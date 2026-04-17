«Я врач в четвертом поколении»

13 лет назад умер всемирно известный психиатр Александр Бухановский

17 апреля 2013 года в Ростове-на-Дону ушел из жизни Александр Бухановский — советский и российский врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) и юридического факультета Южного федерального университета, почетный член академии ФБР. Александр Бухановский также известен как специалист по маньякам и серийным убийцам, которому Андрей Чикатило впервые признался в своих деяниях. История болезни, составленная психиатром во время встречи с маньяком, хранится в домашнем кабинете ученого. Подробнее о жизни, работе, семье ученого и его принципах — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
«Я врач в четвертом поколении, и мое дело — помогать людям» (из интервью изданию 161.RU). Алесандр Бухановский родился 22 февраля 1944 года в Грозном. Отец — Джозеф Страссберг участвовал в Великой Отечественной войне в составе польских частей, сформированных на территории СССР. В конце войны он оказался в Берлине, на американской стороне, затем переехал в США. Мать — Эвелина Саркисянц работала стоматологом. Дед — Арам Саркисянц был организатором здравоохранения в Грозном. Мать будущего психиатра второй раз вышла замуж — за инженера Олимпия Бухановского, которого Александр считал своим отцом: о существовании биологического отца узнал в 28 лет, до того времени считал, что тот погиб на войне. Отец и сын впервые встретились, когда Александру Бухановскому было 34 года

Фото: из личного архива семьи Бухановских

«Мне было лет 10, я начитался разных детективов. Но разыскивать людей мне, видимо, было не суждено – мама забрала из школы в медицинское училище. Там я уже «заболел» психиатрией. На втором курсе у меня появился замечательный преподаватель Александр Глинов, он и привил мне любовь к будущей работе» (из интервью газете «Комсомольская правда»). В детстве Саша мечтал стать следователем или работать в милиции криминалистом. Родственники отговорили его от карьеры в органах — опасались осложнений из-за отца, живущего в США. После семи классов школы Александр поступил в Чечено-Ингушское республиканское медицинское училище, которое окончил с отличием. В 1968 году также с отличием окончил Ростовский медицинский институт

Фото: из личного архива семьи Бухановских

«Главное для меня — лечение и профилактика» (из интервью изданию MK.RU). С 1968 года по 1970-й Александр Бухановский служил врачом на Краснознамённом Северном флоте в Североморске. Вернувшись из армии, он продолжил практическую и научную работу в сфере психиатрии

Фото: из личного архива семьи Бухановских

«Я не даю оценок. Моя задача — исследовать, изучать, предавать гласности результаты моих исследований, и делать их доступными для тех, кто этим интересуется» (из интервью изданию 161.RU). Важной вехой в биографии психиатра был 1977 год, когда молодой ученый защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые особенности клиники семейной шизофрении».

Фото: из личного архива семьи Бухановских

«Можно создать портрет маньяка. Это задача психиатра, хорошо знающего проблему. Первый портрет на 56 страницах, который мы создали, был «проспективный» портрет Чикатило. Сделано это было за много лет до того, как его задержали…Биографические, физические, психологические, профессиональные данные о человеке, само собой, вероятностные. В нем особенности его поведения» (из интервью газете «Комсомольская правда»). В 1984 году Александр Бухановский приступил к созданию «проспективного портрета» серийного убийцы (как оказалось позже — Андрея Чикатило). Эта работа принесла ростовскому психиатру всемирную известность

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

«Я искренне преклоняюсь перед всеми, кто участвовал в поимке Чикатило. Перед милиционерами, следователями, сотрудниками КГБ. Помогал им, как мог. Но моя роль в этом деле весьма скромная» (из интервью изданию «Аргументы и Факты. Ростов-на-Дону»). 28 ноября 1990 года состоялся продолжительный разговор Александра Бухановского с ранее задержанным Андреем Чикатило. Психиатр познакомил маньяка с выборочными местами из составленного ранее психологического портрета. После этого Андрей Чикатило разрыдался и стал давать признательные показания в совершенных им убийствах

Фото: Коммерсантъ / Сергей Венявский  /  купить фото

«Из своей практики я тайны не делаю, все, что происходит в моем центре, я довожу до сведения медиков других учреждений. Они на один-два месяца приходят ко мне на практику. И эта цифра — 1 из 10 больных получает правильное лечение — характерна не только для нашей страны» (из интервью изданию 161.RU). В июне 1991 года Александр Бухановский создал в Ростове-на-Дону лечебно-реабилитационный научный центр, который приобрел в стране статус одного из лидеров лечебно-диагностической психиатрической помощи. За помощью в центр стали обращаться не только граждане России и СНГ, но и дальнего зарубежья

Фото: из личного архива семьи Бухановских

«… есть масса предрассудков относительно возможностей современной психиатрии. Главный из них – психиатрия бессильна. Если человек заболел, то его можно списать со счетов: ни создать семью, ни работать он не в силах, и медики ничего сделать не могут. Возникает ощущение безысходности. Но все совершенно не так» (из интервью изданию 161.RU). Еще одним важным этапом на жизненном пути психиатра Александра Бухановского стала защита в 1994 году докторской диссертацию «Транссексуализм: клиника, систематика, дифференциальная диагностика, психосоциальная реадаптация и реабилитация».

Фото: Коммерсантъ / Сергей Венявский  /  купить фото

«А что касается рецепта моей успешной карьеры, так во всем я благодарю жену Инну Борисовну. Без нее психиатр Александр Бухановский не состоялся бы» (из интервью газете «Комсомольская правда»). Инна Борисовна Бухановская по профессии — экономист. Супруги прожили вместе 47 лет

Фото: из личного архива семьи Бухановских

«Я не люблю говорить о себе в превосходных интонациях. Да, у меня учатся студенты, но они учатся у многих профессоров» (из интервью изданию 161.RU). В 2003 году Александр Бухановский создает в Ростовском медуниверситете кафедру психиатрии с курсом медицинской психологии и психотерапии. Первым заведующим этой кафедрой стал сам профессор Бухановский. За два года руководства этой кафедрой число специальностей, которым надо было проводить последипломное обучение, увеличилось вдвое

Фото: из личного архива семьи Бухановских

«…я борюсь со стереотипами. Например, есть мнение, что все психически больные люди опасны. Дескать, он может изнасиловать, убить, потом получить справку и оказаться вне ответственности. Ничего подобного! Подавляющее большинство самых жестоких преступлений совершается психически нормальными людьми» (из интервью изданию 161.RU). В 2006 году Указом Президента России Александру Бухановскому было присвоено почетное звание «Заслуженный врач России»

Фото: из личного архива семьи Бухановских

«Любая семья всегда и везде должна быть вместе, держаться друг за друга и помогать. В идеале нужно чтобы в семье были оба родителя, а дети росли в любви и согласии» (из интервью газете «Комсомольская правда»). На фото: Александр Бухановский с внуком Женей. Евгений вырос и пошел по стопам любимого дедушки

Фото: из личного архива семьи Бухановских

«Моя дочь Ольга Бухановская защитила диссертацию по серийным убийцам, изучив 57 человек. 25 из них — убивали. Серийный убийца развивается во времени и на одном из этапов начинает убивать (из интервью газете «Комсомольская правда»). На фото: отец и дочь — Александр и Ольга Бухановские

Фото: из личного архива семьи Бухановских

«Вот когда умру, тогда скажете, была школа (Бухановского) или нет» (из интервью изданию 161.RU). Ночью 17 апреля 2013 года Александр Бухановский скончался в реанимации Ростовской областной больницы №1. Заслуженному врачу России было 69 лет. В качестве причины смерти была указана тромбоэмболия

Фото: из личного архива семьи Бухановских

«Если человек понимает, что он болен, и хочет воспользоваться медицинской помощью, то государство должно ему в этом помочь. Во всяком случае — не мешать» (из интервью изданию MK.RU). Дело Александра Бухановского продолжают его дочь и внук. Ольга Бухановская — психиатр и главный врач лечено-реабилитационного научного центра «Феникс», а Евгений Стрюков (фамилия по отцу) работает здесь заместителем главврача

Фото: из личного архива семьи Бухановских

