Дискотека «Бишбармак»

В Уфе открылся седьмой сезон «Самоварных вечеринок»

20 мая на набережной реки Белой открылся новый сезон «Самауырлы ритайым» — молодежных тусовок, которые в недословном переводе с башкирского означают «Самоварные вечеринки». На них молодежь танцует, поет и, главное, знакомится. Помимо талантливых любителей, open-air не обходят стороной и звезды национальной сцены, такие как танцовщица Эльвира Муллагулова, певец Тимур Ямалов или, например, фолк-поп-рок-рэп-фанк-оркестр «Бишбармак».

Первый «Самауырлы ритайым» в 2026 году — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
Предыдущая фотография
Первый «Самауырлы ритайым» на берегу Белой состоялся в 2020 году, тогда на посиделки, песни и танцы вокруг чая из самовара собрались 15 человек. На фото — ведущий мероприятия, музыкант, кураист, участник этно-фолк группы «Йатаган» Айназ Низаметдинов

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

«Самауырлы ритайым» с башкирского языка переводится примерно как «самоварная вечеринка» или «самоварная дискотека». Корнями этот вид развлечения уходит в массовые народные гуляния («ритайым»), когда люди собирались в круг и танцевали в такт плясовой музыки, отбивая характерную дробь ногами

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Автор проекта и один из главных организаторов современной итерации гуляний — активист Рустам Абдразаков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

«Самоварные вечеринки» — это прежде всего танцы и песни, хотя иногда со сцены звучат стихи и стендап-номера

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Организаторы заявляют, что open-air призван формировать дружелюбное творческое сообщество, популяризировать народное творчество и местных исполнителей, продвигать здоровый образ жизни. Например, на «Самауырлы ритайым» запрещены алкоголь и курение

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Подавляющее большинство номеров исполняется на башкирском языке

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

«Самоварная вечеринка» на набережной реки Белой в Уфе

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Молодежь часто приходит на «Самоварные вечеринки» в национальных украшениях

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Зато приглашенным танцевальным коллективам позволяется выступать в повседневной одежде, а не в национальных костюма

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Один из популярных артистов — автор и исполнитель из Учалов Тимур Ямалов

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Самовары остаются неотъемлемой частью «Самауырлы ритайым»

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Заслуженная артистка Башкирии, солистка Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Эльвира Муллагулова исполнила народный танец «Бурзяночка»

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Хедлайнер вечеринки — оркестр «Бишбармак», соединяющий народные, рок-, поп-, фанк-мотивы

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

«Самауырлы ритайым» на набережной реки Белой в Уфе

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

«Самауырлы ритайым» на набережной реки Белой в Уфе

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Авторы проекта заявляют: благодаря знакомствам на «Самауырлы ритайым» за шесть лет появилось 35 молодых семей

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

«Самауырлы ритайым» на набережной реки Белой в Уфе

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

«Самауырлы ритайым» на набережной реки Белой в Уфе

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

«Самауырлы ритайым» на набережной реки Белой в Уфе

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

