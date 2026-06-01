За здоровье кадров

Эксперты обсудили корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников на Дону

В Ростове-на-Дону состоялась организованная «Ъ-Ростов» конференция «Сохранение кадрового потенциала региона: здоровье и продолжительность жизни». В ней приняли участие представители Союза работодателей Ростовской области, ТПП Ростовской области, Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, крупных предприятий и др. Спикеры обсудили дефицит кадров в регионе, также обсуждалось как вовлечь бизнес в системную работу по сбережению здоровья сотрудников, что делать для привлечения работников к ЗОЖ и как могут быть организованы профилактические мероприятия для работников разных поколений. Подробнее — в галерее «Ъ-Ростов».
Спикеры в зале конференции

Фото: Андрей Бойко

Сотрудницы «Ъ-Ростов» встречают гостей конференции

Председатель Межведомственной рабочей группы по вопросам здоровьесбережения работающего населения Ростовской области, доктор медицинских наук Татьяна Таютина. В своем выступлении эксперт отметила, что ожидаемая продолжительность жизни на Дону достигла 73,5 года. «Мы понимаем, что достаточно большой пласт населения — это люди второй половины жизни, старше 40 лет, которые продолжают активно работать. Поэтому их здоровье должно стать нашей общей целью»,— отметила госпожа Таютина

Некоторые спикеры принимали участие в дискуссии онлайн

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова отметила, что для многих соискателей наличие корпоративной медицины, профилактических программ и дополнительных социальных гарантий становится важным фактором выбора работодателя

Зрители конференции

7. И.о. начальника управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Екатерина Яковенко рассказала, что по итогам 2025 года в регионе насчитывалось 137 корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников, а к маю 2026 года их количество увеличилось до 273

Выступление спикера онлайн

Зрительница в зале

Директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов назвал одной из ключевых проблем то, что работодатели далеко не всегда могут оценить финансовые последствия ухудшения здоровья коллектива. «Когда руководитель видит, сколько компания теряет из-за болезней сотрудников и как эти потери можно сократить, разговор становится гораздо более конкретным»,— отметил эксперт

Презентация участника конференции

Спикеры общаются на неформальной части мероприятия

Исполнительный директор LT Clinic Дмитрий Репин отметил, что сегодня клиники заинтересованы в сотрудничестве с работодателями не меньше, чем сами работодатели заинтересованы в сохранении здоровья сотрудников

Слушательницы в зале

Руководитель кадрового блока завода «Атоммаш» Машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» Ирина Литовка рассказала, что на заводе корпоративное здоровье рассматривают не как отдельный социальный проект, а как часть системы обеспечения эффективности и безопасности производства

Слева – Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова. Справа - Алиса Андреева, председатель комиссии по КСО КРО РСПП

