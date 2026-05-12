Простор для творчества

Как Воронежский театр оперы и балета осваивает новый репетиционный корпус

К маю 2026 года перешло в активную фазу переселение служб Воронежского театра оперы и балета в новый производственно-репетиционный корпус на улице Плехановской. В семиэтажном здании уже проходят репетиции текущих спектаклей и постановок, готовятся костюмы и обувь для артистов. Переезд продолжается, но коллектив уже активно осваивает просторные помещения, которых так не хватало долгие годы. Как проходит «примерка» новых помещений артистами и службами театра — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Благодаря просторным стеллажам у мастеров все необходимые материалы под руками

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Строительство корпуса вел подрядчик ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» (ВСК). На фото: мягкие декорации расписываются в отдельнмо зале корпуса вручную художниками-декораторами. Благодаря размерной сетке, нанесенной на полу, небольшой эскиз художника-постановщика переносится на большое полотно

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Важный момент — подбор тканей для пошива театральных костюмов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В декорационном цехе готовятся к новой постановке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Так кропотливо создается эскиз будущей вышивки на театральном костюме

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Особенность балетного класса — его размер, который позволяет проводить сводные репетиции балета и хора

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Репетиции балета проходят под «живую» музыку

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Заместитель исполнительного директора по художественно-творческим вопросам Елена Нецветаева-Долгалева показывает автоматизированные процессы в нотной библиотеке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В балетном классе есть все необходимо для репетиций

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Прима-балерина театра Марта Луцко готовится к предстоящему бенефису

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Помещение для репетиций оркестра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Высокие потолки в балетном зале дают возможность артистам делать любые поддержки, а специальное покрытие пола на воздушной подушке предохраняет их от травм

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

На нескольких этажах есть специальные помещения для приема пищи с необходимым оборудованием

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В цехе по изготовлению театральной обуви мастер Андрей Бойко «колдует» над новым заказом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

За долгие годы работы цеха по изготовлению театральной обуви накопилась богатая коллекция обувных колодок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В пошивочном цехе идет замена старых костюмов и создание новых

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пошивочный цех оборудован всем необходимым

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В примерочной предусмотрено качественное освещение, большие зеркала и раздвигающаяся ширма

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

В пошивочном цехе работают опытные швеи

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Кроме новейших швейных машин, оверлоков есть вышивальная машина. Ее программное обеспечение позволяет накапливать проработанные образцы деталей. Создается своего рода цифровая библиотека аутентичных костюмов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Швеям сидеть без работы не приходится — репертуар театра постоянно расширяется

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ну какой же театр без масок!

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В мастерской росписи костюмов продумано все до тонкостей — от потока света до сушильного оборудования

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В мастерской росписи костюмов новое оборудование позволило применить уникальную технологию имитации кружева на балетной пачке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Прачечная комната с сушильным и гладильным оборудованием

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В столярном цехе установлено оборудование для создания как масштабных конструкций, так и для мельчайших изделий из дерева

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Реставрация аутентичной мебели

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В бутафорском цехе реквизит еще только раскладывают по стеллажам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

И такие изделия нужны для сценографии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

