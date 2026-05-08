08.05.2026, 16:33

Еще зеленый В каком состоянии деревья на улицах Воронежа

Озеленение — это легкие города. Его влияние на качество окружающей среды сложно переоценить: деревья и кустарники создают тень, снижают уровень шума и пыли, помогают справляться с последствиями ливней и делают улицы визуально приятнее. При этом вопросы вырубки и кронирования регулярно становятся предметом общественных споров — от рябин на улице 60-й Армии до каштанов на Комиссаржевской. Как сегодня выглядят разные участки городского благоустройства в Воронеже — с новыми посадками, спиленными и обрезанными деревьями — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».