Труба века

Исполнилось 100 лет со дня рождения Майлза Дэвиса

Вряд ли есть музыкант, более заслуживший звание джазового новатора, чем американский трубач Майлз Дэвис. Вскормленный бибоповой сценой, он открыл миру кул-джаз, хард-боп, модальный джаз, джаз-рок и фьюжен, экспериментировал с фанком и хип-хопом и для каждой своей «эпохи» собирал уникальные составы инструменталистов — и каждый из них стал школой в музыке. Стиль жизни музыканта тоже был рок-н-ролльным: самые красивые женщины, самые быстрые машины, дурные привычки и стычки с полицией. Каким был Майлз Дэвис — в галерее “Ъ”.
Майлз Дэвис 32 раза номинировался на Grammy и стал лауреатом главной музыкальной награды 8 раз &lt;br>На фото: Майлз Дэвис на концерте в римском амфитеатре в Кейсарии (Израиль), 1987 год

Фото: AP

Майлз Дэвис родился в Иллинойсе, в подростковом возрасте увлекся игрой на трубе и поступил в престижную Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке &lt;br>На фото: музыкант в Нью-Йорке, 1947 год

Фото: William P. Gottlieb / Library of Congress

С 18 лет Майлз Дэвис играл в ансамбле Чарли Паркера, главной фигуры джаза эпохи бибопа &lt;br>На фото: Чарли Паркер, Томми Поттер, Майлз Дэвис, Дюк Джордан и Макс Роуч в нью-йоркском клубе Three Deuces, 1947 год

Фото: William P. Gottlieb / Library of Congress

Майлз Дэвис в Нью-Йорке, 1948 год

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Ред Гарланд, Майлз Дэвис, Филли Джо Джонс и Пол Чемберс в Нью-Йорке во время работы над альбомом «Cookin’» в 1956 году

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

В 1949 году Майлз Дэвис познакомился в Париже с французской певицей Жюльетт Греко. Их отношения стали одним из самых обсуждаемых романов в истории популярной музыки и повлияли на стиль и карьеру обоих артистов &lt;br>На фото: Майлз Дэвис и Жюльетт Греко в концертном зале Pleyel, Париж, 1956 год

Фото: Andre SAS / DALLE / East News

Во время съемок фильма «Лифт на эшафот» французский режиссер Луи Маль попросил Майлза Дэвиса дать актрисе Жанне Моро несколько уроков игры на трубе &lt;br>На фото: Жанна Моро и Майлз Дэвис в Париже, 1957 год

Фото: AFP / EAST NEWS

Альбом Майлза Дэвиса «Kind Of Blue» (1959) подарил миру понятие «модальный джаз» (также используется термин «ладовый джаз»). К сегодняшнему дню альбом продан пятикратно платиновым тиражом

Фото: Sony Music Entertainment

Билл Эванс, Майлз Дэвис, Кэннонболл Эддерли и Джон Колтрейн во время работы над альбомом «Kind Of Blue» в студии Columbia на 30-й улице в Нью-Йорке

Фото: Dan Hunstein / Sony Music

Майлз Дэвис в студии Columbia на 30-й улице, 1959 год

Фото: Vernon L. Smith / Michael Ochs Archives / Getty Images

В августе 1959 года у входа в легендарный джазовый клуб Birdland Майлза Дэвиса, вышедшего на перекур, попросил уйти с тротуара патрульный полицейский. Дэвис указал на афишу и сказал, что у него здесь концерт. В ответ полицейский избил музыканта дубинкой, нанеся травму головы. Трубачу вызвали скорую, а затем его же арестовали &lt;br>На фото: патрульный Джеральд Килдафф, Майлз Дэвис и адвокат Гарольд Ловет

Фото: Bettmann Archive / Getty Images

Майлз Дэвис и его жена, актриса и балерина Фрэнсис Тейлор. Обложка альбома «E.S.P.» (1965)

Фото: Columbia Studios

На сцене джазового фестиваля в Ньюпорте — Херби Хэнкок, Майлз Дэвис, Рон Картер и Уэйн Шортер, 1967 год

