Востоковеды и африканисты

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 1970 году с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (с 1972 года — Институт стран Азии и Африки) при МГУ по специальности «Турция и турецкий язык»
Вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов в 1986 году окончил Институт стран Азии и Африки по специальностям «историк-востоковед» и «референт-переводчик». С 2023 года заведует кафедрой ЮНЕСКО в ИСАА, а также входит в попечительский совет
Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в 1971 году получил диплом Института восточных языков по специальности «востоковед-историк», входит в попечительский совет института