13.06.2026, 00:01

Соседи по земле Чем известны отмечающие 92-летие Воронежская и Курская области

13 июня 1934 года на карте СССР и наследующей ему современной России появились Воронежская и Курская области. Но история этих земель насчитывает многие столетия. Здесь сохранились древние монастыри, памятники воинской славы, уникальные природные ландшафты и крупные промышленные предприятия, известные далеко за пределами Черноземья. От меловых див Дивногорья и Курской дуги до атомной энергетики, крупнейших железорудных месторождений мира и знаменитой антоновки, ставшей одним из символов Курской области, — о достопримечательностях, людях и образах, которыми известны два соседних региона, в фотогалерее «Ъ-Черноземье».