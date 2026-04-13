День рождения моря

Рыбинскому водохранилищу исполнилось 85 лет

13 апреля 1941 года началось заполнение Рыбинского водохранилища. В этот день на строящейся Рыбинской гидроэлектростанции опустили последний затвор, перекрыв таким образом реку Шексну. Весенний паводок был остановлен, Шексна и Волга выше гидроузла слились в единый водоем. В результате было создано Рыбинское водохранилище — крупнейшее на тот момент в мире по площади зеркала воды. Вода затопила Молого-Шекснинскую низменность, из которой пришлось переселить около 130 тыс. человек. Исчез с лица земли уездный город Молога, а также множество сел и деревнь. Как рождалось Рыбинское водохранилище, что оно унесло с собой и что дало — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
Рыбинское водохранилище создано на месте Молого-Шекснинской низменности в пойме рек Шескны и Мологи. Эти места славились своими заливными лугами и рыбными богатствами. На фото берег Шексны в Череповецком уезде Вологодской губернии. Фото С.М. Прокудина-Горского

Фото: prokudin-gorskiy.ru

Сенокос в Леушинском Иоанно-Предеченском монастыре, затопленном водами Рыбинского водохранилища. Фото С.М. Прокудина-Горского

Фото: prokudin-gorskiy.ru

В 1932 году Совнарком СССР принял решение о коренном преобразовании Волги путем строительства гидроузлов. Плотины предполагалось создать у Ярославля, Нижнего Новгорода и на Каме в районе Перми. Первым началось строительство гидроузла в Ярославле. Первоначально водохранилища планировались руслового типа, без затопления больших территорий

Фото: ГАЯО

В 1935 году стройка у Ярославля была остановлена. Вместо одной плотины в Ярославле решено было создать два гидроузла — в Рыбинске и Угличе, что значительно увеличивало площадь будущих искусственных водоемов. На фото — карта зоны затопления Рыбинского водохранилища

Фото: ГАЯО

В Рыбинске гидроэлектростанцию было решено строить на реке Шексне чуть выше устья. Водосбросная плотина и шлюз строились на Волге. На фото — эскиз Рыбинской ГЭС и Шекснинского гидроузла

Фото: из книги «Большая Волга. Из истории строительства Верохневолжских ГЭС»

Для строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов был создан Волголаг. Работы велись большой частью силами заключенных, число которых на пике достигало 97 тыс. человек. К отдельным работам привлекались комсомольцы и вольнонаемные. На фото — заключенные выполняют бетонные работы

Фото: Яркипедия

Первым начальником Волголага и Волгостроя был назначен Яков Рапопорт (слева), ранее работавший на строительстве Беломоро-Балтийского канала. На фото Яков Рапопорт и председатель ВЦИК Михаил Калинин осматривают стройку Рыбинского гидроузла, 1936

Фото: cyclowiki.org

Основные сооружения гидроузлов — ГЭС, водосбросная плотина, шлюз — строились на берегах. После завершения строительства Волга и Шексна были перекрыты насыпными земляными плотинами. На фото: вид на реку Шексну со строящейся Рыбинской ГЭС

Фото: Филиал ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС»

При строительстве гидроузлов использовались как средства механизации, так и ручной труд. На фото — строительство Рыбинской ГЭС

Фото: Филиал ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС»

Гидроагрегаты Рыбинской ГЭС были на тот момент самыми большими в мире. Диаметр рабочего колеса турбины составлял 9 метров. ГЭС планировалась мощностью 330 МВт. Мощнее в стране тогда была только Днепровская ГЭС. На фото: монтаж лопастей гидроагрегата

Фото: Филиал ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС»

Одновременно со строительством началась подготовка зоны затопления. В нее попал город Молога с населением более 4 тыс. человек. По первоначальному плану Молога должна была уцелеть, однако для большей мощности ГЭС и улучшения условий судоходства было решено поднять подпорный уровень водохранилища на 4 метра выше начального проекта. Мологу пришлось снести, а ее жителей — переселить

Фото: ru.wikipedia.org

Территория будущего водохранилища площадью 4,5 тыс. км2 полностью очищалась от строений, лесов, кладбищ. Деревянные здания разбирались и вывозились на новые места за исключением ветхих. Было ликвидировано более 600 населенных пунктов. На фото — взрыв здания в зоне затопления

Фото: Филиал ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС»

«Там где были леса, луга, пашни, будет огромное водное пространство — Рыбинское море... Подъезжаем к Мологе. Города уже не существует. Остались кое-какие строения, но скоро и они будут убраны. Спешно вывозится лес, сжигается то, что не представляет ценности», — из газеты «Рыбинская правда»

Фото: ГАЯО

Большинство жителей затопляемых территорий вывозили свои дома по воде. Из бревен делали плоты, на них складывали имущество. Плоты сплавлялись до новых мест жительства — Рыбинска, Тутаева, Ярославля, Костромы, в которых появились целые улицы переселенцев. В основном они шли работать на промышленные предприятия

Фото: travel.yandex.ru

Дом переселенца из Мологи на улице Стопани в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Часть жителей из затопленного села Ягорба переселилась на земли, завоеванные в ходе советско-финской войны 1939 года. Там переселенцы создали колхоз «Память Ильича». На фото — переселенческий билет бывшего жителя Ягорбы Семена Тимонина

Фото: из личного архива Александра Тимонина

Наполнение Рыбинского водохранилища завершилось в 1947 году. Его средняя глубина составляет 5,6 м. У побережья протянулись обширные отмели. Объем водохранилища — около 25 км3

Фото: Зоя Голицына

Рыбинское водохранилище является крупнейшим на Верхней Волге. Оно выглядит как море. В основной его части берегов не видно. Сейчас это место рыбалки и отдыха

Фото: Зоя Голицына

Рыбинский шлюз — парадные ворота Рыбинского моря

Фото: РусГидро

Память о затопленных территориях хранят в Рыбинске, где осело больше всего переселенцев. Макет Мологи создан на средства Фонда президентских грантов

Фото: Правительство Ярославской области

