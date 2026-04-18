Фото 18.04.2026, 17:29 В Кремле открыли сезон развода пеших и конных караулов Фоторепортаж 18 апреля в Москве открыли очередной сезон развода пеших и конных караулов президентского полка. Как прошла церемония — в фотогалерее «Ъ». В церемонии принимают участие 56 кремлевцев из подразделений Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Аккомпанирует им Президентский оркестр Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Это 22-й по счету сезон церемониальных разводов караулов Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор В этом году исполняется 90 лет со дня основания элитного воинского формирования — Президентского полка Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Военнослужащие выступают в церемониальной форме, разработанной по образцам исторической формы, созданной к 100-летию празднования победы над Наполеоном в 1812 году Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Вооружены военнослужащие самозарядными карабинами Симонова образца 1945 года Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор В основу программы положены перестроения 42 военнослужащих в различные фигуры Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Военнослужащие на Соборной площади Московского Кремля Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор В этом году в исполнении военнослужащих можно увидеть все основные элементы выступления, ставшие уже традиционными: «квадрат», «диагональ», «круг», «расческу» и другие Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор В программе Кавалерийского почетного эскорта задействованы 14 всадников Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор В этом сезоне церемониальные разводы караулов будут проходить на Соборной площади Московского Кремля с апреля по октябрь, еженедельно по субботам Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Военнослужащие на Соборной площади Московского Кремля Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Всадники Кавалерийского почетного эскорта вооружены шашками кавалерийскими образца 1881 года, изготовленными в Златоусте Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Военнослужащие на Соборной площади Московского Кремля Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Соборная площадь Московского Кремля Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор