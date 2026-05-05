Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Перед нами множество острых проблем»

Глава Дагестана Сергей Меликов досрочно ушел в отставку

4 мая 2026 года с поста главы Республики Дагестан ушел в отставку Сергей Меликов — российский военный и государственный деятель. Генерал-полковник, бывший полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе, бывший первый заместитель главы Росгвардии, экс-сенатор от Ставропольского края и, наконец, глава Дагестана с 2020 по 2026 год. Подробности биографии экс- руководителя одной из крупнейших республик СКФО — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
Предыдущая фотография
Сергей Меликов родился 12 сентября 1965 года в Орехово-Зуеве Московской области; его отец был родом из Дагестана, что часто подчеркивается в его биографиях

Сергей Меликов родился 12 сентября 1965 года в Орехово-Зуеве Московской области; его отец был родом из Дагестана, что часто подчеркивается в его биографиях

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Начал карьеру в системе внутренних войск МВД, служил в разных регионах, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и получил право ношения крапового берета

Начал карьеру в системе внутренних войск МВД, служил в разных регионах, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и получил право ношения крапового берета

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

В 2011 году Сергей Меликов стал командующим Объединенной группировкой войск по проведению КТО на Северном Кавказе, а в мае 2014 года был назначен полномочным представителем президента в СКФО и вошел в Совет безопасности России

В 2011 году Сергей Меликов стал командующим Объединенной группировкой войск по проведению КТО на Северном Кавказе, а в мае 2014 года был назначен полномочным представителем президента в СКФО и вошел в Совет безопасности России

Фото: Коммерсантъ / Александра Ларинцева

В 2019 году стал сенатором от Ставропольского края, но проработал в этом статусе недолго. Вскоре выяснилось, что это был своеобразный трамплин в губернаторское кресло

В 2019 году стал сенатором от Ставропольского края, но проработал в этом статусе недолго. Вскоре выяснилось, что это был своеобразный трамплин в губернаторское кресло

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

5 октября 2020 года Сергей Меликов был назначен врио главы Дагестана, а 14 октября 2021 года избран главой республики

5 октября 2020 года Сергей Меликов был назначен врио главы Дагестана, а 14 октября 2021 года избран главой республики

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

За годы руководства Дагестаном чаще всего ассоциировался с инфраструктурными и социальными проектами: строительством школ и детсадов, обновлением первичного звена здравоохранения, дорожным строительством и водной инфраструктурой.

За годы руководства Дагестаном чаще всего ассоциировался с инфраструктурными и социальными проектами: строительством школ и детсадов, обновлением первичного звена здравоохранения, дорожным строительством и водной инфраструктурой.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

По данным региональных публикаций, за пять лет было построено 111 новых школ и 97 детских садов, а еще 374 школы и 63 детсада капитально отремонтированы

По данным региональных публикаций, за пять лет было построено 111 новых школ и 97 детских садов, а еще 374 школы и 63 детсада капитально отремонтированы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Другая сторона эпохи губернаторства Сергея Меликова — террористические акты в Махачкале и Дербенте, антисемитские погромы, многочисленные коррупционные скандалы с посадками ключевых чиновников

Другая сторона эпохи губернаторства Сергея Меликова — террористические акты в Махачкале и Дербенте, антисемитские погромы, многочисленные коррупционные скандалы с посадками ключевых чиновников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

В биографии экс-главы Дагестана регулярно упоминаются ордена «За военные заслуги», Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества и «За заслуги перед Республикой Дагестан»

В биографии экс-главы Дагестана регулярно упоминаются ордена «За военные заслуги», Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества и «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

Сергей Меликов: «Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма «В бой идут одни старики»: Выходи драться один на один. На взлете бить не буду».

Сергей Меликов: «Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма «В бой идут одни старики»: Выходи драться один на один. На взлете бить не буду».

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

Сергей Меликов: «Дагестанцы — добрые и отзывчивые люди, которые первыми бросаются на помощь тем, кто оказался в беде»

Сергей Меликов: «Дагестанцы — добрые и отзывчивые люди, которые первыми бросаются на помощь тем, кто оказался в беде»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Сергей Меликов: «Разумеется, я далек от идеализации того, что сегодня вижу в Дагестане. Перед нами множество острых проблем, которые нужно было решить еще вчера. Мы работаем, как говорится, по всем фронтам и конца-края нет этой работе».

Сергей Меликов: «Разумеется, я далек от идеализации того, что сегодня вижу в Дагестане. Перед нами множество острых проблем, которые нужно было решить еще вчера. Мы работаем, как говорится, по всем фронтам и конца-края нет этой работе».

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Сергей Меликов: «Не все органы власти эффективно отвечают на вопросы общества. Эту работу необходимо усилить, в том числе, министерству по национальной политике Дагестана и другим министерствам, ответственным за образование и социальный блок. Есть большое поле и для работы депутатов республиканского парламента»

Сергей Меликов: «Не все органы власти эффективно отвечают на вопросы общества. Эту работу необходимо усилить, в том числе, министерству по национальной политике Дагестана и другим министерствам, ответственным за образование и социальный блок. Есть большое поле и для работы депутатов республиканского парламента»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Следующая фотография
1 / 13

Сергей Меликов родился 12 сентября 1965 года в Орехово-Зуеве Московской области; его отец был родом из Дагестана, что часто подчеркивается в его биографиях

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Начал карьеру в системе внутренних войск МВД, служил в разных регионах, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и получил право ношения крапового берета

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

В 2011 году Сергей Меликов стал командующим Объединенной группировкой войск по проведению КТО на Северном Кавказе, а в мае 2014 года был назначен полномочным представителем президента в СКФО и вошел в Совет безопасности России

Фото: Коммерсантъ / Александра Ларинцева

В 2019 году стал сенатором от Ставропольского края, но проработал в этом статусе недолго. Вскоре выяснилось, что это был своеобразный трамплин в губернаторское кресло

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

5 октября 2020 года Сергей Меликов был назначен врио главы Дагестана, а 14 октября 2021 года избран главой республики

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

За годы руководства Дагестаном чаще всего ассоциировался с инфраструктурными и социальными проектами: строительством школ и детсадов, обновлением первичного звена здравоохранения, дорожным строительством и водной инфраструктурой.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

По данным региональных публикаций, за пять лет было построено 111 новых школ и 97 детских садов, а еще 374 школы и 63 детсада капитально отремонтированы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Другая сторона эпохи губернаторства Сергея Меликова — террористические акты в Махачкале и Дербенте, антисемитские погромы, многочисленные коррупционные скандалы с посадками ключевых чиновников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

В биографии экс-главы Дагестана регулярно упоминаются ордена «За военные заслуги», Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества и «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

Сергей Меликов: «Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма «В бой идут одни старики»: Выходи драться один на один. На взлете бить не буду».

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

Сергей Меликов: «Дагестанцы — добрые и отзывчивые люди, которые первыми бросаются на помощь тем, кто оказался в беде»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Сергей Меликов: «Разумеется, я далек от идеализации того, что сегодня вижу в Дагестане. Перед нами множество острых проблем, которые нужно было решить еще вчера. Мы работаем, как говорится, по всем фронтам и конца-края нет этой работе».

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Сергей Меликов: «Не все органы власти эффективно отвечают на вопросы общества. Эту работу необходимо усилить, в том числе, министерству по национальной политике Дагестана и другим министерствам, ответственным за образование и социальный блок. Есть большое поле и для работы депутатов республиканского парламента»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд