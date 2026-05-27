Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Старейшая на Юге

Библиотеке имени Чехова в Таганроге исполнилось 150 лет

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек, установленный еще в 1995 году по Указу Президента РФ. Это повод рассказать о Таганрогской Центральной городской публичной библиотеке им. А.П.Чехова. Она была основана 150 лет назад — в мае 1876 года. Сегодня в библиотечном фонде дореволюционных и ценных изданий — более 28 тыс. единиц хранения, включая печатные и рукописные книги, периодические издания, альбомы, атласы. Подробности об истории и сегодняшнем дне ЦГПБ им. Чехова — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Предыдущая фотография
Центральная городская публичная библиотека появилась в Таганроге в мае 1876 года. В числе ее первых читателей оказался 16-летний Антон Чехов. По прошествии лет Антон Павлович, уже будучи известным писателем, помнил о библиотеке и заботился о ней

Центральная городская публичная библиотека появилась в Таганроге в мае 1876 года. В числе ее первых читателей оказался 16-летний Антон Чехов. По прошествии лет Антон Павлович, уже будучи известным писателем, помнил о библиотеке и заботился о ней

Фото: предоставлен Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Фонд таганрогской библиотеки постоянно пополнялся. В том числе, при непосредственном участии Антона Чехова. Например, в 1898 году почти всю свою мелиховскую коллекцию книг Антон Чехов передал таганрогской библиотеке. Посылки с литературой приходили в Таганрог отовсюду, где бы ни находился Чехов. Всего он передал библиотеке Таганрога почти 2 тыс. книг. На фото — Первый печатный каталог Таганрогской городской библиотеки, 1885 год

Фонд таганрогской библиотеки постоянно пополнялся. В том числе, при непосредственном участии Антона Чехова. Например, в 1898 году почти всю свою мелиховскую коллекцию книг Антон Чехов передал таганрогской библиотеке. Посылки с литературой приходили в Таганрог отовсюду, где бы ни находился Чехов. Всего он передал библиотеке Таганрога почти 2 тыс. книг. На фото — Первый печатный каталог Таганрогской городской библиотеки, 1885 год

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

В 1904 году, после смерти А.П.Чехова, его имя было присвоено таганрогской городской библиотеке

В 1904 году, после смерти А.П.Чехова, его имя было присвоено таганрогской городской библиотеке

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Историческое здание, в котором находится библиотека сегодня (ул. Петровская, 96), построено по проекту друга Антона Павловича — московского архитектора, академика Франца Шехтеля. Ее торжественное открытие и освящение состоялось 17 января 1914 года. Сегодня историческое здание библиотеки — объект культурного наследия регионального значения. На фото — фасад библиотеки, из личного архива Ф. Шехтеля

Историческое здание, в котором находится библиотека сегодня (ул. Петровская, 96), построено по проекту друга Антона Павловича — московского архитектора, академика Франца Шехтеля. Ее торжественное открытие и освящение состоялось 17 января 1914 года. Сегодня историческое здание библиотеки — объект культурного наследия регионального значения. На фото — фасад библиотеки, из личного архива Ф. Шехтеля

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

На торжественном открытии здания библиотеки в 1914 году было много известных в городе и России лиц. Например, Мария, Иван и Михаил Чеховы (на фото —внизу)

На торжественном открытии здания библиотеки в 1914 году было много известных в городе и России лиц. Например, Мария, Иван и Михаил Чеховы (на фото —внизу)

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Настоящим украшением таганрогской библиотеки является уникальная стальная винтовая лестница, которая соединяет все этажи книгохранилища. По мнению экспертов, конструкция лестницы не является архитектурно-декоративным шедевром Франца Шехтеля и то, что ее создание приписывают знаменитому архитектору является просто городской легендой. Лестница отлично сохранилась до наших дней. Ее осмотр — часть программы экскурсии по ЦГПБ им. А.П. Чехова

Настоящим украшением таганрогской библиотеки является уникальная стальная винтовая лестница, которая соединяет все этажи книгохранилища. По мнению экспертов, конструкция лестницы не является архитектурно-декоративным шедевром Франца Шехтеля и то, что ее создание приписывают знаменитому архитектору является просто городской легендой. Лестница отлично сохранилась до наших дней. Ее осмотр — часть программы экскурсии по ЦГПБ им. А.П. Чехова

