Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Панно из подземелья

Флорентийская мозаика в переходах Ростова-на-Дону

Весной в Ростове-на-Дону закрыли на реставрацию подземный переход с мозаичным панно на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. Реставрационные работы планируют завершить до конца ноября 2026 года. Такие панно стали одной из главных достопримечательностей донской столицы. Общественники добились признания мозаик объектами культурного наследия. Они были созданы еще в советское время, а их уникальность заключается в том, что флорентийская техника, которую обычно используют при работе с камнем, здесь применена к керамической плитке, окрашенной, обожженной и вырезанной вручную. В Ростове таких переходов с мозаиками четыре. Как выглядят мозаичные панно в остальных трех — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Предыдущая фотография
В подземном переходе на пересечении Буденновского и Московской находятся десятки панно на разные сюжеты. На части из них изображены сцены из произведений Шолохова. Здесь герои «Тихого Дона» Григорий и Пантелей Прокофьевич вылавливают крупного донского сазана

Фото: Кристина Федичкина

Масштабное панно, изображающее конный отряд буденновцев

Фото: Кристина Федичкина

Сцена обеда во дворе у казаков

Фото: Кристина Федичкина

В другом коридоре изображено будущее Ростова, каким оно представлялось в советское время: новые кварталы, речные порты и набережные, озеленение

Фото: Кристина Федичкина

На одном из панно изображена уборка поля комбайнами СК-5 «Нива», выпущенными на заводе «Ростсельмаш» — новая в то время машина, ставшая символом ростовской индустрии и механизации полевых работ на Дону

Фото: Кристина Федичкина

Отдельный цикл посвящен животным донского края, на панно изображены журавли, лоси, лисы, сайгаки, кряквы

Фото: Кристина Федичкина

Одна из стен перехода с изображением флоры региона

Фото: Кристина Федичкина

Переход находится рядом с Центральным рынком, и неслучайно здесь появились панно-вставки с продуктами

Фото: Кристина Федичкина

Товары, которые можно приобрести на любом донском рынке: свежая рыба, раки, мясо и молочные продукты

Фото: Кристина Федичкина

Также в переходе есть полотна о повседневной жизни советского человека, об отдыхе, спорте и прогулках

Фото: Кристина Федичкина

Парусная регата на Дону

Фото: Кристина Федичкина

В подземном переходе на Буденновском проспекте у пересечения с Большой Садовой размещены две крупные мозаики о ключевых событиях в истории России и Ростова-на-Дону. Первая отсылает к подвигу в годы Великой Отечественной войны, другая — к эпохе Петра I и Азовским походам

Фото: Кристина Федичкина

На стенах длинного прохода изображены иллюстрации к бою, произошедшему 17 ноября 1941 года на заснеженных подступах к Ростову

Фото: Кристина Федичкина

Батарея младшего лейтенанта Оганова и комиссара Вавилова ценой почти всех жизней героически сдерживала натиск врага, отразив три танковые атаки и уничтожив 22 единицы бронетехники противника

Фото: Кристина Федичкина

На второй мозаике изображен образ становления морского флота России, связь донской земли с морским проектом Петра I и приготовления к Азовским походам

Фото: Кристина Федичкина

Особое место в композиции занимает фигура царя-реформатора Петра I. Изначально, по идеологическим соображениям советской цензуры, она была вырезана из эскиза. Свой первоначальный художественный замысел и законченность мозаика обрела лишь в 1992 году, когда утраченный фрагмент был восстановлен

Фото: Кристина Федичкина

Военные приготовления к Азовскому походу на берегу Дона

Фото: Кристина Федичкина

Приготовление обеда из свежевыловленной рыбы

Фото: Кристина Федичкина

Подземный переход на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского отражают повседневность человека от момента рождения до зрелости. На первом панно серии изображена выписка из роддома

Фото: Кристина Федичкина

На втором — зимние игры в заснеженном дворе. Дети катаются на санках и лыжах, строят снеговика и играют в снежки

Фото: Кристина Федичкина

Третья мозаика посвящена 1 сентября. На этой мозаике ее автор, ростовский художник Юрий Лабинцев, оставил свой автопортрет — маленький мальчик в старинной школьной форме стоящий четвертым слева, рядом с девочкой у собаки

Фото: Кристина Федичкина

Урок математики в школе. Пример на доске и сама композиция правой части панно перекликаются с картиной Николая Богданова-Бельского — «Устный счет. В народной школе С. А. Рачинского» 1895 года, хранящейся в государственной Третьяковской галерее

Фото: Кристина Федичкина

Завершает серию панно с изображением выпускного бала

Фото: Кристина Федичкина

На противоположной стене изображены представители разных профессий. Здесь – доярка

Фото: Кристина Федичкина

Ростовская область исторически была одним из центров угледобычи, поэтому панно не могло обойтись без портрета шахтера

Фото: Кристина Федичкина

В переходе есть также композиция из мозаик о лете. Фрагмент панно: вожатые ведут детей на прогулку

Фото: Кристина Федичкина

Мальчики играют в индейцев и, притаившись, наблюдают за девочкой в маковых зарослях, которая, кажется, вот-вот заплачет

