01.06.2026, 09:41

За здоровье кадров Эксперты обсудили корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников на Дону

В Ростове-на-Дону состоялась организованная «Ъ-Ростов» конференция «Сохранение кадрового потенциала региона: здоровье и продолжительность жизни». В ней приняли участие представители Союза работодателей Ростовской области, ТПП Ростовской области, Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, крупных предприятий и др. Спикеры обсудили дефицит кадров в регионе, также обсуждалось как вовлечь бизнес в системную работу по сбережению здоровья сотрудников, что делать для привлечения работников к ЗОЖ и как могут быть организованы профилактические мероприятия для работников разных поколений. Подробнее — в галерее «Ъ-Ростов».