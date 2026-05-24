«Жить жизнью народа»

Михаил Шолохов родился 24 мая 1905 года в х. Кружилин ст. Вешенская Донецкого округа Области Войска Донского (теперь это Шолоховский район Ростовской области). Отец, Александр Михайлович, был скупщиком скота, сеял хлеб на арендованной казачьей земле, служил приказчиком в коммерческом предприятии хуторского масштаба, управляющим на паровой мельнице. Мать, Анастасия Даниловна, родилась в 1871 году, была дочерью крестьянина-переселенца, бывшего крепостного из Черниговской губернии. Долгое время была в услужении в имении Ясеневка. Ее насильно выдали замуж за сына станичного атамана. Впоследствии Анастасия покинула своего супруга и ушла к Александру Шолохову. Их сын Михаил был записан на фамилию официального мужа матери — Кузнецов. Только после смерти мужа в 1913 году родители будущего писателя смогли обвенчаться в церкви хутора Каргин (ныне — станица Каргинская), и Михаил получил фамилию Шолохов. На фото — маленький Миша с мамой Анастасией Даниловной, 1909 г., Москва. Автор неизвестен

