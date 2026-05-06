Ветеран общественного транспорта

Трамвайному движению в Нижнем Новгороде исполнилось 130 лет

В начале мая 1896 года в Нижнем Новгороде было открыто трамвайное движение — одно из первых в России. Запуск трамвая приурочили к началу работы Всероссийской художественной и торгово-промышленной выставки. Через 130 лет трамвайная сеть Нижнего Новгорода составляет почти 190 км пути и обновляется трамваями «МиНиН», которые несколько лет назад начали производить в Нижегородской области. О том, как работала нижегородская трамвайная сеть в разные годы, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
1896 год. Первый трамвай с электроприводом на Всероссийской художественно-промышленной выставке

Фото: Wikimedia Commons

Трамвай «Эрликон» проезжает по плашкоутному мосту через Оку. На заднем плане Похвалинский элеватор

Фото: Максим Дмитриев / Из фондов РМФ

Трамвай на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде

Фото: Wikimedia Commons

Один из первых нижегородских трамваев «Эрликон» в экспозиции музея трамвайно-троллейбусного депо №1

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

1938 год. Трамвай «КМ», выпущенный заводом «Красное Сормово», проезжает по набережной Оки

Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ

Такой же трамвай «КМ» в экспозиции музея трамвайно-троллейбусном депо №1

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

1960-е годы. Пассажиры садятся в перегруженный трамвай «КТП-1» на остановке

Фото: Владимир Войтенко / Из фондов РМФ

Контроллер (главная рукоятка управления) трамвая советской эпохи

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

1967 год. Трамвай на остановке перед ДК Свердлова

Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ

1998 год. Трамвай «Татра Т3» въезжает на Канавинский мост во время ликвидации просадки грунта

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Часть рекламного баннера на окне трамвая

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

1999 год. Первомайское шествие коммунистов движется по Похвалинскому съезду навстречу трамваю №26

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Май 1999 года. Мужчина с баяном едет в трамвае маршрута №2 «Городское кольцо»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Июль 1999 года. Столкновение маршрутного такси с трамваем на Зеленском съезде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Июль 2000 года. Цыганки с ребенком едут в трамвае №21

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Август 2000 года. Авария трамвая «КТМ-5» на Ильинской улице

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Май 2001 года. II Всероссийский конкурс монтеров трамвайного пути, приуроченный к 105-летнему юбилею нижегородского трамвая

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Август 2001 года. Трамвай едет по Лыковой Дамбе в сторону храма Знамения на улице Добролюбова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

2002 год. Подготовка к конкурсу профессионального мастерства трамвайных экипажей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

2005 год. Перегрузка нового трамвая с железнодорожной платформы на трамвайные пути в районе метро «Заречная»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

2008 год. Мэр Вадим Булавинов участвует в буксировке трамвая канатом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

2016 год. Молодой человек бежит мимо остановки трамвая «Черный пруд»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

2021 год. Водитель Катерина Карпова осматривает трамвай перед выездом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Водитель-инструктор Анна Панфилова готовится к выезду

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Вагоновожатый Светлана Чухнина переводит стрелку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Декабрь 2022 года. Первый трамвай «МиНиН», собранный в Нижегородской области на российско-белорусском СП «Нижэкотранс»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Трехсекционный трамвай в сборочном цехе российско-белорусского завода по производству городского электротранспорта «Нижэкотранс»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

2024 год. Реконструкция трамвайных путей на «Городском кольце»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Трамвай «МиНиН» проходит обкатку на маршруте №2 в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Ретро-трамвай 71-415Р на маршруте №2 в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Трехсекционный трамвай «МиНиН» на конечной остановке в микрорайоне Гордеевка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