Фото: David Redfern / Redferns / Getty Images

Майлз Дэвис, Рон Картер и Уэйн Шортер на концерте в Лондоне в 1967 году

Фото: Image State / East News

Альбом Майлза Дэвиса «Bitches Brew» (1969) стал классикой нового стиля — джаз-рока. Его соратники в этот период — пианисты Чик Кориа и Джо Завинул, саксофонист Уэйн Шортер, гитарист Джон Маклафлин, басист Дэйв Холланд, барабанщики Ленни Уайт и Джек Деджонетт. Каждый из них впоследствии был признан классиком джаза и положил начало собственному инструментальному стилю

Фото: Columbia Records

Чик Кориа, Майлз Дэвис и Дэйв Холланд на съемках телешоу BBC Jazz Scene в лондонском клубе Ронни Скотта, 1969 год

Фото: David Redfern / Redferns / Getty Images

Майлз Дэвис в 1969 году

Фото: East News

В 1969 году в Ferrari Майлза Дэвиса, где он находился со своей любовницей, пять раз выстрелил неизвестный. Дэвис был ранен в бедро. Тремя годами позже Дэвис попал на этой машине в автокатастрофу и сломал обе ноги &lt;br>На фото: Майлз Дэвис и его Ferrari 275 GTB/4

Фото: Baron Wolman / Duncan Miller Gallery

Майлз Дэвис в баре, 1970 год

Фото: David Redfern / Redferns / Getty Images

Певица и модель Бетти Мабри с мужем Майлзом Дэвисом и групи Девон Уилсон на похоронах Джими Хендрикса в Сиэтле, 1970 год

Фото: Bob Peterson / Getty Images

Во второй половине 1970-х Майлз Дэвис страдал от депрессий, зависимостей и различных недугов и практически исчез со сцены. В 1981 году он женился на актрисе Сисели Тайсон, которая помогла ему избавиться от наркотической зависимости. Их брак продлился до 1988 года &lt;br>На фото: Сисели Тайсон и Майлз Дэвис на премьере режиссерского дебюта Барбры Стрейзанд «Йентл», 1983 год

Фото: AP

Майлз Дэвис и Джон Скофилд на джазовом фестивале в Монтре в 1985 году

Фото: Dany Gignoux / Bibliotheque de Geneve

В 1980-е Майлз Дэвис открыл для себя фанк и собрал новую группу с участием Маркуса Миллера, Джона Скофилда и Кенни Гарретта. Любовь к фанку и интерес к электронной музыке нашли свое воплощение в альбоме Майлза Дэвиса «Tutu» (1986)

Фото: Irving Penn / Warner Bros.

Майлз Дэвис и Кенни Гарретт на джазовом фестивале в Лугано в 1987 году

Фото: Dany Gignoux / Bibliotheque de Geneve

Майлз Дэвис и Бобби Ирвинг на джазовом фестивале в Лугано, 1987 год

Фото: Dany Gignoux / Bibliotheque de Geneve

Майлз Дэвис на концерте в Кельне, 1987 год

Фото: Dany Gignoux / Bibliotheque de Geneve

Майлз Дэвис на концерте в Марселе, 1987 год

Фото: Dany Gignoux / Bibliotheque de Geneve

Майлз Дэвис дает автограф поклоннику, 1990 год

Фото: Dany Gignoux / Bibliotheque de Geneve

Майлз Дэвис после получения ордена Почетного легиона, Париж, 1991 год

Фото: Remy de la Mauviniere / AP

Майлз Дэвис, Джо Завинул и Уэйн Шортер на концерте в парижском зале Grande Halle de la Villette, 1991 год

Фото: Dany Gignoux / Bibliotheque de Geneve

Вскоре после смерти Майлза Дэвиса, в 1992 году, вышел его последний альбом «Doo-Bop», спродюсированный Изи Мо Би и отразивший увлечение Майлза Дэвиса хип-хопом и эйсид-джазом. Майлз Дэвис получил за него посмертную Grammy &lt;br>На фото: Майлз Дэвис и Изи Мо Би (Остен Харви-мл.)

Фото: Michael Benabib

В 2006 году Майлз Дэвис был посмертно введен в Зал славы рок-н-ролла &lt;br>На фото: дочь Майлза Дэвиса Шерил, племянник Винсент Уилберн-мл., сыновья Грегори и Эрин Дэвис и внук Пол Скотт на обеде в честь пополнения в Зале славы рок-н-ролла

Фото: Stuart Ramson / AP

Актер Дон Чидл в роли Майлза Дэвиса в байопике «Miles Ahead» (2015)

Фото: Brian Douglas / Sony Pictures

