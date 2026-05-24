«Жить жизнью народа»

121 год назад на Дону родился лауреат Нобелевской премии по литературе Михаил Шолохов

24 мая родился писатель Михаил Шолохов, признанный во всем мире. Он прожил 78 лет. Прошел войну, еще при жизни получил мировую известность, создал более 120 произведений – рассказов, очерков, повестей, романов. За роман-эпопею «Тихий Дон» Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе, став третьим, после Ивана Бунина и Бориса Пастернака, русским писателем, удостоенным этой награды. Подробнее о жизни и творчестве Михаила Шолохова — в галерее «Ъ-Ростов».
Михаил Шолохов родился 24 мая 1905 года в х. Кружилин ст. Вешенская Донецкого округа Области Войска Донского (теперь это Шолоховский район Ростовской области). Отец, Александр Михайлович, был скупщиком скота, сеял хлеб на арендованной казачьей земле, служил приказчиком в коммерческом предприятии хуторского масштаба, управляющим на паровой мельнице. Мать, Анастасия Даниловна, родилась в 1871 году, была дочерью крестьянина-переселенца, бывшего крепостного из Черниговской губернии. Долгое время была в услужении в имении Ясеневка. Ее насильно выдали замуж за сына станичного атамана. Впоследствии Анастасия покинула своего супруга и ушла к Александру Шолохову. Их сын Михаил был записан на фамилию официального мужа матери — Кузнецов. Только после смерти мужа в 1913 году родители будущего писателя смогли обвенчаться в церкви хутора Каргин (ныне — станица Каргинская), и Михаил получил фамилию Шолохов. На фото — маленький Миша с мамой Анастасией Даниловной, 1909 г., Москва. Автор неизвестен

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А.Шолохова «Тихий Дон»

В октябре 1922 года молодой Михаил Шолохов уезжает в Москву, где знакомится с представителями литературной среды, посещает занятия литобъединения «Молодая гвардия». К этому времени относятся первые писательские опыты молодого Шолохова. Осенью 1923 года «Юношеская правда» публикует два его фельетона — «Испытание» и «Три». На фото — Михаил Шолохов, 1928 г., Москва. Автор неизвестен

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А.Шолохова «Тихий Дон»

В 1924 году Михаил Шолохов обвенчался с Марией Громославской, дочерью бывшего станичного атамана. Знакомство Михаила Александровича и Марии Петровны произошло в мае 1922 года в станице Букановской, куда молодой Шолохов, после окончания краткосрочных курсов в Ростове-на-Дону, был прислан на работу налоговым инспектором. Под его руководством Мария Громославская работала статистом в Букановском исполкоме. На фото — Мария и Михаил Шолоховы, 1928 г. Автор неизвестен

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А.Шолохова «Тихий Дон»

В 1925 году Михаил Шолохов приступает к созданию романа-эпопеи «Тихий Дон». Свое самое значительное произведение писатель создавал в течение 15 лет. В романе — 870 персонажей, из которых около 250 реальных исторических лиц. Разрешение на публикацию 3-й книги романа дал лично Иосиф Сталин. На фото — Михаил Шолохов за рабочим столом, 1936 г. Автор фото — В. А. Темин

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А.Шолохова «Тихий Дон»

«Жить жизнью народа, страдать страданиями людей, радоваться их радостям, целиком войти в их заботы и нужды…», — говорил Михаил Шолохов окружающим. В этом заключался жизненный принцип писателя и гражданина. С 1937 года Михаил Александрович являлся депутатом Верховного совета СССР. Огромное внимание писатель уделял развитию Ростовской области. При его участии в регионе велось масштабное строительство, его запросы в министерства и ведомства помогли решить многие вопросы развития народного хозяйства Дона. Кроме того, Михаил Шолохов содействовал развитию культуры, сельского хозяйства, активно выступал за необходимость сохранения природы. На фото — М.А. Шолохов с казаками х. Пустовской, 1938 г. Автор фото — Г. Петрусов

