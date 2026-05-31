Городу и миру

Выступления уличных театров на XV Платоновском фестивале в Воронеже

30–31 мая фестивалем уличных театров «Цветы на земле» открылась программа юбилейного XV Международного Платоновского фестиваля искусств. На два дня парк «Алые паруса» в Воронеже превратился в открытую театральную площадку, где спектакли, музыкальные перформансы, клоунада и пластические постановки шли с активным участием зрителей практически без пауз с утра до позднего вечера. В фестивале приняли участие коллективы и уличные артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Севастополя, Королева и Воронежа. Яркие кадры с открытия Платоновфеста — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Фестиваль уличных театров открылся шествием артистов по центральной аллее парка «Алые паруса». Музыканты, клоуны, актеры на ходулях и персонажи пластических спектаклей постепенно заполнили пространство парка, превращая обычную прогулку зрителей в часть большого театрального действия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники шествия проходили через весь парк, смешиваясь с публикой и вовлекая зрителей в импровизированное представление. В течение двух дней «Алые паруса» стали открытой сценой, где постановки сменяют друг друга практически без пауз

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В шествии приняли участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Севастополя, Нижнего Новгорода, Королева и Воронежа. У каждого театра был собственный визуальный язык — от балаганной клоунады до пластических перформансов и уличного карнавала

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артисты уличных театров сопровождали шествие барабанными ритмами и музыкальными номерами, задавая фестивалю ритм еще до начала спектаклей. Зрители встречали колонну вдоль аллей, постепенно переходя из роли наблюдателей в участников представления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пространство парка было разделено на несколько фестивальных площадок — «Пляж», «Кружок», «Лес», «Амфитеатр» и «Сквер». Между ними непрерывно перемещались артисты, музыканты и зрители, создавая ощущение непрерывного театрального движения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Маски, грим, ростовые куклы и театральные костюмы становились частью городской среды парка. Артисты появлялись среди зрителей неожиданно, выходили на аллеи и дорожки, стирая привычную границу между сценой и повседневной жизнью

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Персонажи спектаклей взаимодействовали со зрителями прямо во время шествия: останавливались для импровизаций, шутили, фотографировались с детьми и вовлекали прохожих в небольшие игровые сцены, которые продолжались уже по пути к фестивальным площадкам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Некоторые коллективы использовали элементы площадного театра и народного балагана, совмещая кукольные образы, пантомиму, акробатику и музыкальные номера. Шествие постепенно превращалось в самостоятельный спектакль, растянутый по всей территории парка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время шествия зрители могли увидеть героев разных постановок еще до начала полноценных спектаклей. Артисты появлялись среди толпы внезапно — выходили из-за деревьев, двигались навстречу колонне или сопровождали музыкантов вдоль прогулочных дорожек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежский академический уличный театр представил в шествии персонажей спектакля «Коза и Коса» (на фото), созданного по мотивам авторских сказок проекта «Сказки Матушки Реки». Артисты на ходулях и кукольные образы сопровождали колонну участников по центральной аллее фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уличный театр «Мягкий знак» из Севастополя привез на фестиваль спектакль «Музыка слов», посвященный русскому языку и образу Владимира Даля. Визуальные элементы постановки и персонажи спектакля стали частью общего шествия театральных коллективов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В парке одновременно сосуществовали десятки визуальных образов — от белых мимов и клоунов до сказочных существ и персонажей народных историй. Благодаря этому шествие напоминало живой карнавал, непрерывно меняющийся по мере движения колонны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артисты перемещались по территории фестиваля вместе со зрителями, сохраняя атмосферу постоянного движения. Даже переход между площадками превращался в часть представления, где новые персонажи и сцены появлялись буквально на ходу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Одной из особенностей фестиваля стало отсутствие привычной театральной дистанции между актерами и публикой. Зрители свободно перемещались между артистами, могли рассматривать костюмы и декорации вблизи и становились частью уличного действия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Название фестиваля «Цветы на земле» отсылает к художественному миру Андрея Платонова. По замыслу организаторов, уличный театр должен был «прорасти» внутри городского пространства — среди аллей, деревьев, музыки, шума толпы и повседневной жизни парка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Шествие коллективов стало прологом двухдневного марафона уличных спектаклей, пластических перформансов и музыкальных постановок. После прохода артистов зрители расходились по площадкам фестиваля, где представления продолжаются до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Основой спектакля «Музыка слов» (на фото) стали редкие и забытые слова из Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля. Артисты севастопольского театра «Мягкий знак» превращали их в пластические сцены, музыкальные номера и уличные игровые эпизоды

