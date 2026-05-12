Простор для творчества Как Воронежский театр оперы и балета осваивает новый репетиционный корпус

К маю 2026 года перешло в активную фазу переселение служб Воронежского театра оперы и балета в новый производственно-репетиционный корпус на улице Плехановской. В семиэтажном здании уже проходят репетиции текущих спектаклей и постановок, готовятся костюмы и обувь для артистов. Переезд продолжается, но коллектив уже активно осваивает просторные помещения, которых так не хватало долгие годы. Как проходит «примерка» новых помещений артистами и службами театра — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».