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А. Шолохова «Тихий Дон»

В 1941 году за роман «Тихий Дон» Михаил Шолохов получил Сталинскую премию. Во время Великой Отечественной войны он был военкором, продолжал писать литературные произведения. Так, 22 июня 1942 года в газете «Правда» был опубликован рассказ Михаила Шолохова «Наука ненависти», а в мае 1943-го «Правда» и «Красная звезда» опубликовали первые три главы романа «Они сражались за Родину»

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А.Шолохова «Тихий Дон»

С первого дня Великой Отечественной Войны Михаил Шолохов всеми силами помогал фронту. См писатель побывал на семи фронтах. Сталинскую премию за роман «Тихий Дон» военкор Михаил Шолохов перечислил в фонд обороны СССР. Затем Михаил Шолохов на собственные средства приобретает для фронта четыре ракетные установки, которые были переданы Четвертому Севастопольскому минометному гвардейскому полку. На фото — Михаил Шолохов среди артиллеристов, 1943 г. Автор фото — Г. Петрусов

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А.Шолохова «Тихий Дон»

«Американским монополистам и их друзьям в Европе, как воздух, нужна война, как вода, необходима человеческая кровь», — писал Михаил Шолохов в 1949 году в очерке «Свет и мрак». Писатель-фронтовик был активным участником антифашистского движения, внес весомый вклад в сохранение мира и развития межкультурного диалога на фоне событий «холодной войны». На фото — Михаил Шолохов в ст. Вешенская, Лебяжий яр. Автор фото — Н.Ф. Козловский

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А.Шолохова «Тихий Дон»

Михаил Шолохов был заядлым охотником и рыбаком, огромное внимание уделял сохранению природы. Так, писатель одним из первых обратил внимание на необходимость защиты Байкала и его региона в связи со строительством на берегах озера целлюлозно-бумажного комбината. Михаил Шолохов поднимал вопросы о защите Волги, Дона и их притоков, Цимлянского водохранилища. По словам земляков писателя, родная природа была для него и любимым местом отдыха, и частью творческой лаборатории. На фото — охота на вальдшнепов. Михаил Шолохов с супругой Марией, 1960-е. Автор фото — П.П. Гавриленко

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А.Шолохова «Тихий Дон»

В 1965 году за роман-эпопею «Тихий Дон» Михаил Шолохов был удостоен Нобелевской премии по литературе. Премия была присуждена единогласно «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Литературные критики также называли роман «энциклопедией донской жизни». «Тихий Дон» по праву считается произведением мировой литературы: переведен на 52 языка. Почти два года спустя после присуждения Нобелевской премии, 23 февраля 1967 года, Михаилу Шолохову Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Социалистического Труда. На фото — Михаил и Мария Шолоховы в Советском посольстве в Стокгольме. Автор фото неизвестен

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А.Шолохова «Тихий Дон»

Михаил Александрович и Мария Петровна прожили вместе 60 лет, вырастили и воспитали четверых детей. На фото — Семья Шолоховых в 1941 году. Автор фото неизвестен

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А.Шолохова «Тихий Дон»

Пройдя множество фронтовых дорог, создав произведения о войне («Судьба человека», «Они сражались за Родину» и др.) Михаил Шолохов понимал, какой именно ценой достался мир на Земле. В произведениях, письмах, выступлениях писателя — предупреждение новым поколениям о возможных нападках на русскую культуру, о бесчеловечности и недопустимости фашизма, призыв к сохранению истинных духовных ценностей

Фото: предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А.Шолохова «Тихий Дон»

Михаил Александрович Шолохов скончался 21 февраля 1984 года от рака гортани. Похороны писателя состоялись 23 февраля в станице Вешенской, во дворе дома, в котором он жил. На фото — экспонат выставки «Дон. Шолохов. Россия», посвященной 100-летию со дня рождения писателя, которая проходила в Государственном музее А.С. Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

