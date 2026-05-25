Машины вчерашних дней
В Ростове в 19-й раз прошла выставка ретро-автомобилей и старинной техники
23 и 24 мая в Парке Революции Ростова-на-Дону состоялась техническая выставка «Ретро», на которой были представлены более 100 автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, выпущенных в нашей стране и за рубежом более 30 лет назад. Выставка проходила в 19-й раз и стала своеобразной генеральной репетицией перед юбилейной, 20-й выставкой, которая пройдет в сентябре. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
