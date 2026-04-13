13.04.2026, 18:50

День рождения моря Рыбинскому водохранилищу исполнилось 85 лет

13 апреля 1941 года началось заполнение Рыбинского водохранилища. В этот день на строящейся Рыбинской гидроэлектростанции опустили последний затвор, перекрыв таким образом реку Шексну. Весенний паводок был остановлен, Шексна и Волга выше гидроузла слились в единый водоем. В результате было создано Рыбинское водохранилище — крупнейшее на тот момент в мире по площади зеркала воды. Вода затопила Молого-Шекснинскую низменность, из которой пришлось переселить около 130 тыс. человек. Исчез с лица земли уездный город Молога, а также множество сел и деревнь. Как рождалось Рыбинское водохранилище, что оно унесло с собой и что дало — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».