Старейшая на Юге

ЦГПБ им. Чехова — старейшая библиотека Юга России с уникальным фондом документов и одновременно одним из самых современных библиотечно-информационных центров региона. Фонд дореволюционных и ценных изданий насчитывает более 28 тыс. единиц и включает печатные книги, рукописные книги печатного периода, более 200 наименований периодических изданий, альбомы, атласы. Книжное собрание охватывает период XVIII-XX века. В структуре библиотеки 17 отделов и каждый вносит свой вклад в развитие культурного и просветительского потенциала учреждения и региона. В библиотеке проходят книжные и кинофестивали, проводятся литературные и музыкальные вечера, поэтические встречи, премьеры и презентации книг, действуют клубы для пользователей библиотеки. В 2020-м, благодаря нацпроекту «Культура», здесь появился виртуальный концертный зал. Несколько раз в месяц здесь транслируются концерты из лучших залов Москвы и др. городов России

