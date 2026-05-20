«Для меня хейт — это просто белый шум»
Актеру Рузилю Минекаеву исполняется 27 лет
20 мая исполняется 27 лет Рузилю Минекаеву — одному из самых ярких открытий российского кино последних лет. Актер, ставший известным благодаря роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», за два года прошел путь от выпускника ГИТИСа до лауреата премий АПКиТ и Художественного театра. Парень из татарского Нурлата, начинавший с борьбы и вокала в музыкальной школе, сегодня снимается у Жоры Крыжовникова, играет Руслана в экранизации Пушкина и Арлекина в «Буратино». Жизнь и карьера Рузиля Минекаева — в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».
