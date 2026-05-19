Между авангардом и соцреализмом

126-летие со дня рождения художника Александра Дейнеки

20 мая 1899 года в Курске в семье железнодорожного рабочего родился будущий выдающийся советский живописец, график и монументалист, один из ярчайших представителей соцреализма Александр Дейнека. В родном городе художник сделал первые шаги в искусстве, а позднее переехал в Москву и стал одним из главных мастеров советского искусства XX века. Работы Дейнеки были посвящены спорту, авиации, труду и индустриализации, а сам художник получил известность благодаря картинам «Оборона Петрограда», «Будущие летчики», мозаикам на станции московского метро «Маяковская» и другим. Редкие фотографии художника из архива журнала «Огонек», его самые известные работы и кадры с выставок разных лет — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Для работ Александра Дейнеки были характерны внимание к пластике человеческого тела, спортивным образам и динамике движения. Художник работал в живописи, графике, скульптуре и монументальном искусстве

Фото: Шингарев С. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1930–1950-е годы Александр Дейнека участвовал в крупных государственных художественных проектах и оформлении общественных пространств. Одновременно его творчество нередко вызывало споры среди критиков и представителей художественной среды

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Дейнека является автором знаменитых мозаик станции метро Станция метро «Маяковская». Среди современников существовал слух, что одну из работ художника Иосиф Сталин назвал изображением «фашиствующих молодчиков» — якобы и в целом вождь был критически настроен к его творчеству. Однако Дейнека все же продолжил работать над государственными художественными проектами и стал одним из наиболее известных советских художников XX века

Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

25 июня 2025 года в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной прошла церемония открытия выставки «Александр Дейнека. Гимн жизни», посвященной творчеству одного из главных мастеров советского искусства XX века

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Искусствовед и куратор Зельфира Трегулова на церемонии открытия выставки «Александр Дейнека. Гимн жизни» в Третьяковской галерее

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент ГК «Цезарь Сателлит» Леонид Огарев во время церемонии открытия выставки «Александр Дейнека. Гимн жизни»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В экспозицию выставки вошли живописные, графические и монументальные работы Александра Дейнеки разных лет, отражавшие индустриальную эпоху и жизнь страны XX века

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Картина «Футболист», созданная Александром Дейнекой в 1932 году, стала одной из наиболее известных работ художника. Полотно хранится в Курской государственной картинной галерее имени Дейнеки

Фото: Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки

В картине «Колхозница на велосипеде» Александр Дейнека обратился к образу сельской повседневности 1930-х годов, соединив пейзаж и характерную для художника лаконичную композицию

Фото: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

27 февраля 2025 года в Русском музее проходила выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни», приуроченная к 125-летию со дня рождения художника. В Корпусе Бенуа показали около 90 произведений из собрания музея

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Экспозиция раскрывала разные стороны творчества Дейнеки — от живописи и графики до крупных монументальных работ. Среди центральных произведений выставки были «Раздолье», «Сбитый ас», «Текстильщицы» и «Бег»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Особым событием выставки стал показ крупноформатных мозаик Дейнеки «Утро» и «Хоккеисты» из собрания Русского музея. Эти работы представили публике впервые за 50 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Эскиз к мозаике «Стахановцы», созданный Александром Дейнекой в 1938 году, стал частью художественного образа советской индустриальной эпохи

Фото: Государственный центральный музей современной истории России, Москва

18 ноября 2019 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге открылась выставка «Дейнека / Самохвалов», посвященная творчеству двух советских художников первой половины XX века

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В экспозицию выставки входили живописные, графические и монументальные работы Александра Дейнеки и Александра Самохвалова, посвященные человеку, индустриальной эпохе и советской повседневности

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Выставка «Дейнека / Самохвалов» объединила произведения двух художников, обращавшихся к темам спорта, труда и городской жизни первой половины XX века

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Картина «В.И. Ленин на прогулке с детьми», написанная Александром Дейнекой в 1938 году, стала одной из работ художника, связанных с образами государственной истории XX века

Фото: Центральный музей вооруженных сил, Москва

В работе «Восстановление Ростсельмаша» Александр Дейнека обратился к теме послевоенного восстановления промышленности

Фото: Институт русского реалистического искусства

Мозаика «Высоко в небе» на станции метро «Маяковская» выполнена по эскизам Александра Дейнеки и считается одной из самых известных работ художника в монументальном искусстве

Фото: Предоставлено Московским метрополитеном

«Автопортрет в панаме», написанный Александром Дейнекой в начале 1920-х годов, относится к раннему периоду творчества художника, когда после переезда из Курска в Москву он начал формировать собственный художественный стиль

Фото: Курская государственная картинная галерея им. А.А. Дейнеки

