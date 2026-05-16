Востоковеды и африканисты

Известные выпускники ИСАА

16 мая Институту стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова исполняется 70 лет. Известные выпускники ИСАА — в фотогалерее «Ъ».
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 1970 году с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (с 1972 года — Институт стран Азии и Африки) при МГУ по специальности «Турция и турецкий язык»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 1989 году окончил ИСАА по специальностям «историк-востоковед» и «референт-переводчик», ныне является председателем попечительского совета альма-матер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в 2010 году получила диплом Института стран Азии и Африки по специальности «востоковедение и африканистика»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов в 1986 году окончил Институт стран Азии и Африки по специальностям «историк-востоковед» и «референт-переводчик». С 2023 года заведует кафедрой ЮНЕСКО в ИСАА, а также входит в попечительский совет

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в 1971 году получил диплом Института восточных языков по специальности «востоковед-историк», входит в попечительский совет института

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили; объявлен иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов) выпустился из Института стран Азии и Африки в 1979 году с дипломом историка-японоведа

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Посол России в Китае Игорь Моргулов в 1983 году окончил ИСАА, ныне входит в попечительский совет альма-матер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Основатель AEON Corporation Роман Троценко окончил Институт стран Азии и Африки в 1992 году по направлению «экономика Японии», является попечителем ИСАА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Политолог-американист Дмитрий Евстафьев в 1989 году с отличием окончил ИСАА по специальности «история»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Предприниматель и экс-заместитель гендиректора ВГТРК Сергей Архипов в 1984 году получил диплом Института стран Азии и Африки по специальностям «филолог-востоковед» и «журналист-международник»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Телеведущий Игорь Выхухолев в 1978 году окончил социально-экономический факультет ИСАА

Фото: соцсети Игоря Выхухолева

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Бутин в 1987 году получил диплом Института стран Азии и Африки, входит в попечительский совет альма-матер

Фото: МИД РФ

Экс-гендиректор телеканалов 2x2 и MTV Россия Роман Саркисов окончил ИСАА в 1990-х по специальности «японский язык»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

Гендиректор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин получил диплом ИСАА в 1986 году, окончив Индонезийское отделение

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналист Евгений Киселев (признан иноагентом) в 1979 году окончил с отличием Институт стран Азии и Африки по специальности «историк-востоковед»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

