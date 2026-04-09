Вкусная традиция

«Матрёшка»: пасхальный кулич с малиновым соусом, цукатами апельсина и тыквы, изюмом и клюквой, фундуком, шоколадом, с заварным кремом и ягодным соусом. Украшен глазурью, баранками, цукатами, сушеной клюквой, шоколадными яйцами и золотым сахарным петушком.
Pinskiy & Co × «Петмол», пасхальный набор: кулич-панеттоне с ванильным ганашем на сливках и лепестками миндаля, выполненный по итальянской ремесленной технологии, творожная пасха, и традиционные крашеные яйца.
Кафе «Пушкинъ»: кулич с цукатами и изюмом, прошедшими ромовую мацерацию; украшен миндальными лепестками.
Croissant Atelier, авторские пасхальные куличи бренд-шефа Дмитрия Кулагина: на основе теста бриошь с вяленой клюквой, вишней и темным шоколадом, украшенные сладкой помадкой и мини-круассанами.
«Турандот»: куличи с высокими шапками из глазури, с цукатами, изюмом и лимонной цедрой.
Garda: пасхальная коллекция куличей, вдохновленная итальянским панеттоне — лимонный (с цитрусовой цедрой и лимонным курдом, украшенный меренгой и сублимированной малиной), с изюмом и цукатами, меренгой и вафельными бабочками, шоколадный — с темным шоколадом и шоколадным кремом, украшенный помадкой, орехами и пищевым золотом.
Cream Soda, меню куличей от шеф-кондитера Элины Саттаровой: панеттоне с карамельной начинкой, покрытый белковой глазурью и украшенный съедобными золотыми бабочками, классическая интерпретация панеттоне с апельсиновыми цукатами, грецкими орехами и миндальным покрытием макранаж.
Dune, куличи в русском стиле: с итальянскими цукатами и изюмом, с белой шапкой из маршмеллоу, красным кокошником и матрешкой из шоколада.
«Шануар», кулич по авторскому рецепту шеф-кондитера Алины Зайнутдиновой: хрустящий макаронад из засахаренных лепестков миндаля, тесто с начинкой из сливочного крема с маком и яблочной карамелью.
«Казбек»: сдобные куличи с орехами и белоснежной глазурью от бренд-шефа Мамии Джоджуа.