Неизградирное впечатление Показ на форуме моды «Губернский стиль» в Воронеже

В Воронеже прошел XXI Международный форум моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль», посвященный 300-летию Воронежской губернии. На показе дизайнеры, театры моды и модельные школы из разных регионов России представили коллекции, вдохновленные народными мотивами, театральными образами, а также «недрами Донбасса» и энергоблоками Нововоронежской атомной электростанции. Яркие кадры с показа — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».