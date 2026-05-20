«Для меня хейт — это просто белый шум»

В 2019 году, получив диплом КТУ, Минекаев поступил в ГИТИС на актерское отделение режиссерского факультета. Для переезда в Москву мать дала ему первый капитал — 110 тысяч рублей. Рузиль снял комнату и устроился на две работы, чтобы обеспечить себя. «До ГИТИСа я не особо был в курсе, что люди собираются на рейвы, чтобы послушать электронную музыку, — рассказывал актер. — Одногруппники ходили, я хотел, но не было времени: надо было подрабатывать». Пробовался несколько раз в Школу-студию МХАТ, но не проходил дальше первого тура. Выпускной Минекаева из ГИТИСа состоялся в феврале 2024 года. На фото: Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" на горном курорте "Роза Хутор". Церемония закрытия. Актеры Рузиль Минекаев (справа) и Юлия Хлынина (слева) на церемонии.