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спектакль «Музыка слов» режиссера Валерия Александрина сочетал элементы площадного театра, музыкальной эксцентрики и современного перформанса. Одним из центральных образов постановки стала передвижная библиотека, вокруг которой постепенно разворачивалось все действие

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время постановки актеры театра «Мягкий знак» работали со зрителями практически без дистанции — перемещались среди публики, вовлекали прохожих в действие и выстраивали спектакль как живое исследование языка через движение, ритм и импровизацию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артист из Казани Руслан Риманас (на фото в центре) представил спектакль «Клоун и Ку» — историю о бродячем артисте и его необычной труппе кукольных персонажей. В постановке использовались марионетки, планшетные и тростевые куклы, а само представление сочетало элементы клоунады, импровизации, уличного театра и камерного циркового перформанса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Театр кукол «Волшебная шляпа» из Королева представил спектакль «Чайки над городом», объединенный образом птицы, парящей над суетой мегаполиса. Постановка режиссера Дмитрия Орлова была построена как серия историй о свободе, выборе и внутренней силе человека, рассказанных языком уличного кукольного театра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Театр-улица «Ларамбла» из Ростова-на-Дону представил спектакль-променад «Мышенариум», вдохновленный легендой о Крысолове. Постановка была выстроена как уличное музыкальное шествие, в котором артисты постепенно вовлекали зрителей в историю о дерзких и эксцентричных героях вымышленного города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главными персонажами спектакля «Мышенариум» стали уличные музыканты и хулиганы-мыши, передвигающиеся по территории парка вместе со зрителями. Живая музыка, променад и постоянное движение артистов превращали обычную прогулку по аллеям в часть театрального действия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Постановка ростовского театра «Ларамбла» строилась на эффекте полного погружения: артисты выходили за пределы площадки и продолжали спектакль прямо среди публики. По замыслу автора Александра Соловьёва, зрители должны были стать не наблюдателями, а полноценными участниками уличной легенды о Мышенариуме

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время спектакля артисты театра-улицы «Ларамбла» постоянно меняли темп действия — от шумных музыкальных сцен до коротких остановок для импровизации с публикой. Благодаря формату уличного променада представление разворачивалось не только перед зрителями, но и буквально вокруг них

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступления на площадках фестиваля идут практически без остановок в течение всего дня. После коротких пауз артисты вновь возвращаются к зрителям, а представления в парке продолжаются до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары представил спектакль «Чикез ля Фрикез», построенный на пантомиме, хореографии и уличной клоунаде. Постановка режиссера Игоря Шадрина рассказывала о дружбе, ссорах и примирениях через яркие костюмы, пластику движения и почти цирковую энергетику уличного представления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спектакль-перформанс Terraсotta актрисы и перформера Татьяны Догаевой из Санкт-Петербурга объединил пластику современного танца и философскую притчу о человеке, который пытается найти собственный путь. Постановку режиссера Анны Шишкиной представили как пластическое размышление о движении, выборе и внутренней свободе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Театр клоунады «Микос» из Москвы представил спектакль «Богатыри», в котором лирическая клоунада и импровизация соединились с образами русских сказок. Постановку режиссера Сергея Давыдова построили на комическом соперничестве героев, трюках и уличном взаимодействии со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время спектакля «Богатыри» артисты московского театра клоунады «Микос» разыгрывали сцены с былинными персонажами, совмещая пантомиму, цирковые элементы и уличную импровизацию. Постановка Сергея Давыдова вошла в вечернюю программу фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спектакль «Богатыри» театра клоунады «Микос» был построен вокруг доброго юмора, пластических сцен и импровизации. По задумке режиссера Сергея Давыдова герои вступали в комическое соперничество, а действие сопровождалось трюками, фокусами и интерактивом со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уличный театр Pakava Circus из Москвы представил «Шоу грандиозо» — музыкально-акробатический перформанс с элементами пластического театра, драматического рейва и уличного карнавала. Постановка строилась на живой музыке, движении, цирковых трюках и постоянном взаимодействии артистов со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время выступления Pakava Circus артисты совмещали элементы акробатики, жонглирования и пластического театра, превращая сценическое пространство в импровизированное уличное шоу. Зрителей приглашали участвовать в отдельных номерах, а само действие сопровождалось живым музыкальным исполнением

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Постановка «Шоу грандиозо» московского театра Pakava Circus стала одним из главных вечерних событий фестиваля. Артисты соединили цирковые элементы, сценическую пластику и музыкальный перформанс, а заключительная часть программы проходила уже в темное время суток при сценическом свете

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

