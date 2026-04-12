Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сибирь, ты — Космос!

Вклад макрорегиона в освоение пространства за пределами атмосферы

65 лет назад Юрий Гагарин первым в мире полетел в космос. И в том старте, и в совершаемых ныне — высока роль сибиряков: ученых, инженеров, техников. Мало того, 10 советских и российских космонавтов — уроженцы Сибири. В их числе — второй в мире космонавт Герман Титов и первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов. О том, как Сибирь повлияла на развитие космонавтики и как космонавтика отразилась на макрорегионе, — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».
Предыдущая фотография
«С трепетным волнением всматривался я в этот новый и непривычный для меня мир, стараясь все разглядеть и запомнить. В иллюминаторы виднелись удивительно яркие и холодные звезды». 12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» облетел Землю на высоте до 327 км со скоростью около 28 тыс. км/час. Полет длился 1 час 46 минут. На фото: изображение первого космонавта на станции метро «Гагаринская» в Новосибирске

«С трепетным волнением всматривался я в этот новый и непривычный для меня мир, стараясь все разглядеть и запомнить. В иллюминаторы виднелись удивительно яркие и холодные звезды». 12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» облетел Землю на высоте до 327 км со скоростью около 28 тыс. км/час. Полет длился 1 час 46 минут. На фото: изображение первого космонавта на станции метро «Гагаринская» в Новосибирске

Фото: Михаил Кичанов

Отбор в отряд космонавтов проводился среди военных летчиков, отличавшихся безупречным здоровьем. К началу тренировок налет Юрия Гагарина составлял 230 часов. На момент полета в космос ему было 27 лет

Отбор в отряд космонавтов проводился среди военных летчиков, отличавшихся безупречным здоровьем. К началу тренировок налет Юрия Гагарина составлял 230 часов. На момент полета в космос ему было 27 лет

Фото: Снегирев Игорь / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В создании пилотируемого космического корабля «Восток-1», который доставил Юрия Гагарина на околоземную орбиту, приняли участие более 100 организаций. В их числе — «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» и омское НПО «Электроточприбор»

В создании пилотируемого космического корабля «Восток-1», который доставил Юрия Гагарина на околоземную орбиту, приняли участие более 100 организаций. В их числе — «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» и омское НПО «Электроточприбор»

Фото: Романов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

День космонавтики в Большом новосибирском планетарии, 2023 год

День космонавтики в Большом новосибирском планетарии, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

«Вся моя жизнь — сплошная импровизация. Я не собирался быть летчиком, но когда учился в девятом классе, к нам приходил летчик. Мне понравились его сверкающие ботинки и роскошные синие брюки. Поэтом на призывной комиссии, отвечая на вопрос, где я хочу служить, я ответил, что в авиации». Герман Титов, уроженец села Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края, стал основным дублером Юрия Гагарина для полета в космос. Он сопровождал первого космонавта вплоть до самого старта корабля. На фото: врач консультирует Германа Титова (слева) перед тренировочным полетом

«Вся моя жизнь — сплошная импровизация. Я не собирался быть летчиком, но когда учился в девятом классе, к нам приходил летчик. Мне понравились его сверкающие ботинки и роскошные синие брюки. Поэтом на призывной комиссии, отвечая на вопрос, где я хочу служить, я ответил, что в авиации». Герман Титов, уроженец села Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края, стал основным дублером Юрия Гагарина для полета в космос. Он сопровождал первого космонавта вплоть до самого старта корабля. На фото: врач консультирует Германа Титова (слева) перед тренировочным полетом

Фото: Базанов В., Жихаренко В., Сергеев Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Тренировка Германа Титова перед полетом в космос, 1961 год

Тренировка Германа Титова перед полетом в космос, 1961 год

Фото: Жихаренко В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Не могу передать словами красоту и ощущения первого полета. Земля как бы преображается, когда смотришь на нее с высоты, шире раздвигается горизонт, открывается перспектива степных далей». Герман Титов совершил первый в мире суточный космический полет 6-7 августа 1961 года. За 25 часов 11 минут он сделал 17 оборотов вокруг Земли. За время полета на корабле «Восток-2» он пообедал, поужинал и поспал в невесомости. На фото: курсанты у стелы Герману Титову. Село Полковниково Алтайского края, 2020 год

