Труба века Исполнилось 100 лет со дня рождения Майлза Дэвиса

Вряд ли есть музыкант, более заслуживший звание джазового новатора, чем американский трубач Майлз Дэвис. Вскормленный бибоповой сценой, он открыл миру кул-джаз, хард-боп, модальный джаз, джаз-рок и фьюжен, экспериментировал с фанком и хип-хопом и для каждой своей «эпохи» собирал уникальные составы инструменталистов — и каждый из них стал школой в музыке. Стиль жизни музыканта тоже был рок-н-ролльным: самые красивые женщины, самые быстрые машины, дурные привычки и стычки с полицией. Каким был Майлз Дэвис — в галерее “Ъ”.