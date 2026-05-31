31.05.2026, 09:28

Пробежаться по Парижу в нагайбакской степи В селе Париж Челябинской области прошел юбилейный, 10-й по счету полумарафон.

Мероприятие в селе с населением около 1200 человек на этот раз собрало более пяти тысяч участников и гостей. Двухдневный беговой форум вмещал в себя забеги для всех желающих – от детских и забега маскотов, до «Парижской мили» (в ней принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и несколько десятков местных ВИП-персон), и основных забегов – на дистанции в пять и 21,1 км.



Лучшие кадры – в фотогалерее «Ъ — Южный Урал»