Юбилей капитана Немо

В 1989 году Немов одержал победу на молодежном первенстве Советского Союза, через год первенствовал на Спартакиаде учащейся молодежи СССР в отдельных видах многоборья. В 1993 году выиграл Кубок России в многоборье
В 1996 году в Атланте (США) Алексей Немов стал обладателем шести наград XXVI летних Олимпийских игр: двух золотых (командные соревнования, опорный прыжок), одной серебряной (многоборье) и трех бронзовых (упражнения на коне, упражнения на перекладине, вольные упражнения). В 2000 году в Сиднее (Австралия) гимнаст завоевал шесть медалей XXVII летней Олимпиады: две золотые (многоборье, упражнения на перекладине), одну серебряную (вольные упражнения) и три бронзовые (командные соревнования, упражнения на брусьях, упражнения на коне)
В 2004 году на летней Олимпиаде в Афинах Алексей Немов высококлассно исполнил сложнейшую программу упражнений на перекладине, допустив лишь небольшую ошибку при приземлении. Он получил заниженную оценку от судей, что вызвало бурное недовольство зрителей, освиставших это решение. Вскоре оценка была незначительно повышена арбитрами (первый случай в истории спортивной гимнастики), однако она все равно не позволяла спортсмену рассчитывать на медаль. Протесты публики были прекращены только при участии самого российского спортсмена, который жестами успокоил зрителей и предотвратил срыв соревнования. По его итогам гимнаст занял лишь пятое место. Впоследствии ему были принесены официальные извинения, а некоторых судей отстранили от работы. Позже в правила были внесены революционные изменения (помимо оценки за технику, была введена оценка за сложность, которая учитывала каждый элемент отдельно, а также связки между отдельными сложными элементами)
Генеральный директор организационного комитета «Сочи - 2014» Дмитрий Чернышенко (слева), заместитель председателя Государственной Думы России Светлана Журова (вторая слева), олимпийская чемпионка в синхронном плавании, телеведущая Мария Киселева (в центре), хоккеист Александр Овечкин (второй справа) и олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов (справа) в «Боско Клубе» – Доме России во время Олимпиады-2008 в Пекине
С 2007 по 2024 год олимпийский чемпион являлся вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России. В октябре 2024 году произошло объединение пяти всероссийских федераций по гимнастическим видам спорта в единую организацию - Федерацию гимнастики России
Хоккеист Алексей Яшин (слева) и на тот момент главный редактор журнала «Большой спорт» Алексей Немов (справа) на церемонии награждения и закрытие XVI игр World Class имени Дмитрия Жирнова в яхт-клубе Shore House. 2016 год
Алексей Немов не забывает и Тольятти, где он учился и тренировался. В 2000 году спортсмен стал почетным гражданином города. В планах властей Самарской области значится постройка легкоатлетического спорткомплекса «Немов-центр»
С 2017 по 2019 год Алексей Немов был членом высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Олимпийский чемпион награжден рядом государственных наград: орденами Мужества (1997), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2001), Почета (2006)
Шоу Алексея Немова «Легенды спорта» — это масштабный спортивно-театрализованный проект, который объединяет гимнастику, акробатику, хореографию, балет и другие виды искусства. Сам Алексей Немов спустя двадцать с лишним лет после завершения карьеры гимнаста находится в прекрасной форме