Фото: Кристина Федичкина

По обе стороны от входа в тоннель подземного перехода находятся композиции, посвященные Международному году ребенка 1979 года. Эмблему года ребенка окружают герои советских мультфильмов и детской литературы

Фото: кр

Вторая композиция, посвященная Международному году ребенка 1979 года

Фото: Кристина Федичкина

Следующая фотография
1 / 29

В подземном переходе на пересечении Буденновского и Московской находятся десятки панно на разные сюжеты. На части из них изображены сцены из произведений Шолохова. Здесь герои «Тихого Дона» Григорий и Пантелей Прокофьевич вылавливают крупного донского сазана

Фото: Кристина Федичкина

Масштабное панно, изображающее конный отряд буденновцев

Фото: Кристина Федичкина

Сцена обеда во дворе у казаков

Фото: Кристина Федичкина

В другом коридоре изображено будущее Ростова, каким оно представлялось в советское время: новые кварталы, речные порты и набережные, озеленение

Фото: Кристина Федичкина

На одном из панно изображена уборка поля комбайнами СК-5 «Нива», выпущенными на заводе «Ростсельмаш» — новая в то время машина, ставшая символом ростовской индустрии и механизации полевых работ на Дону

Фото: Кристина Федичкина

Отдельный цикл посвящен животным донского края, на панно изображены журавли, лоси, лисы, сайгаки, кряквы

Фото: Кристина Федичкина

Одна из стен перехода с изображением флоры региона

Фото: Кристина Федичкина

Переход находится рядом с Центральным рынком, и неслучайно здесь появились панно-вставки с продуктами

Фото: Кристина Федичкина

Товары, которые можно приобрести на любом донском рынке: свежая рыба, раки, мясо и молочные продукты

Фото: Кристина Федичкина

Также в переходе есть полотна о повседневной жизни советского человека, об отдыхе, спорте и прогулках

Фото: Кристина Федичкина

Парусная регата на Дону

Фото: Кристина Федичкина

В подземном переходе на Буденновском проспекте у пересечения с Большой Садовой размещены две крупные мозаики о ключевых событиях в истории России и Ростова-на-Дону. Первая отсылает к подвигу в годы Великой Отечественной войны, другая — к эпохе Петра I и Азовским походам

Фото: Кристина Федичкина

На стенах длинного прохода изображены иллюстрации к бою, произошедшему 17 ноября 1941 года на заснеженных подступах к Ростову

Фото: Кристина Федичкина

Батарея младшего лейтенанта Оганова и комиссара Вавилова ценой почти всех жизней героически сдерживала натиск врага, отразив три танковые атаки и уничтожив 22 единицы бронетехники противника

Фото: Кристина Федичкина

На второй мозаике изображен образ становления морского флота России, связь донской земли с морским проектом Петра I и приготовления к Азовским походам

Фото: Кристина Федичкина

Особое место в композиции занимает фигура царя-реформатора Петра I. Изначально, по идеологическим соображениям советской цензуры, она была вырезана из эскиза. Свой первоначальный художественный замысел и законченность мозаика обрела лишь в 1992 году, когда утраченный фрагмент был восстановлен

Фото: Кристина Федичкина

Военные приготовления к Азовскому походу на берегу Дона

Фото: Кристина Федичкина

Приготовление обеда из свежевыловленной рыбы

Фото: Кристина Федичкина

Подземный переход на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского отражают повседневность человека от момента рождения до зрелости. На первом панно серии изображена выписка из роддома

Фото: Кристина Федичкина

На втором — зимние игры в заснеженном дворе. Дети катаются на санках и лыжах, строят снеговика и играют в снежки

Фото: Кристина Федичкина

Третья мозаика посвящена 1 сентября. На этой мозаике ее автор, ростовский художник Юрий Лабинцев, оставил свой автопортрет — маленький мальчик в старинной школьной форме стоящий четвертым слева, рядом с девочкой у собаки

Фото: Кристина Федичкина

Урок математики в школе. Пример на доске и сама композиция правой части панно перекликаются с картиной Николая Богданова-Бельского — «Устный счет. В народной школе С. А. Рачинского» 1895 года, хранящейся в государственной Третьяковской галерее

Фото: Кристина Федичкина

Завершает серию панно с изображением выпускного бала

Фото: Кристина Федичкина

На противоположной стене изображены представители разных профессий. Здесь – доярка

Фото: Кристина Федичкина

Ростовская область исторически была одним из центров угледобычи, поэтому панно не могло обойтись без портрета шахтера

Фото: Кристина Федичкина

В переходе есть также композиция из мозаик о лете. Фрагмент панно: вожатые ведут детей на прогулку

Фото: Кристина Федичкина

Мальчики играют в индейцев и, притаившись, наблюдают за девочкой в маковых зарослях, которая, кажется, вот-вот заплачет

Фото: Кристина Федичкина

По обе стороны от входа в тоннель подземного перехода находятся композиции, посвященные Международному году ребенка 1979 года. Эмблему года ребенка окружают герои советских мультфильмов и детской литературы

Фото: кр

Вторая композиция, посвященная Международному году ребенка 1979 года

Фото: Кристина Федичкина

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд