыборной повестки КПРФ. На фото: Геннадий Зюганов перед началом Международного экономического форума КПРФ, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Одним из главных политических ориентиров Геннадия Зюганова на протяжении всей карьеры оставалось советское историческое наследие, к которому он неоднократно обращался в своих выступлениях и публикациях. На фото: Геннадий Зюганов во время возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

За годы публичной деятельности Геннадий Зюганов редко рассказывал о семье, однако близкие оставались важной частью его жизни на протяжении всей политической карьеры. На фото: Геннадий Зюганов с внуком Михаилом Зюгановым во время первомайской акции в Москве, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Международная политика всегда занимала заметное место в выступлениях Геннадия Зюганова. Лидер КПРФ последовательно поддерживал левые политические движения и правительства за пределами России, в том числе на Кубе, в Китае и Венесуэле. На фото: Геннадий Зюганов во время пресс-конференции, посвященной созданию общественного комитета в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, 2026 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Политическая биография Геннадия Зюганова охватила поздний Советский Союз, распад СССР, президентские выборы 1996 года и более трех десятилетий во главе КПРФ. К своему 82-летию он остается одним из последних крупных российских политиков, чья карьера началась еще в советскую эпоху. На фото: Геннадий Зюганов перед началом заседания в Государственной думе, 2026 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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