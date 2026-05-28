Юбилей капитана Немо

Четырехкратному олимпийскому чемпиону исполнилось 50 лет

Прославленный российский гимнаст Алексей Немов празднует свое 50-летие. Подробнее о жизни и карьере великого спортсмена — в фотогалерее “Ъ-Волга”.
Алексей Немов родился 28 мая 1976 года в поселке Барашево (Теньгушевский район Мордовии)

С шести лет он начал заниматься спортивной гимнастикой в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва Волжского автозавода в Тольятти

В 1989 году Немов одержал победу на молодежном первенстве Советского Союза, через год первенствовал на Спартакиаде учащейся молодежи СССР в отдельных видах многоборья. В 1993 году выиграл Кубок России в многоборье

В 1996 году в Атланте (США) Алексей Немов стал обладателем шести наград XXVI летних Олимпийских игр: двух золотых (командные соревнования, опорный прыжок), одной серебряной (многоборье) и трех бронзовых (упражнения на коне, упражнения на перекладине, вольные упражнения). В 2000 году в Сиднее (Австралия) гимнаст завоевал шесть медалей XXVII летней Олимпиады: две золотые (многоборье, упражнения на перекладине), одну серебряную (вольные упражнения) и три бронзовые (командные соревнования, упражнения на брусьях, упражнения на коне)

Алексей Немов является многократным победителем и призером чемпионатов России и Европы в различных видах программы. На российских соревнованиях он представлял Вооруженные силы и спортклуб «АвтоВАЗ»

В 2004 году на летней Олимпиаде в Афинах Алексей Немов высококлассно исполнил сложнейшую программу упражнений на перекладине, допустив лишь небольшую ошибку при приземлении. Он получил заниженную оценку от судей, что вызвало бурное недовольство зрителей, освиставших это решение. Вскоре оценка была незначительно повышена арбитрами (первый случай в истории спортивной гимнастики), однако она все равно не позволяла спортсмену рассчитывать на медаль. Протесты публики были прекращены только при участии самого российского спортсмена, который жестами успокоил зрителей и предотвратил срыв соревнования. По его итогам гимнаст занял лишь пятое место. Впоследствии ему были принесены официальные извинения, а некоторых судей отстранили от работы. Позже в правила были внесены революционные изменения (помимо оценки за технику, была введена оценка за сложность, которая учитывала каждый элемент отдельно, а также связки между отдельными сложными элементами)

Алексей Немов завершил спортивную карьеру в 2004 году

Алексей Немов (слева) на церемонии вручения премии «Человек года 2004» журнала GQ

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании, телеведущая Мария Киселева (слева), олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов (в центре) и телеведущая Юлия Бордовских (справа)

Алексей Немов на церемонии вручения Национальной спортивной премии «Слава» в Центральном академическом театре Российской Армии. Четырехкратный олимпийский чемпион победил в номинации «Честная игра»

Алексей Немов на церемонии вручения главной общественной награды - премии «Российский национальный Олимп»

После Олимпиады 1996 года в Атланте спортсмен сразу получил звание капитана, и чемпиона стали называть «капитан Немо». В настоящее время экс-гимнаст является полковником запаса ВС РФ

Генеральный директор организационного комитета «Сочи - 2014» Дмитрий Чернышенко (слева), заместитель председателя Государственной Думы России Светлана Журова (вторая слева), олимпийская чемпионка в синхронном плавании, телеведущая Мария Киселева (в центре), хоккеист Александр Овечкин (второй справа) и олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов (справа) в «Боско Клубе» – Доме России во время Олимпиады-2008 в Пекине

В 2000 году Алексей Немов был признан лучшим спортсменом планеты и получил награду World Sports Awards (так называемый «спортивный Оскар»)

С 2010 по 2017 год Алексей Немов занимал должность главного специалиста Главного управления по обеспечению участия в Олимпийских играх Олимпийского комитета России

С 2007 по 2024 год олимпийский чемпион являлся вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России. В октябре 2024 году произошло объединение пяти всероссийских федераций по гимнастическим видам спорта в единую организацию - Федерацию гимнастики России

Хоккеист Алексей Яшин (слева) и на тот момент главный редактор журнала «Большой спорт» Алексей Немов (справа) на церемонии награждения и закрытие XVI игр World Class имени Дмитрия Жирнова в яхт-клубе Shore House. 2016 год

С 2011 по 2018 год Алексей Немов входил в состав общественного совета при Министерстве обороны РФ. Он был членом комиссии по спортивно-массовой работе и сохранению здоровья военнослужащих

В 2015 году уроженец Мордовии Алексей Немов стал послом Саранска как города - организатора чемпионата мира по футболу в России 2018 года

Алексей Немов (слева) и его жена Галина (справа) на гала-ужине. В семье Немовых есть двое сыновей

В 2018 году Алексей Немов являлся доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина и кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.

Алексей Немов не забывает и Тольятти, где он учился и тренировался. В 2000 году спортсмен стал почетным гражданином города. В планах властей Самарской области значится постройка легкоатлетического спорткомплекса «Немов-центр»

С 2017 по 2019 год Алексей Немов был членом высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Олимпийский чемпион награжден рядом государственных наград: орденами Мужества (1997), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2001), Почета (2006)

Алексей Немов на благотворительном забеге «Зеленый марафон Сбера»

Шоу Алексея Немова «Легенды спорта» — это масштабный спортивно-театрализованный проект, который объединяет гимнастику, акробатику, хореографию, балет и другие виды искусства. Сам Алексей Немов спустя двадцать с лишним лет после завершения карьеры гимнаста находится в прекрасной форме

