Генерал с политической карьерой
Как складывалась жизнь и работа спикера Курултая Башкирии Константина Толкачева
4 мая не стало председателя парламента Башкирии Константина Толкачева. Политик, руководивший Курултаем республики 27 лет, скончался в Москве после продолжительной болезни. В начале марта ему исполнилось 73 года. Сегодня, 6 мая, его проводили в последний путь. Начав трудовую деятельность подручным сварщика на Кузнецком металлургическом комбинате, Константин Толкачев дослужился до генерал-майора в структуре МВД. В 1999 году он впервые возглавил республиканских депутатов и с тех пор должность председателя оставалась за ним, несмотря на смену созывов и фамилию главы региона. Каким был и запомнился Константин Толкачев — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