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

В 1920 году Чеховская библиотека стала центром, куда поступали книги из брошенных особняков и помещичьих усадеб. Фонд пополнился томами из личных библиотек Скараманга, Емесовых, Давыдовых. Большая часть этого книжного собрания была на иностранных языках

В 1920 году Чеховская библиотека стала центром, куда поступали книги из брошенных особняков и помещичьих усадеб. Фонд пополнился томами из личных библиотек Скараманга, Емесовых, Давыдовых. Большая часть этого книжного собрания была на иностранных языках

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

В 1928 году в таганрогской библиотеке был открыт детский отдел

В 1928 году в таганрогской библиотеке был открыт детский отдел

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Во время Великой Отечественной войны, в период немецкой оккупации города (194 – 1943-й), сотрудники библиотекари самоотверженно сохраняли и спасали ее фонды. Кроме того, в 1941 году, в течение нескольких месяцев, бригада специалистов из разных библиотек Таганрога собирала книги из брошенных и разрушенных частных домов, учебных заведений и организаций. Все свозилось в книгохранилище библиотеки имени А. П. Чехова. В 1942 году книги, собираемые по городу, не помещались в чеховской библиотеке. Их стали свозить в пустующий Дом Учителя. Сбором занимались свыше 20 человек. Всего было собрано около 350 тыс. книг

Во время Великой Отечественной войны, в период немецкой оккупации города (194 – 1943-й), сотрудники библиотекари самоотверженно сохраняли и спасали ее фонды. Кроме того, в 1941 году, в течение нескольких месяцев, бригада специалистов из разных библиотек Таганрога собирала книги из брошенных и разрушенных частных домов, учебных заведений и организаций. Все свозилось в книгохранилище библиотеки имени А. П. Чехова. В 1942 году книги, собираемые по городу, не помещались в чеховской библиотеке. Их стали свозить в пустующий Дом Учителя. Сбором занимались свыше 20 человек. Всего было собрано около 350 тыс. книг

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

На конец 1947 года фонд библиотеки насчитывал 86 368 экземпляров книг и журналов. Из них 36 839, находящиеся в книгохранилище, читателям не выдавались, так как подлежали специальной обработке. В это время у библиотеки было более 7 тыс. читателей

На конец 1947 года фонд библиотеки насчитывал 86 368 экземпляров книг и журналов. Из них 36 839, находящиеся в книгохранилище, читателям не выдавались, так как подлежали специальной обработке. В это время у библиотеки было более 7 тыс. читателей

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Во второй половине ХХ в. привычной картиной для таганрогской Чеховской библиотеки были переполненные читальные залы и очереди на абонементе

Во второй половине ХХ в. привычной картиной для таганрогской Чеховской библиотеки были переполненные читальные залы и очереди на абонементе

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

. В 1979 году произошло объединение всех библиотек в единую систему. ЦГПБ имени А.П.Чехова возглавляет Централизованную библиотечную систему (ЦБС) и является методическим центром для библиотек города

. В 1979 году произошло объединение всех библиотек в единую систему. ЦГПБ имени А.П.Чехова возглавляет Централизованную библиотечную систему (ЦБС) и является методическим центром для библиотек города

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

В 1995 году Таганрогской Центральной городской библиотеке им. А.П.Чехова был присвоен статус публичной. Залы библиотеки — главные городские площадки для самореализации для творческих людей. Здесь экспонируются книжные, художественные и фотовыставки, проводятся театральные и поэтические вечера, мероприятия регионального и федерального значения

В 1995 году Таганрогской Центральной городской библиотеке им. А.П.Чехова был присвоен статус публичной. Залы библиотеки — главные городские площадки для самореализации для творческих людей. Здесь экспонируются книжные, художественные и фотовыставки, проводятся театральные и поэтические вечера, мероприятия регионального и федерального значения

