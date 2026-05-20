«Для меня хейт — это просто белый шум»

Актеру Рузилю Минекаеву исполняется 27 лет

20 мая исполняется 27 лет Рузилю Минекаеву — одному из самых ярких открытий российского кино последних лет. Актер, ставший известным благодаря роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», за два года прошел путь от выпускника ГИТИСа до лауреата премий АПКиТ и Художественного театра. Парень из татарского Нурлата, начинавший с борьбы и вокала в музыкальной школе, сегодня снимается у Жоры Крыжовникова, играет Руслана в экранизации Пушкина и Арлекина в «Буратино». Жизнь и карьера Рузиля Минекаева — в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».
Рузиль Минекаев родился 20 мая 1999 года в городе Нурлате, Татарстан. У него есть сестра-близнец Рузиля. С шести лет, после смерти отца, Рузиль стал единственным мужчиной в семье — это, по его словам, очень повлияло на становление характера. Семь лет он занимался татарской национальной борьбой, а в 13 лет по совету сестры поступил в Нурлатскую детскую школу искусств «Сэлэт» на класс вокала. «Первые мероприятия я начал проводить еще в детстве, когда к родителям приходили гости. Я пел для них, рассказывал шутки, развлекал их. У меня было все: слава, популярность, деньги — подгон от бабушки»,— вспоминал актер.

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В 2015 году, окончив девять классов, 16-летний Минекаев поступил в Казанское театральное училище на курс Ильдара Хайруллина по специальности «актер драматического театра и кино». Педагог из музыкальной школы Роза Ахметзянова, впечатленная тем, как Рузиль исполнил роль Кощея в школьном спектакле, помогла ему подготовиться к экзаменам. В учебном театре при училище Минекаев впервые вышел на настоящую сцену — играл в постановках «Бенджамин Баттон» и «Комедия номер 13». Позже актер скажет: «Хайруллин дал мне хорошую базу — даже в ГИТИСе это отмечали». Справа налево: продюсер Александр Андрющенко, актеры Марк Эйдельштейн и Рузиль Минекаев.

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2019 году, получив диплом КТУ, Минекаев поступил в ГИТИС на актерское отделение режиссерского факультета. Для переезда в Москву мать дала ему первый капитал — 110 тысяч рублей. Рузиль снял комнату и устроился на две работы, чтобы обеспечить себя. «До ГИТИСа я не особо был в курсе, что люди собираются на рейвы, чтобы послушать электронную музыку, — рассказывал актер. — Одногруппники ходили, я хотел, но не было времени: надо было подрабатывать». Пробовался несколько раз в Школу-студию МХАТ, но не проходил дальше первого тура. Выпускной Минекаева из ГИТИСа состоялся в феврале 2024 года. На фото: Фестиваль онлайн-кинотеатров &quot;Новый сезон&quot; на горном курорте &quot;Роза Хутор&quot;. Церемония закрытия. Актеры Рузиль Минекаев (справа) и Юлия Хлынина (слева) на церемонии.

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В Казанском театральном училище Рузиль встретил свою будущую жену — Азизу Бекманову, которая училась курсом старше. Пара прошла через расставания и воссоединения, вместе переехала в Москву и поступила в ГИТИС. Женаты по мусульманскому обряду никах, воспитывают сына Рэмиля. На фото: Азиза и Рузиль Минекаевы.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В 2021 году Рузиля Минекаева, уже студента ГИТИСа, пригласили в труппу театра «Школа современной пьесы». Первой значимой театральной ролью стал подросток Андрей в постановке «Бешеный хворост». Актер был задействован в спектаклях «Чайка», «Вредные советы», «Красавец-мужчина», «На трубе». В конце 2023 года Минекаев объявил об уходе из театра — причиной стала большая занятость в кинопроектах.

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Экранный дебют Минекаева состоялся в 2020 году в детективе «Уличное правосудие», но прорыв принесла весна 2022-го — драма «Смычок» режиссера Александра Цоя. Рузиль сыграл Макса, соседа главного героя (Марк Эйдельштейн) по квартире, мечтающего стать рэпером и вынужденно становящегося закладчиком наркотиков. Для роли актер сам написал текст песни «Привет», которую исполнил в кадре: «Я два дня был погружен в работу, но не верил, что напишу достойный текст. Но вышло неплохо». Создатели сериала выкупили у него права на композицию.

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Осенью 2023 года вышел сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» по книге Роберта Гараева о казанских уличных группировках конца 1980-х. Минекаев прошел пробы сразу на три роли — Андрея, Вовы Адидаса и Марата — и получил последнего. «Кастинг длился почти пять месяцев», — вспоминает актер. Его Марат стал проводником главного героя в криминальный мир, а экранный роман с Айгуль (Анна Пересильд) покорил зрителей. Обозреватель «Кинопоиска» Василий Корецкий назвал Минекаева одним из двух главных открытий сериала — наряду с Леоном Кемстачем. На фото: XI Церемония вручения национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в Центре международной торговли (ЦМТ). Актер Рузиль Минекаев (слева) и режиссер Жора Крыжовников (справа) во время церемонии.

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2024 году Рузиль Минекаев стал лауреатом Премии Художественного театра в номинации «Кино» и победителем XI премии АПКиТ в номинации «Лучший актер сериала». В мае 2024-го актер вошел в рейтинг самых перспективных молодых звезд России по версии Forbes, а также попал в список The Blueprint 100 — самых многообещающих представителей креативных индустрий. «Я бы не сказал, что сильно поменялся после успеха. Но многое узнал о мире, людях, профессии, индустрии»,— рассказывал Минекаев. На фото: Азиза и Рузиль Минекаевы.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2025 году вышел музыкальный сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» режиссеров Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской — перезагрузка оскароносного фильма Меньшова с действием в нулевых. Минекаев сыграл Матвея, сына главной героини, и впервые спел на камеру сам. В январе 2026-го вышла сказка «Буратино» Игоря Волошина, где Рузиль исполнил роль Арлекина. На подходе Соловей-разбойник в «Царевне Несмеяне» (премьера в октябре 2026 года) и главная роль Руслана в экранизации «Руслана и Людмилы» по Пушкину (2027 год). На фото: актеры Рузиль Минекаев (слева) и Леон Кемстач (справа).

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

