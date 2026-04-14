Пластика города

К 85-летию Ивана Дикунова — путь скульптора и его работы в Воронеже

Имя Иван Дикунов связано с обликом Воронежа — от памятников в центре города до скульптурных композиций на зданиях и в общественных пространствах. Вместе с супругой, скульптором Эльзой Пак, он создавал городские объекты, а позднее к работе подключились их сыновья, сформировав семейную мастерскую. Архивные кадры показывают становление и творческий путь скульптора, а также его работы, ставшие частью городской среды — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»
Иван Дикунов — скульптор, чья творческая деятельность связана с созданием монументальных и камерных произведений в Воронеже. В соавторстве с супругой Эльзой Пак он работал над рядом скульптурных проектов, реализованных в городской среде. На фото: Иван Дикунов и Эльза Пак в мастерской

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Совместная работа Ивана Дикунова и Эльзы Пак охватывала создание памятников и элементов оформления зданий, выполненных для общественных пространств. На фото: Иван Дикунов и Эльза Пак у скульптуры

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

В Ленинграде Иван Дикунов проходил обучение в художественном институте, где формировались его профессиональные навыки и подход к скульптуре. На фото: студенты и преподаватели: Кулебякин Л. А., Дикунов И. П., Дашкин Ф. С., Цибульник В. 1968 год

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Продолжением учебного периода стала работа с преподавателями ленинградской школы скульптуры, оказавшей влияние на дальнейшую деятельность автора. На фото: с преподавателем М. К. Аникушиным. 1969 год

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

После завершения обучения Иван Дикунов приступил к самостоятельной деятельности в области монументальной скульптуры, сосредоточившись на создании произведений для городской среды. Этот этап стал переходом от учебной практики к профессиональной деятельности и определил направление его дальнейшего творчества. На фото: защита дипломной работы «Фрунзе». 1970 год

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Вернувшись в Воронеж, скульптор приступил к созданию объектов, связанных с архитектурной средой города. На фото: рельеф для театра оперы и балета

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

В мастерской создавались портретные и монументальные произведения, где формировался окончательный образ будущих скульптур. Такие проекты требовали длительной проработки деталей и точности в передаче характера образа. На фото: создание портрета Михаила Шолохова

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Создание скульптурных элементов для архитектурных объектов включало их размещение на фасадах зданий и интеграцию в общее художественное решение. На фото: фрагмент скульптурного оформления театра оперы и балета

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Параллельно с творческой деятельностью Иван Дикунов участвовал в профессиональной художественной жизни страны, принимая участие в съездах и взаимодействуя с коллегами. Такие мероприятия позволяли обсуждать развитие искусства и обмениваться опытом. На фото: VI съезд художников СССР со скульптором Вячеславом Клыковым. 1983 год

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Работа со студентами стала важной частью деятельности Ивана Дикунова и Эльзы Пак, связанной с передачей профессионального опыта. Этот этап отражает их участие в подготовке нового поколения художников. На фото: Иван Павлович и Эльза Николаевна со своими студентами. Выпуск 1992 года

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

К концу XX века были реализованы проекты, связанные с установкой монументальных произведений в городской среде. Они стали частью общественных пространств и отражали основные направления деятельности скульптора в этот период. На фото: после установки памятника Андрею Платонову на проспекте Революции в Воронеже

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Создание монументальных произведений включало полный цикл работ — от разработки художественного образа до изготовления и отливки скульптуры. Такой процесс требовал участия автора на каждом этапе и точного соблюдения технологии. На фото: только что отлитый на заводе памятник Александру Пушкину

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Новые проекты создавались в мастерской, где формировался окончательный образ скульптур и прорабатывались детали будущих произведений. На фото: Иван Дикунов работает в мастерской над памятником святителю Митрофану

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

В начале 2000-х годов продолжалось создание новых объектов, связанных с оформлением общественных пространств и архитектурной среды. Этот этап связан с появлением ряда городских скульптур. На фото: перед установкой скульптуры у театра кукол «Шут»