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

К 150-летию А.П.Чехова была проведена реконструкция исторического здания библиотеки и построен новый современный корпус (на фото), торжественное открытие которого состоялось в январе 2010 года. В этом же году библиотека вступила в Российскую библиотечную ассоциацию

К 150-летию А.П.Чехова была проведена реконструкция исторического здания библиотеки и построен новый современный корпус (на фото), торжественное открытие которого состоялось в январе 2010 года. В этом же году библиотека вступила в Российскую библиотечную ассоциацию

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Композицию «Юная читательница» установили в 2010 году в честь открытия нового корпуса библиотеки и празднования 150-летия со дня рождения А. П. Чехова. Автор бронзовой скульптуры — Дмитрий Лындин. По его замыслу, девочка тянется к стопке книг. На этих томах — имена классиков русской литературы

Композицию «Юная читательница» установили в 2010 году в честь открытия нового корпуса библиотеки и празднования 150-летия со дня рождения А. П. Чехова. Автор бронзовой скульптуры — Дмитрий Лындин. По его замыслу, девочка тянется к стопке книг. На этих томах — имена классиков русской литературы

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

ЦГПБ им. Чехова — старейшая библиотека Юга России с уникальным фондом документов и одновременно одним из самых современных библиотечно-информационных центров региона. Фонд дореволюционных и ценных изданий насчитывает более 28 тыс. единиц и включает печатные книги, рукописные книги печатного периода, более 200 наименований периодических изданий, альбомы, атласы. Книжное собрание охватывает период XVIII-XX века. В структуре библиотеки 17 отделов и каждый вносит свой вклад в развитие культурного и просветительского потенциала учреждения и региона. В библиотеке проходят книжные и кинофестивали, проводятся литературные и музыкальные вечера, поэтические встречи, премьеры и презентации книг, действуют клубы для пользователей библиотеки. В 2020-м, благодаря нацпроекту «Культура», здесь появился виртуальный концертный зал. Несколько раз в месяц здесь транслируются концерты из лучших залов Москвы и др. городов России

ЦГПБ им. Чехова — старейшая библиотека Юга России с уникальным фондом документов и одновременно одним из самых современных библиотечно-информационных центров региона. Фонд дореволюционных и ценных изданий насчитывает более 28 тыс. единиц и включает печатные книги, рукописные книги печатного периода, более 200 наименований периодических изданий, альбомы, атласы. Книжное собрание охватывает период XVIII-XX века. В структуре библиотеки 17 отделов и каждый вносит свой вклад в развитие культурного и просветительского потенциала учреждения и региона. В библиотеке проходят книжные и кинофестивали, проводятся литературные и музыкальные вечера, поэтические встречи, премьеры и презентации книг, действуют клубы для пользователей библиотеки. В 2020-м, благодаря нацпроекту «Культура», здесь появился виртуальный концертный зал. Несколько раз в месяц здесь транслируются концерты из лучших залов Москвы и др. городов России

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Следующая фотография
1 / 16

Центральная городская публичная библиотека появилась в Таганроге в мае 1876 года. В числе ее первых читателей оказался 16-летний Антон Чехов. По прошествии лет Антон Павлович, уже будучи известным писателем, помнил о библиотеке и заботился о ней

Фото: предоставлен Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Фонд таганрогской библиотеки постоянно пополнялся. В том числе, при непосредственном участии Антона Чехова. Например, в 1898 году почти всю свою мелиховскую коллекцию книг Антон Чехов передал таганрогской библиотеке. Посылки с литературой приходили в Таганрог отовсюду, где бы ни находился Чехов. Всего он передал библиотеке Таганрога почти 2 тыс. книг. На фото — Первый печатный каталог Таганрогской городской библиотеки, 1885 год

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

В 1904 году, после смерти А.П.Чехова, его имя было присвоено таганрогской городской библиотеке

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Историческое здание, в котором находится библиотека сегодня (ул. Петровская, 96), построено по проекту друга Антона Павловича — московского архитектора, академика Франца Шехтеля. Ее торжественное открытие и освящение состоялось 17 января 1914 года. Сегодня историческое здание библиотеки — объект культурного наследия регионального значения. На фото — фасад библиотеки, из личного архива Ф. Шехтеля

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

На торжественном открытии здания библиотеки в 1914 году было много известных в городе и России лиц. Например, Мария, Иван и Михаил Чеховы (на фото —внизу)

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Настоящим украшением таганрогской библиотеки является уникальная стальная винтовая лестница, которая соединяет все этажи книгохранилища. По мнению экспертов, конструкция лестницы не является архитектурно-декоративным шедевром Франца Шехтеля и то, что ее создание приписывают знаменитому архитектору является просто городской легендой. Лестница отлично сохранилась до наших дней. Ее осмотр — часть программы экскурсии по ЦГПБ им. А.П. Чехова

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

В 1920 году Чеховская библиотека стала центром, куда поступали книги из брошенных особняков и помещичьих усадеб. Фонд пополнился томами из личных библиотек Скараманга, Емесовых, Давыдовых. Большая часть этого книжного собрания была на иностранных языках

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

В 1928 году в таганрогской библиотеке был открыт детский отдел

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Во время Великой Отечественной войны, в период немецкой оккупации города (194 – 1943-й), сотрудники библиотекари самоотверженно сохраняли и спасали ее фонды. Кроме того, в 1941 году, в течение нескольких месяцев, бригада специалистов из разных библиотек Таганрога собирала книги из брошенных и разрушенных частных домов, учебных заведений и организаций. Все свозилось в книгохранилище библиотеки имени А. П. Чехова. В 1942 году книги, собираемые по городу, не помещались в чеховской библиотеке. Их стали свозить в пустующий Дом Учителя. Сбором занимались свыше 20 человек. Всего было собрано около 350 тыс. книг

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

На конец 1947 года фонд библиотеки насчитывал 86 368 экземпляров книг и журналов. Из них 36 839, находящиеся в книгохранилище, читателям не выдавались, так как подлежали специальной обработке. В это время у библиотеки было более 7 тыс. читателей

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Во второй половине ХХ в. привычной картиной для таганрогской Чеховской библиотеки были переполненные читальные залы и очереди на абонементе

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

. В 1979 году произошло объединение всех библиотек в единую систему. ЦГПБ имени А.П.Чехова возглавляет Централизованную библиотечную систему (ЦБС) и является методическим центром для библиотек города

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

В 1995 году Таганрогской Центральной городской библиотеке им. А.П.Чехова был присвоен статус публичной. Залы библиотеки — главные городские площадки для самореализации для творческих людей. Здесь экспонируются книжные, художественные и фотовыставки, проводятся театральные и поэтические вечера, мероприятия регионального и федерального значения

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

К 150-летию А.П.Чехова была проведена реконструкция исторического здания библиотеки и построен новый современный корпус (на фото), торжественное открытие которого состоялось в январе 2010 года. В этом же году библиотека вступила в Российскую библиотечную ассоциацию

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Композицию «Юная читательница» установили в 2010 году в честь открытия нового корпуса библиотеки и празднования 150-летия со дня рождения А. П. Чехова. Автор бронзовой скульптуры — Дмитрий Лындин. По его замыслу, девочка тянется к стопке книг. На этих томах — имена классиков русской литературы

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

ЦГПБ им. Чехова — старейшая библиотека Юга России с уникальным фондом документов и одновременно одним из самых современных библиотечно-информационных центров региона. Фонд дореволюционных и ценных изданий насчитывает более 28 тыс. единиц и включает печатные книги, рукописные книги печатного периода, более 200 наименований периодических изданий, альбомы, атласы. Книжное собрание охватывает период XVIII-XX века. В структуре библиотеки 17 отделов и каждый вносит свой вклад в развитие культурного и просветительского потенциала учреждения и региона. В библиотеке проходят книжные и кинофестивали, проводятся литературные и музыкальные вечера, поэтические встречи, премьеры и презентации книг, действуют клубы для пользователей библиотеки. В 2020-м, благодаря нацпроекту «Культура», здесь появился виртуальный концертный зал. Несколько раз в месяц здесь транслируются концерты из лучших залов Москвы и др. городов России

Фото: предоставлено Таганрогской Центральной городской публичной библиотекой им. А.П.Чехова

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд