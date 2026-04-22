Их построили купцы, предприниматели и меценаты

Доходные дома Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону занял четвертое место в России по количеству сохранившихся исторических зданий, по данным Центра компетенций по развитию городской среды Ростовской области. Статус памятников архитектуры имеют в том числе более 50 бывших доходных домов. Одни отремонтированы и используются как жилые дома и коммерческие объекты. В других располагаются органы власти и социальные учреждения. Третьи же признаны аварийными и периодически упоминаются в СМИ в связи с разрушением фасадов, обвалом стен и перекрытий. Подборка сохранившихся зданий бывших доходных домов — в галерее «Ъ-Ростов».
В доходном доме Пустовойтова, построенном в 1910 году на средства судовладельца и городского мецената, сегодня находится Ростовский центральный универмаг

Фото: Кристина Федичкина

Фирма Фрумсона торговала дамскими шляпами, а сам предпринимать был членом Ростовского-на-Дону общества взаимного кредита и являлся одним из учредителей общества «Ортодокс» при Главной хоральной синагоге. После установления на Дону советской власти здание доходного дома Фрумсона постройки конца XIX — начала XX века, было муниципализировано. Осенью 1986 года оно было передано Северо-Кавказскому филиалу Всесоюзного заочного электротехнического института связи

Фото: Кристина Федичкина

Построенный в стиле эклектика доходный дом Павлова является памятником гражданской архитектуры рубежа веков

Фото: Кристина Федичкина

Ростовский купец Великанов, построивший свой доходный дом в конце ХIХ века, торговал предметами роскоши из фарфора, майолики, терракота, хрусталя, мельхиора и бронзы, а также столовыми, чайными и кофейными сервизами. За более чем столетний период эксплуатации функциональное назначение первых этажей здания принципиально не изменилось: в нем размещаются магазины, предприятия торговли, офисы различных фирм и общественных организаций

Фото: Кристина Федичкина

Доходный дом Яблокова возведен в 1901 году на средства ростовского купца. Фасад здания насыщен барочным лепным орнаментом. После постройки здания его первый этаж был отдан под торговые фирмы и магазины, квартиры на верхних этажах сдавались в аренду. Во время немецкой оккупации города от этого здания фашисты отправили на казнь тысячи ростовчан-евреев, в память об этом на доме установлена мемориальная доска

Фото: Кристина Федичкина

Построенный в начале XX века в стиле модерн доходный дом Башмакова является градоформирующим элементом застройки главной улицы города и отражает ее стилистическое многообразие, отмечается в краеведческих справочниках

Фото: Кристина Федичкина

Доходный дом Гоца был построен в 1906 — 1908 году на средства Ионаша Гоца, который владел бильярдными фабриками и мастерскими, а также токарным заводом

Фото: Кристина Федичкина

Купец Дедов, торгующий обувью, построил свой доходный дом в 1910-е годы. Внутри здания — лестница и подъезд, оформленный пейзажными мотивами. После революции дом национализировали, во время Великой Отечественной войны в нем жили немцы. Сейчас в здании находится жилой дом, различные заведения и учреждения

Фото: Кристина Федичкина

Доходный дом владельца магазина «Главное депо музыкальных инструментов и нот Л. Г. Адлера в Ростове-на-Дону». Наряду с продажей Адлер руководил собственным производством роялей и фортепьяно. Доходный дом датируется 1896 годом и является памятником истории регионального значения

Фото: Кристина Федичкина

Предприниматели Мнацакановы торговали бакалейными товарами и вином; торговый дом наследников Мнацаканова вел торговлю бакалейными товарами и косами. Доходный дом Мнацакановой был построен в период 1911–1915 годов. В советское время в здании размещались коммунальные квартиры, оно претерпело множество перепланировок и начало разрушаться. С 1998 по 2002 год в доме был выполнен комплекс ремонтно-реставрационных работ, по сохранившемся деталям и фотографиям восстановлен облик аттика, парапетов, балконов, тщательно подобрана окраска фасада

Фото: Кристина Федичкина

Самые богатые квартиры этого дома выходили окнами на Пушкинскую улицу, менее престижные — во двор. Доходный дом Лащ (также известен как доходный дом Ливус) построен в начале XX века. Сейчас это обычный многоквартирный дом

Фото: Кристина Федичкина

Построенный на рубеже веков в стиле модерн доходный дом Горева

Фото: Кристина Федичкина

Благодаря барельефам между окнами второго и третьего этажей Доходный дом Дочанова известен как «Дом с драконами»

Фото: Кристина Федичкина

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области располагается в бывшем доходном доме Степаненко

Фото: Кристина Федичкина

В доходном доме Поповой (также известен как доходный дом Фурунджи-Хуринцовых) в 1910–1930 годах жил и работал ростовский архитектор Василий Попов

Фото: Кристина Федичкина

Доходный дом Воронич

Фото: Кристина Федичкина

Один из доходных домов торговца Шапошникова

Фото: Кристина Федичкина

Доходный дом Лесниченко 1914 года постройки был принят на государственную охрану памятников истории и культуры Ростова-на-Дону еще в 1998 году, однако находится в крайне запущенном состоянии

Фото: Кристина Федичкина

Памятник гражданской архитектуры последней четверти ХIХ века в стиле эклектики – доходный дом Бонер. Входит в комплекс исторически сложившейся застройки главной улицы города

Фото: Кристина Федичкина

Доходный дом Войцеховских. Глава семьи в 1879–1906 годах возглавлял ростовское отделение Госбанка. В 90-х годах позапрошлого века он основал в своем имении садоводство «Эдем». Посетители заходили на территорию садоводства с улицы Большой Садовой через внутридворовой проход в западной части трехэтажного дома

Фото: Кристина Федичкина

