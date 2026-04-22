Их построили купцы, предприниматели и меценаты Доходные дома Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону занял четвертое место в России по количеству сохранившихся исторических зданий, по данным Центра компетенций по развитию городской среды Ростовской области. Статус памятников архитектуры имеют в том числе более 50 бывших доходных домов. Одни отремонтированы и используются как жилые дома и коммерческие объекты. В других располагаются органы власти и социальные учреждения. Третьи же признаны аварийными и периодически упоминаются в СМИ в связи с разрушением фасадов, обвалом стен и перекрытий. Подборка сохранившихся зданий бывших доходных домов — в галерее «Ъ-Ростов».

