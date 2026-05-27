Забегая вперед Как в Воронеже прошел всероссийский полумарафон

В субботу, 23 мая, в Воронеже состоялся юбилейный — X всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». На синхронный старт в областном центре вышли более 2 тыс. человек. В этом году «ЗаБег.РФ» проходил в 124 городах: особенность проекта в том, что участники из разных регионов выходят на свои дистанции в одно и то же время. В Воронеже предлагалось шесть варинатов для любых возрастов и разной сложности, можно было даже поучаствовать в ходьбе. Самый длинная и интенсивная дистанция — на 21,1 км. Погода стояла жаркая и солнечная, однако организаторы позаботились не только о безопасности бегунов, но и об освежающем душе набегу. Яркие кадры — в галерее «Ъ-Черноземье»