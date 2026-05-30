Империя в скорлупе
Петербургскому ювелиру Карлу Фаберже — 180 лет
30 мая исполняется 180 лет со дня рождения Карла Фаберже. Его имя давно стало синонимом императорской роскоши, хотя сам мастер ценил не столько демонстративную дороговизну, сколько точность, фантазию и инженерную игру. В Петербурге он унаследовал мастерскую отца, превратил дом на Большой Морской в один из главных адресов богатой столицы, придумал для Романовых ежегодный пасхальный ритуал с секретом внутри и пережил крушение мира, для которого все это создавалось. О пути Карла Фаберже и его детище — в фотогалерее «Коммерсантъ Северо-Запад».
