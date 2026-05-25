Машины вчерашних дней

В Ростове в 19-й раз прошла выставка ретро-автомобилей и старинной техники

23 и 24 мая в Парке Революции Ростова-на-Дону состоялась техническая выставка «Ретро», на которой были представлены более 100 автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, выпущенных в нашей стране и за рубежом более 30 лет назад. Выставка проходила в 19-й раз и стала своеобразной генеральной репетицией перед юбилейной, 20-й выставкой, которая пройдет в сентябре. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Выставка «Ретро» проходила в Ростове-на-Дону на территории Парка Революции, которая, в отличие от предыдущих площадок, позволяла вместить всех желающих

Организатор «Ретро» Александр Ширинг рассказал, что на 2026 год запланировано две выставки: нынешняя, 19-я, и юбилейная, 20-я, которая состоится в конце сентября. «Много лет назад мы начинали с 28 единиц, а сейчас их уже более 100. Большинство участников — из Ростова-на-Дону и области, но есть также владельцы ретро-автомобилей из Краснодарского края и др. регионов страны», — пояснил организатор

Самым массовым «участником» выставки «Ретро» была легендарная «Волга» ГАЗ-21, хорошо известная по комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». В экспозиции было около десяти таких машин различных цветов и годов выпуска

Одна из «жемчужин» ростовской выставки — Mercury Comet 1961 года выпуска. Эти автомобили производило подразделение Mercury корпорации Ford Motor Company. В 1960-1965 годах Comet был основан на платформе Ford Falcon

Логотип бегущий конь на фоне трехцветных полос — красной, белой и синей (так называемый Tri-Bar) устанавливался на решетку радиатора классических моделей автомобиля Ford Mustangс в 1964-1973 годах, включая модификации Fastback, Coupe, Convertible и GT, а также на модели California Special версий GT/CS. Одну из таких «красоток» можно было увидеть на ростовской выставке «Ретро»

Самые юные зрители выставки «Ретро» могли посидеть внутри машин, почувствовать себя пассажирами и водителями

На этой выставке старинной техники была и детская экспозиция, в которой можно было увидеть все — от колясок для младенцев до мотороллеров и машин с педалями, которые выпускались в советское время

Рядом с детской экспозицией «припарковался» почти игрушечный Volkswagen Kafer/Beetle («Фольксваген Жук») — культовый компактный автомобиль, выпускавшийся с 1946 года по 2019-й. Классическая модель стала самым массовым автомобилем в истории с единой базовой конструкцией

Opel Admiral — серия легковых автомобилей класса «люкс», выпускавшихся немецким автопроизводителем Opel в период с 1937 года по 1939-й, и, после перерыва, в 1964-1977 годах. Представленный на выставке довоенный Opel Admiral — постоянный участники выставки «Ретро» в Ростове-на-Дону

Рядом с автомобилем Opel Admiral разместилась коллекция старинных ключей, которая вызывала интерес у посетивших выставку любителей истории и мастеров автосервисов

На каждой выставке «Ретро» есть техника, прошедшая Великую Отечественную войну. И 19-я не стала исключением

«Чайка» — название ряда моделей легковых автомобилей Горьковского автозавода. Прообразом послужил Packard Patrician. «Чайка» — один из советских представительских автомобилей. Модели, носившие такое имя, выпускались с 1959 года по 1988-й. За это время сменилось два поколения «Чайки». Машина — настоящий раритет. Особенно, если она на ходу и в таком отличном состоянии

Отельное место нашлось и для владельцев старинных мотоциклов. Они в таком состоянии будто только вчера сошли с конвейеров заводов. Однако этим «железным коням» уже более 30 лет

На выставке «Ретро» можно было увидеть и такие «диковинки» как, например, «Запорожец» с откидным верхом

1 октября 1960 года с конвейера сошел первый ЗАЗ-965, который в народе прозвали «горбатый». Этот «Запорожец» стал первой советской мирколитражкой и по-настоящему массовой моделью. На ростовской выставке автомобиль в раскрасе «Божья коровка» воспринимался как наш ответ знаменитому немецкому «Жуку»

Песни Леонида Утесова с пластинок на настоящем патефоне подчеркивали атмосферу «Ретро»

Помимо машин, мотоциклов и мотороллеров на ретро-выставке в парке Октябрьской Революции можно было увидеть и другие образцы техники времен СССР

На выставке для всех желающих была возможность заглянуть не только в салон автомобиля, но и под капот. И убедиться, что в хорошем состоянии автомобиль не только снаружи, но и внутри

По словам организаторов выставки и ее участников, ретро может быть признана любая машина, которая была выпущен 30 лет назад. Так что, пройдет совсем немного времени и компактный Audi TT, который выпускался в Германии в 1998 году, станет ретро-автомобилем

