Империя в скорлупе

История Фаберже в Петербурге началась на Большой Морской и, кажется, туда же в итоге вернулась — пусть уже в форме памяти. Самого ювелирного дома давно нет, империя исчезла, а большинство клиентов Карла Фаберже остались на архивных фотографиях. Но адрес по-прежнему существует, и, если остановиться у фасада, легко представить город столетней давности: кареты у входа, витрины с драгоценностями, мастерские наверху, осторожный шум богатой столицы. В истории Петербурга есть особая способность превращать утраченный мир в городской миф. Фаберже — один из самых устойчивых таких мифов: придуманный как ювелир, он в итоге стал частью культурной биографии самого города

