Аниме, труд, май Косплей-шоу на всероссийском фестивале японской анимации в Воронеже

С 1 по 3 мая в Воронеже прошел всероссийский фестиваль косплея, аниме, комиксов, видеоигр, k-pop, азиатской культуры и фандомов «ВРНфест». Центральное событие фестиваля — косплей-шоу — состоялось 1 мая в МТС Live Холле в сити-парке «Град», где участники представили сценические постановки, дефиле, вокальные номера и кавер-денс. Что было интересного на фестивале, существующем на протяжении 20 лет,— в ярких кадрах фотогалереи «Ъ-Черноземье».