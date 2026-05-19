Между авангардом и соцреализмом 126-летие со дня рождения художника Александра Дейнеки

20 мая 1899 года в Курске в семье железнодорожного рабочего родился будущий выдающийся советский живописец, график и монументалист, один из ярчайших представителей соцреализма Александр Дейнека. В родном городе художник сделал первые шаги в искусстве, а позднее переехал в Москву и стал одним из главных мастеров советского искусства XX века. Работы Дейнеки были посвящены спорту, авиации, труду и индустриализации, а сам художник получил известность благодаря картинам «Оборона Петрограда», «Будущие летчики», мозаикам на станции московского метро «Маяковская» и другим. Редкие фотографии художника из архива журнала «Огонек», его самые известные работы и кадры с выставок разных лет — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».