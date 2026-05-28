Юбилей капитана Немо

В 2004 году на летней Олимпиаде в Афинах Алексей Немов высококлассно исполнил сложнейшую программу упражнений на перекладине, допустив лишь небольшую ошибку при приземлении. Он получил заниженную оценку от судей, что вызвало бурное недовольство зрителей, освиставших это решение. Вскоре оценка была незначительно повышена арбитрами (первый случай в истории спортивной гимнастики), однако она все равно не позволяла спортсмену рассчитывать на медаль. Протесты публики были прекращены только при участии самого российского спортсмена, который жестами успокоил зрителей и предотвратил срыв соревнования. По его итогам гимнаст занял лишь пятое место. Впоследствии ему были принесены официальные извинения, а некоторых судей отстранили от работы. Позже в правила были внесены революционные изменения (помимо оценки за технику, была введена оценка за сложность, которая учитывала каждый элемент отдельно, а также связки между отдельными сложными элементами)

