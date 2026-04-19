«Живопись — это эзотерическое занятие» Умер сооснователь «Митьков» Владимир Шинкарев

19 апреля не стало одного из основателей творческой группы «Митьки», художника и писателя Владимира Шинкарева. Ему было 72 года. Книга Шинкарева «Митьки» определила эстетику творческого объединения, возникшего в Ленинграде 80-х. В 2008 году он объявил о разрыве с группой. Работы Владимира Шинкарева хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона. «Ъ» вспоминает выставки художника 2008, 2011 и 2014 годов.