Фото: Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

Скульптура «Орленок» выполнена Иваном Дикуновым и установлена в парке «Орленок» в 1970-е годы. Композиция изображает мальчика на коне, трубящего в горн. По замыслу автора, образ горниста обращен к теме военного времени и символизирует призыв к стойкости и движению вперед. Скульптура расположена на центральной аллее парка и является частью его исторического облика

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник Митрофану Пятницкому открыт 17 сентября 1988 года и выполнен Иваном Дикуновым и Эльзой Пак совместно с архитектором Петром Даниленко. Скульптура посвящена фольклористу, создателю Государственного русского народного хора. Бюст установлен на постаменте в центральной части города и входит в число монументальных работ, посвященных деятелям культуры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Скульптурное оформление театра оперы и балета выполнено Иваном Дикуновым и Эльзой Пак как часть архитектурного решения здания. На фронтоне размещены барельефы, а на крыше — три фигуры муз. Скульптуры изготовлены из листового алюминия, барельефы выполнены из гипса и создавались в мастерской, после чего поднимались и монтировались на фасаде здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Барельеф на здании Воронежского концертного зала Иван Дикунов и Эльза Пак создавали в течение 10 лет. Рельеф изготовлен из листовой меди методом чеканки, фигуры выполнены пустотелыми. Композиция разделена на две части: слева представлена история мирового театра, справа — русского, в центре расположены мужская и женская фигуры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник Белому Биму Черное ухо открыт 5 сентября 1998 года. Скульпторы семьи Дикунов-Пак создали его по мотивам повести воронежского писателя Гавриила Троепольского. Легендарный пес изготовлен из нержавеющей стали, отдельные элементы — из бронзы, и установлена у театра кукол «Шут»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник Андрею Платонову открыт 11 сентября 1999 года, он выполнен Иваном Дикуновым и Эльзой Пак при участии архитекторов Льва Яновского, Николая Топоева и Евгения Соломкина. Скульптура изображает писателя во весь рост и установлена в сквере на проспекте Революции

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Памятник Александру Пушкину открыт 6 июня 1999 года,. Бюст создали супруги Дикуновы-Пак, а постамент — архитектор Лев Яновский. Скульптура установлена в сквере у театра оперы и балета и представляет поэта с рукописью в руке, окруженного ротондой с нанесенными строками его произведений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник святителю Митрофану открыт 24 мая 2003 года. Он был создан Иваном Дикуновым и Эльзой Пак при участии их сыновей, архитектурную часть выполнил Виктор Шевелев. Скульптура изображает первого епископа Воронежского с поднятой для благословения рукой и посохом и установлена у Благовещенского кафедрального собора

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Скульптуры входной группы театра кукол «Шут» входят в архитектурный ансамбль здания, открытого в 1984 году. Фигуры на полукруглой ротонде над входом стали частью его художественного оформления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Часы у входа в театр кукол «Шут» входят в общий декоративный комплекс фасада, над которым работали скульпторы Иван Дикунов и Эльза Пак. Этот элемент дополняет оформление здания вместе со сказочными фигурами у входа и во дворике

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Скульптуры в саду сказок у театра кукол «Шут» продолжают тему сказочных персонажей, заложенную в оформлении здания. Фигуры во дворике входят в единый художественный ансамбль театра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сад сказок у театра кукол «Шут» дополняет скульптурное оформление здания, созданное для его общественного пространства. Во дворике размещены композиции с персонажами детских сказок, связанные с общим образом театра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник котенку с улицы Лизюкова установлен на улице Генерала Лизюкова у кинотеатра «Мир». Визитная карточка Воронежа выполнена Иваном Дикуновым и Эльзой Пак при участии их сыновей Максима и Алексея. Композиция изображает кота Василия, сидящего на дереве рядом с вороной — героя мультфильма, придуманного писателем Виталием Злотниковым

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

