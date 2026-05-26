Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Кризис делу не помеха

В Ростове обсудили трансформацию бизнеса в 2026 году

В пятницу, 22 мая, в Ростове-на-Дону прошла конференция «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста», организованная "Ъ-Ростов". Представители бизнеса, Центробанка, Ростовстата, налоговой службы и различных общественных организаций обсудили какие угрозы и возможности ждут предпринимателей в 2026 году, а также какие стратегии и инструменты использовать, чтобы не только сохранить бизнес, но и использовать кризис как точку роста. Подробнее - в галерее "Ъ-Ростов".
Предыдущая фотография
Спикеры конференции

Спикеры конференции

Фото: Мария Безотосная

Тон дискуссии задало выступление управляющего отделением Банка России по Ростовской области Натальи Леонтьевой, которая описала новую нормальность для бизнеса — период, когда экономика уже выходит из фазы перегрева, но при этом еще не получила полноценного импульса для нового цикла роста

Тон дискуссии задало выступление управляющего отделением Банка России по Ростовской области Натальи Леонтьевой, которая описала новую нормальность для бизнеса — период, когда экономика уже выходит из фазы перегрева, но при этом еще не получила полноценного импульса для нового цикла роста

Фото: Мария Безотосная

Заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстата) Светлана Расташанская заявила, что производительность труда становится одним из ключевых факторов роста экономической эффективности, развития технологий и более полного раскрытия трудового потенциала

Заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстата) Светлана Расташанская заявила, что производительность труда становится одним из ключевых факторов роста экономической эффективности, развития технологий и более полного раскрытия трудового потенциала

Фото: Мария Безотосная

Зрители конференции

Зрители конференции

Фото: Мария Безотосная

Генеральный директор Агентства инноваций Ростовской области Евгений Роменский рассказывал о том, за счет чего бизнес может увеличить производительность в условиях роста издержек

Генеральный директор Агентства инноваций Ростовской области Евгений Роменский рассказывал о том, за счет чего бизнес может увеличить производительность в условиях роста издержек

Фото: Мария Безотосная

Участница конференции снимает выступающих

Участница конференции снимает выступающих

Фото: Мария Безотосная

Выступление заместителя председателя правления по отчетности, аналитике и финансам банка «Центр-инвест» Сергея Смирнова

Выступление заместителя председателя правления по отчетности, аналитике и финансам банка «Центр-инвест» Сергея Смирнова

Фото: Мария Безотосная

Исполнительный директор Гарантийного фонда Ростовской области Мария Христолюбова рассказала о том, как меняется кредитная активность МСП на фоне дорогих денег и общей экономической неопределенности

Исполнительный директор Гарантийного фонда Ростовской области Мария Христолюбова рассказала о том, как меняется кредитная активность МСП на фоне дорогих денег и общей экономической неопределенности

Фото: Мария Безотосная

Как заметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова, ключевая проблема нынешнего этапа состоит в том, что значительная часть малого бизнеса оказалась психологически и организационно не готова к масштабной перестройке налоговой модели

Как заметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова, ключевая проблема нынешнего этапа состоит в том, что значительная часть малого бизнеса оказалась психологически и организационно не готова к масштабной перестройке налоговой модели

Фото: Мария Безотосная

Предпринимательница в зрительном зале

Предпринимательница в зрительном зале

Фото: Мария Безотосная

Руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области АНО МФК «РРАПП» Виталий Зданевич заметил, что сегодня важно понимать, какие инструменты адаптации готовы предложить бизнесу власти и институты развития

Руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области АНО МФК «РРАПП» Виталий Зданевич заметил, что сегодня важно понимать, какие инструменты адаптации готовы предложить бизнесу власти и институты развития

Фото: Мария Безотосная

Заместитель начальника отдела камерального контроля УФНС России по Ростовской области Анна Ковалева отметила необходимость автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), которая с 1 января 2026 года начала действовать в регионе в рамках федерального эксперимента

Заместитель начальника отдела камерального контроля УФНС России по Ростовской области Анна Ковалева отметила необходимость автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), которая с 1 января 2026 года начала действовать в регионе в рамках федерального эксперимента

Фото: Мария Безотосная

По мнению основателя и руководителя медицинского центра «Клиника Да Винчи» Дениса Колесникова, семейное предпринимательство может стать основой устойчивости в условиях экономической турбулентности

По мнению основателя и руководителя медицинского центра «Клиника Да Винчи» Дениса Колесникова, семейное предпринимательство может стать основой устойчивости в условиях экономической турбулентности

Фото: Мария Безотосная

Участница конференции в зрительном зале

Участница конференции в зрительном зале

Фото: Мария Безотосная

Ведущий конференции Евгений Грицун и гендиректор Агентства инноваций Ростовской области Евгений Роменский возле знака «Ъ»

Ведущий конференции Евгений Грицун и гендиректор Агентства инноваций Ростовской области Евгений Роменский возле знака «Ъ»

Фото: Мария Безотосная

Спикеры второй сессии конференции

Спикеры второй сессии конференции

Фото: Мария Безотосная

Следующая фотография
1 / 16

Спикеры конференции

Фото: Мария Безотосная

Тон дискуссии задало выступление управляющего отделением Банка России по Ростовской области Натальи Леонтьевой, которая описала новую нормальность для бизнеса — период, когда экономика уже выходит из фазы перегрева, но при этом еще не получила полноценного импульса для нового цикла роста

Фото: Мария Безотосная

Заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстата) Светлана Расташанская заявила, что производительность труда становится одним из ключевых факторов роста экономической эффективности, развития технологий и более полного раскрытия трудового потенциала

Фото: Мария Безотосная

Зрители конференции

Фото: Мария Безотосная

Генеральный директор Агентства инноваций Ростовской области Евгений Роменский рассказывал о том, за счет чего бизнес может увеличить производительность в условиях роста издержек

Фото: Мария Безотосная

Участница конференции снимает выступающих

Фото: Мария Безотосная

Выступление заместителя председателя правления по отчетности, аналитике и финансам банка «Центр-инвест» Сергея Смирнова

Фото: Мария Безотосная

Исполнительный директор Гарантийного фонда Ростовской области Мария Христолюбова рассказала о том, как меняется кредитная активность МСП на фоне дорогих денег и общей экономической неопределенности

Фото: Мария Безотосная

Как заметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова, ключевая проблема нынешнего этапа состоит в том, что значительная часть малого бизнеса оказалась психологически и организационно не готова к масштабной перестройке налоговой модели

Фото: Мария Безотосная

Предпринимательница в зрительном зале

Фото: Мария Безотосная

Руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области АНО МФК «РРАПП» Виталий Зданевич заметил, что сегодня важно понимать, какие инструменты адаптации готовы предложить бизнесу власти и институты развития

Фото: Мария Безотосная

Заместитель начальника отдела камерального контроля УФНС России по Ростовской области Анна Ковалева отметила необходимость автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), которая с 1 января 2026 года начала действовать в регионе в рамках федерального эксперимента

Фото: Мария Безотосная

По мнению основателя и руководителя медицинского центра «Клиника Да Винчи» Дениса Колесникова, семейное предпринимательство может стать основой устойчивости в условиях экономической турбулентности

Фото: Мария Безотосная

Участница конференции в зрительном зале

Фото: Мария Безотосная

Ведущий конференции Евгений Грицун и гендиректор Агентства инноваций Ростовской области Евгений Роменский возле знака «Ъ»

Фото: Мария Безотосная

Спикеры второй сессии конференции

Фото: Мария Безотосная

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд