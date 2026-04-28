Панно из подземелья Флорентийская мозаика в переходах Ростова-на-Дону

Весной в Ростове-на-Дону закрыли на реставрацию подземный переход с мозаичным панно на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. Реставрационные работы планируют завершить до конца ноября 2026 года. Такие панно стали одной из главных достопримечательностей донской столицы. Общественники добились признания мозаик объектами культурного наследия. Они были созданы еще в советское время, а их уникальность заключается в том, что флорентийская техника, которую обычно используют при работе с камнем, здесь применена к керамической плитке, окрашенной, обожженной и вырезанной вручную. В Ростове таких переходов с мозаиками четыре. Как выглядят мозаичные панно в остальных трех — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

