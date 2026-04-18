Кокошники с черной икрой В Ростове Великом выбрали лучшие сувениры Золотого кольца

В Ростове Великом в четвертый раз прошел конкурс «Туристский сувенир Золотого кольца». Производители сувениров, частные мастера, музейщики, художники и творческие артели представили свое видение символов самого известного маршрута центра России. На конкурс прислали сотни работ — от «валенок-шептунов» до черной икры и черного мыла. Многие авторы признавались, что несмотря на кажущуюся легость в основе сувениров лежат глубокие исследования местной идентичности и уникальные разработки. Что сегодня можно увезти на память или же на съедение из городов и весей сильно разросшегося Золотого кольца — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».