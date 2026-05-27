Забегая вперед

Как в Воронеже прошел всероссийский полумарафон

В субботу, 23 мая, в Воронеже состоялся юбилейный — X всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». На синхронный старт в областном центре вышли более 2 тыс. человек. В этом году «ЗаБег.РФ» проходил в 124 городах: особенность проекта в том, что участники из разных регионов выходят на свои дистанции в одно и то же время. В Воронеже предлагалось шесть варинатов для любых возрастов и разной сложности, можно было даже поучаствовать в ходьбе. Самый длинная и интенсивная дистанция — на 21,1 км. Погода стояла жаркая и солнечная, однако организаторы позаботились не только о безопасности бегунов, но и об освежающем душе набегу. Яркие кадры — в галерее «Ъ-Черноземье»
Участник всероссийского полумарафона &quot;ЗаБег.РФ&quot; в Воронеже

Участник всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Полумарафон провели до обеда: сбор участников шел с 7 утра и около 13 часов мероприятие завершилось

Полумарафон провели до обеда: сбор участников шел с 7 утра и около 13 часов мероприятие завершилось

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Интерес к проекту проявляли целые семьи. Но сначала обязательная разминка

Интерес к проекту проявляли целые семьи. Но сначала обязательная разминка

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На выбор воронежцам предлагалось шесть видов забегов. Они различались по возрастам участников и сложности: от 18+ (дистанция 21,1 км) до 6+ (500 м)

На выбор воронежцам предлагалось шесть видов забегов. Они различались по возрастам участников и сложности: от 18+ (дистанция 21,1 км) до 6+ (500 м)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По данным &quot;Яндекс Погоды&quot;, средняя температура на тот момент составляла 25 градусов тепла

По данным "Яндекс Погоды", средняя температура на тот момент составляла 25 градусов тепла

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Энергии и оптимизма добавляла не только вода в бутылках, но и облив во время бега

Энергии и оптимизма добавляла не только вода в бутылках, но и облив во время бега

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Самая многочисленная группа марафонцев — 16+, желающих пробежать 5 км, — 734 человека

Самая многочисленная группа марафонцев — 16+, желающих пробежать 5 км, — 734 человека

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

При желании можно было поучаствовать в спортивной ходьбе: на дистанцию 4 км вышли 49 человек

При желании можно было поучаствовать в спортивной ходьбе: на дистанцию 4 км вышли 49 человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Масштабный полумарафон стартовал одновременно в 124 городах России

Масштабный полумарафон стартовал одновременно в 124 городах России

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Каждому полагался стартовый набор: футболка, медаль финишера, номер и чип для индивидуального хронометража, а также подарки

Каждому полагался стартовый набор: футболка, медаль финишера, номер и чип для индивидуального хронометража, а также подарки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Полумарафон &quot;ЗаБег.РФ&quot; в Воронеже на дистанцию 21,1 км включал в себя лимит на прохождение — 2 часа 30 минут

Полумарафон "ЗаБег.РФ" в Воронеже на дистанцию 21,1 км включал в себя лимит на прохождение — 2 часа 30 минут

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Участие в таком массовом спортивном мероприятии — повод почувствовать единение

Участие в таком массовом спортивном мероприятии — повод почувствовать единение

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Для всех дистанций воронежского полумарафона требовалась справка от врача

Для всех дистанций воронежского полумарафона требовалась справка от врача

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Сердечко» участникам и зрителям

«Сердечко» участникам и зрителям

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Участники всероссийского полумарафона &quot;ЗаБег.РФ&quot;

Участники всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

