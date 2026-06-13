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Соседи по земле

Чем известны отмечающие 92-летие Воронежская и Курская области

13 июня 1934 года на карте СССР и наследующей ему современной России появились Воронежская и Курская области. Но история этих земель насчитывает многие столетия. Здесь сохранились древние монастыри, памятники воинской славы, уникальные природные ландшафты и крупные промышленные предприятия, известные далеко за пределами Черноземья. От меловых див Дивногорья и Курской дуги до атомной энергетики, крупнейших железорудных месторождений мира и знаменитой антоновки, ставшей одним из символов Курской области, — о достопримечательностях, людях и образах, которыми известны два соседних региона, в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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История Воронежской области тесно связана с водой и кораблями. У Петровской набережной в облцентре стоит корабль-музей «Гото Предестинация» — историческая копия первого линейного корабля российского флота, построенного на воронежской верфи по указу Петра I

История Воронежской области тесно связана с водой и кораблями. У Петровской набережной в облцентре стоит корабль-музей «Гото Предестинация» — историческая копия первого линейного корабля российского флота, построенного на воронежской верфи по указу Петра I

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Мемориальный комплекс «Курская дуга» является одним из главных символов Курской области. Он напоминает о событиях лета 1943 года, когда на территории региона развернулось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Победа советских войск на Курской дуге ознаменовала важный этап коренного перелома в войне

Мемориальный комплекс «Курская дуга» является одним из главных символов Курской области. Он напоминает о событиях лета 1943 года, когда на территории региона развернулось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Победа советских войск на Курской дуге ознаменовала важный этап коренного перелома в войне

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Воронежское водохранилище давно стало частью городского облика и повседневной жизни воронежцев. После заполнения в 1972 году оно изменило городской ландшафт настолько, что местные жители быстро придумали ему собственное название — «Воронежское море»

Воронежское водохранилище давно стало частью городского облика и повседневной жизни воронежцев. После заполнения в 1972 году оно изменило городской ландшафт настолько, что местные жители быстро придумали ему собственное название — «Воронежское море»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Стрелецкая степь в Курской области сохранила облик, который существовал здесь задолго до появления современных городов и дорог. Участок входит в состав Центрально-Черноземного заповедника имени Василия Алехина и считается эталоном нетронутой луговой степи. Именно здесь ученые на протяжении десятилетий изучают уникальные черноземные почвы, которые считаются одними из самых плодородных в мире

Стрелецкая степь в Курской области сохранила облик, который существовал здесь задолго до появления современных городов и дорог. Участок входит в состав Центрально-Черноземного заповедника имени Василия Алехина и считается эталоном нетронутой луговой степи. Именно здесь ученые на протяжении десятилетий изучают уникальные черноземные почвы, которые считаются одними из самых плодородных в мире

Фото: А. Малахов

Меловые дивы Дивногорья считаются еще одной визитной карточкой Воронежской области. Заповедник известен необычными останцами, которые местные жители издавна называют дивами. Необычный ландшафт на берегу Дона ежегодно привлекает тысячи туристов со всей страны

Меловые дивы Дивногорья считаются еще одной визитной карточкой Воронежской области. Заповедник известен необычными останцами, которые местные жители издавна называют дивами. Необычный ландшафт на берегу Дона ежегодно привлекает тысячи туристов со всей страны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь расположен среди меловых склонов и пещерных комплексов Дивногорья. История обители насчитывает несколько столетий, а высеченные в меловой породе храмы стали частью культурного и духовного наследия Воронежской области.

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь расположен среди меловых склонов и пещерных комплексов Дивногорья. История обители насчитывает несколько столетий, а высеченные в меловой породе храмы стали частью культурного и духовного наследия Воронежской области.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Курская магнитная аномалия принесла региону мировую известность благодаря крупнейшим запасам железной руды. Здесь расположен Михайловский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших предприятий отрасли. Запасы руды КМА считаются одними из самых значительных в мире

Курская магнитная аномалия принесла региону мировую известность благодаря крупнейшим запасам железной руды. Здесь расположен Михайловский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших предприятий отрасли. Запасы руды КМА считаются одними из самых значительных в мире

Фото: Н. Сидоренко

История российской атомной энергетики во многом связана с Нововоронежской АЭС. Именно здесь были введены в эксплуатацию первые энергоблоки с реакторами типа ВВЭР, которые впоследствии получили широкое распространение в России и за рубежом. Сегодня станция остается одним из крупнейших энергетических объектов Черноземья

История российской атомной энергетики во многом связана с Нововоронежской АЭС. Именно здесь были введены в эксплуатацию первые энергоблоки с реакторами типа ВВЭР, которые впоследствии получили широкое распространение в России и за рубежом. Сегодня станция остается одним из крупнейших энергетических объектов Черноземья

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Курская АЭС обеспечивает электроэнергией не только Курскую область, но и многие другие регионы страны. Строительство станции началось в 1970-е годы, а ее энергоблоки на долгие годы стали одними из крупнейших источников электроэнергии в европейской части России. Вокруг станции вырос и город Курчатов, названный в честь создателя советской атомной программы

Курская АЭС обеспечивает электроэнергией не только Курскую область, но и многие другие регионы страны. Строительство станции началось в 1970-е годы, а ее энергоблоки на долгие годы стали одними из крупнейших источников электроэнергии в европейской части России. Вокруг станции вырос и город Курчатов, названный в честь создателя советской атомной программы

Фото: пресс-служба КуАЭС

Памятник Петру I в Воронеже возвращает к эпохе, когда город играл особую роль в истории России. Именно здесь по указу царя развернулось масштабное строительство флота для Азовских походов, положившее начало регулярному военно-морскому флоту России.

Памятник Петру I в Воронеже возвращает к эпохе, когда город играл особую роль в истории России. Именно здесь по указу царя развернулось масштабное строительство флота для Азовских походов, положившее начало регулярному военно-морскому флоту России.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Территория Коренной пустыни считается одним из главных духовных центров Курской области. История монастыря связана с обретением иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная, которая на протяжении столетий оставалась одной из самых почитаемых святынь России. Ежегодно обитель посещают тысячи паломников из разных регионов страны

Территория Коренной пустыни считается одним из главных духовных центров Курской области. История монастыря связана с обретением иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная, которая на протяжении столетий оставалась одной из самых почитаемых святынь России. Ежегодно обитель посещают тысячи паломников из разных регионов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Памятник воронежскому писателю Андрею Платонову напоминает о литературном наследии региона. Уроженец Воронежа стал одним из самых известных русских писателей XX века, а его произведения «Котлован», «Чевенгур» и «Ювенильное море» вошли в историю отечественной литературы. Сегодня имя Платонова носит международный фестиваль искусств, проходящий в Воронеже

Памятник воронежскому писателю Андрею Платонову напоминает о литературном наследии региона. Уроженец Воронежа стал одним из самых известных русских писателей XX века, а его произведения «Котлован», «Чевенгур» и «Ювенильное море» вошли в историю отечественной литературы. Сегодня имя Платонова носит международный фестиваль искусств, проходящий в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Александр Дейнека является одним из самых известных уроженцев Курской области и главных художников советской эпохи. Он прославился картинами «Оборона Петрограда», «Будущие летчики» и монументальными мозаиками для станций московского метро.

Александр Дейнека является одним из самых известных уроженцев Курской области и главных художников советской эпохи. Он прославился картинами «Оборона Петрограда», «Будущие летчики» и монументальными мозаиками для станций московского метро.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени Василия Пескова ведет свою историю с 1927 года. Он был создан для сохранения речного бобра, который к тому времени оказался на грани исчезновения. Территория заповедника остается одним из главных природных богатств Воронежской области

Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени Василия Пескова ведет свою историю с 1927 года. Он был создан для сохранения речного бобра, который к тому времени оказался на грани исчезновения. Территория заповедника остается одним из главных природных богатств Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Металлический соловей на улице Горького отсылает к неофициальному символу Курской области. Образ курского соловья известен далеко за пределами региона и давно стал частью местной культурной идентичности. Птица часто упоминается в литературе, песнях и туристических маршрутах, посвященных Курскому краю

Металлический соловей на улице Горького отсылает к неофициальному символу Курской области. Образ курского соловья известен далеко за пределами региона и давно стал частью местной культурной идентичности. Птица часто упоминается в литературе, песнях и туристических маршрутах, посвященных Курскому краю

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони считается одной из главных исторических достопримечательностей Воронежской области. Неоготический дворец был построен в конце XIX века для принцессы Евгении Ольденбургской и стал одним из самых необычных архитектурных памятников Черноземья., ежегодно привлекающим многих туристов

Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони считается одной из главных исторических достопримечательностей Воронежской области. Неоготический дворец был построен в конце XIX века для принцессы Евгении Ольденбургской и стал одним из самых необычных архитектурных памятников Черноземья., ежегодно привлекающим многих туристов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Знаменский собор — один из самых узнаваемых архитектурных символов Курска. Монументальный храм был построен в первой половине XIX века в память о победе в Отечественной войне 1812 года. Собор является одним из ключевых духовных центров региона и важной частью исторического облика города

Знаменский собор — один из самых узнаваемых архитектурных символов Курска. Монументальный храм был построен в первой половине XIX века в память о победе в Отечественной войне 1812 года. Собор является одним из ключевых духовных центров региона и важной частью исторического облика города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Воронежская и Курская области входят в число крупнейших сельскохозяйственных регионов страны. Плодородные черноземные почвы на протяжении многих десятилетий остаются главным природным богатством Черноземья и основой развития местного агропромышленного комплекса. Благодаря своим свойствам русский чернозем получил мировую известность и считается одним из самых ценных типов почв

Воронежская и Курская области входят в число крупнейших сельскохозяйственных регионов страны. Плодородные черноземные почвы на протяжении многих десятилетий остаются главным природным богатством Черноземья и основой развития местного агропромышленного комплекса. Благодаря своим свойствам русский чернозем получил мировую известность и считается одним из самых ценных типов почв

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Установленный в центре Курска памятник антоновке стал одной из самых необычных городских достопримечательностей. Он напоминает о еще одном символе региона — гастрономическом. Антоновка получила известность благодаря характерному аромату, вкусу и способности долго храниться, а ее название знакомо далеко за пределами Курской области.

Установленный в центре Курска памятник антоновке стал одной из самых необычных городских достопримечательностей. Он напоминает о еще одном символе региона — гастрономическом. Антоновка получила известность благодаря характерному аромату, вкусу и способности долго храниться, а ее название знакомо далеко за пределами Курской области.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Воздушно-десантные войска занимают особое место в истории Воронежской области. Именно под Воронежем 2 августа 1930 года состоялось первое в СССР десантирование подразделения с самолета, которое считается днем рождения отечественных ВДВ. Сегодня регион остается одним из главных центров сохранения традиций российских десантников

Воздушно-десантные войска занимают особое место в истории Воронежской области. Именно под Воронежем 2 августа 1930 года состоялось первое в СССР десантирование подразделения с самолета, которое считается днем рождения отечественных ВДВ. Сегодня регион остается одним из главных центров сохранения традиций российских десантников

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Мемориал «Курская битва» в поселке Поныри — один из крупнейших памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Именно на северном фасе Курской дуги летом 1943 года проходили ожесточенные бои, во многом определившие дальнейший ход войны. Открытый к 80-летию победы в Курской битве мемориальный комплекс сохраняет память о подвиге защитников страны и событиях, изменивших ход Великой Отечественной войны

Мемориал «Курская битва» в поселке Поныри — один из крупнейших памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Именно на северном фасе Курской дуги летом 1943 года проходили ожесточенные бои, во многом определившие дальнейший ход войны. Открытый к 80-летию победы в Курской битве мемориальный комплекс сохраняет память о подвиге защитников страны и событиях, изменивших ход Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба президента РФ

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История Воронежской области тесно связана с водой и кораблями. У Петровской набережной в облцентре стоит корабль-музей «Гото Предестинация» — историческая копия первого линейного корабля российского флота, построенного на воронежской верфи по указу Петра I

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Мемориальный комплекс «Курская дуга» является одним из главных символов Курской области. Он напоминает о событиях лета 1943 года, когда на территории региона развернулось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Победа советских войск на Курской дуге ознаменовала важный этап коренного перелома в войне

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Воронежское водохранилище давно стало частью городского облика и повседневной жизни воронежцев. После заполнения в 1972 году оно изменило городской ландшафт настолько, что местные жители быстро придумали ему собственное название — «Воронежское море»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Стрелецкая степь в Курской области сохранила облик, который существовал здесь задолго до появления современных городов и дорог. Участок входит в состав Центрально-Черноземного заповедника имени Василия Алехина и считается эталоном нетронутой луговой степи. Именно здесь ученые на протяжении десятилетий изучают уникальные черноземные почвы, которые считаются одними из самых плодородных в мире

Фото: А. Малахов

Меловые дивы Дивногорья считаются еще одной визитной карточкой Воронежской области. Заповедник известен необычными останцами, которые местные жители издавна называют дивами. Необычный ландшафт на берегу Дона ежегодно привлекает тысячи туристов со всей страны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь расположен среди меловых склонов и пещерных комплексов Дивногорья. История обители насчитывает несколько столетий, а высеченные в меловой породе храмы стали частью культурного и духовного наследия Воронежской области.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Курская магнитная аномалия принесла региону мировую известность благодаря крупнейшим запасам железной руды. Здесь расположен Михайловский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших предприятий отрасли. Запасы руды КМА считаются одними из самых значительных в мире

Фото: Н. Сидоренко

История российской атомной энергетики во многом связана с Нововоронежской АЭС. Именно здесь были введены в эксплуатацию первые энергоблоки с реакторами типа ВВЭР, которые впоследствии получили широкое распространение в России и за рубежом. Сегодня станция остается одним из крупнейших энергетических объектов Черноземья

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Курская АЭС обеспечивает электроэнергией не только Курскую область, но и многие другие регионы страны. Строительство станции началось в 1970-е годы, а ее энергоблоки на долгие годы стали одними из крупнейших источников электроэнергии в европейской части России. Вокруг станции вырос и город Курчатов, названный в честь создателя советской атомной программы

Фото: пресс-служба КуАЭС

Памятник Петру I в Воронеже возвращает к эпохе, когда город играл особую роль в истории России. Именно здесь по указу царя развернулось масштабное строительство флота для Азовских походов, положившее начало регулярному военно-морскому флоту России.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Территория Коренной пустыни считается одним из главных духовных центров Курской области. История монастыря связана с обретением иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная, которая на протяжении столетий оставалась одной из самых почитаемых святынь России. Ежегодно обитель посещают тысячи паломников из разных регионов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Памятник воронежскому писателю Андрею Платонову напоминает о литературном наследии региона. Уроженец Воронежа стал одним из самых известных русских писателей XX века, а его произведения «Котлован», «Чевенгур» и «Ювенильное море» вошли в историю отечественной литературы. Сегодня имя Платонова носит международный фестиваль искусств, проходящий в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Александр Дейнека является одним из самых известных уроженцев Курской области и главных художников советской эпохи. Он прославился картинами «Оборона Петрограда», «Будущие летчики» и монументальными мозаиками для станций московского метро.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени Василия Пескова ведет свою историю с 1927 года. Он был создан для сохранения речного бобра, который к тому времени оказался на грани исчезновения. Территория заповедника остается одним из главных природных богатств Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Металлический соловей на улице Горького отсылает к неофициальному символу Курской области. Образ курского соловья известен далеко за пределами региона и давно стал частью местной культурной идентичности. Птица часто упоминается в литературе, песнях и туристических маршрутах, посвященных Курскому краю

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони считается одной из главных исторических достопримечательностей Воронежской области. Неоготический дворец был построен в конце XIX века для принцессы Евгении Ольденбургской и стал одним из самых необычных архитектурных памятников Черноземья., ежегодно привлекающим многих туристов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Знаменский собор — один из самых узнаваемых архитектурных символов Курска. Монументальный храм был построен в первой половине XIX века в память о победе в Отечественной войне 1812 года. Собор является одним из ключевых духовных центров региона и важной частью исторического облика города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Воронежская и Курская области входят в число крупнейших сельскохозяйственных регионов страны. Плодородные черноземные почвы на протяжении многих десятилетий остаются главным природным богатством Черноземья и основой развития местного агропромышленного комплекса. Благодаря своим свойствам русский чернозем получил мировую известность и считается одним из самых ценных типов почв

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Установленный в центре Курска памятник антоновке стал одной из самых необычных городских достопримечательностей. Он напоминает о еще одном символе региона — гастрономическом. Антоновка получила известность благодаря характерному аромату, вкусу и способности долго храниться, а ее название знакомо далеко за пределами Курской области.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Воздушно-десантные войска занимают особое место в истории Воронежской области. Именно под Воронежем 2 августа 1930 года состоялось первое в СССР десантирование подразделения с самолета, которое считается днем рождения отечественных ВДВ. Сегодня регион остается одним из главных центров сохранения традиций российских десантников

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Мемориал «Курская битва» в поселке Поныри — один из крупнейших памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Именно на северном фасе Курской дуги летом 1943 года проходили ожесточенные бои, во многом определившие дальнейший ход войны. Открытый к 80-летию победы в Курской битве мемориальный комплекс сохраняет память о подвиге защитников страны и событиях, изменивших ход Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба президента РФ

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