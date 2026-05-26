Дискотека «Бишбармак» В Уфе открылся седьмой сезон «Самоварных вечеринок»

20 мая на набережной реки Белой открылся новый сезон «Самауырлы ритайым» — молодежных тусовок, которые в недословном переводе с башкирского означают «Самоварные вечеринки». На них молодежь танцует, поет и, главное, знакомится. Помимо талантливых любителей, open-air не обходят стороной и звезды национальной сцены, такие как танцовщица Эльвира Муллагулова, певец Тимур Ямалов или, например, фолк-поп-рок-рэп-фанк-оркестр «Бишбармак».



Первый «Самауырлы ритайым» в 2026 году — в фотогалерее «Ъ-Уфа».