«Не могу передать словами красоту и ощущения первого полета. Земля как бы преображается, когда смотришь на нее с высоты, шире раздвигается горизонт, открывается перспектива степных далей». Герман Титов совершил первый в мире суточный космический полет 6-7 августа 1961 года. За 25 часов 11 минут он сделал 17 оборотов вокруг Земли. За время полета на корабле «Восток-2» он пообедал, поужинал и поспал в невесомости. На фото: курсанты у стелы Герману Титову. Село Полковниково Алтайского края, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

В честь Германа Титова названы кратер на обратной стороне Луны, аэропорт Барнаула, вьетнамский остров в Тонкинском заливе Южно-Китайского моря и подводная гора в Тихом океане. На фото: Герман Титов (справа) и президент США Джон Кеннеди (в центре), 1962 год

В честь Германа Титова названы кратер на обратной стороне Луны, аэропорт Барнаула, вьетнамский остров в Тонкинском заливе Южно-Китайского моря и подводная гора в Тихом океане. На фото: Герман Титов (справа) и президент США Джон Кеннеди (в центре), 1962 год

Фото: NASA

Герман Титов остается самым молодым человеком планеты, побывавшем в космосе — на момент полета ему было 25 лет и 330 дней. На фото: Юрий Гагарин, Павел Попович, Герман Титов и Андриян Николаев

Герман Титов остается самым молодым человеком планеты, побывавшем в космосе — на момент полета ему было 25 лет и 330 дней. На фото: Юрий Гагарин, Павел Попович, Герман Титов и Андриян Николаев

Фото: Устинов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Звездное небо над озером Байкал. Иркутская область, 2020 год

Звездное небо над озером Байкал. Иркутская область, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Уроженец села Листвянка Кемеровской области Алексей Леонов совершил два космических полета. В первом, который состоялся 18-19 марта 1965 года, он совершил первый в мире выход в открытый космос. За бортом корабля «Восход-2» он находился 12 минут 9 секунд

Уроженец села Листвянка Кемеровской области Алексей Леонов совершил два космических полета. В первом, который состоялся 18-19 марта 1965 года, он совершил первый в мире выход в открытый космос. За бортом корабля «Восход-2» он находился 12 минут 9 секунд

Фото: Николай Ананьев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возвращаясь обратно в космический корабль во время полета, космонавт застрял — раздувшийся от внутреннего давления скафандр не позволил ему пролезть в шлюз. Стравив воздух из скафандра, Алексей Леонов пролез обратно вперед головой вопреки инструкции, предписывающей залезать в люк ногами вперед, чем спас себе жизнь

Возвращаясь обратно в космический корабль во время полета, космонавт застрял — раздувшийся от внутреннего давления скафандр не позволил ему пролезть в шлюз. Стравив воздух из скафандра, Алексей Леонов пролез обратно вперед головой вопреки инструкции, предписывающей залезать в люк ногами вперед, чем спас себе жизнь

Фото: Моклецов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«То, что сделали эти двое — командир Павел Беляев и пилот Алексей Леонов — экипаж советского космического корабля “Восход-2”, не совершал еще никто! Весь мир восхищается крылатыми богатырями». Полковник Павел Беляев и подполковник Алексей Леонов. Журнал «Огонек», 1965 год

«То, что сделали эти двое — командир Павел Беляев и пилот Алексей Леонов — экипаж советского космического корабля “Восход-2”, не совершал еще никто! Весь мир восхищается крылатыми богатырями». Полковник Павел Беляев и подполковник Алексей Леонов. Журнал «Огонек», 1965 год

Фото: фотоархив "Огонек"

Космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов на трибуне Мавзолея, 1965 год

Космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов на трибуне Мавзолея, 1965 год

Фото: Гостев Алексей, Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1975 году Алексей Леонов второй раз вышел в открытый космос уже в качестве командира космического корабля «Союз-19» по программе «ЭПАС» («Союз—Аполлон»). Полет длился почти шесть суток — с 15 по 21 июля, впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран

В 1975 году Алексей Леонов второй раз вышел в открытый космос уже в качестве командира космического корабля «Союз-19» по программе «ЭПАС» («Союз—Аполлон»). Полет длился почти шесть суток — с 15 по 21 июля, впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран

Фото: Жихаренко В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

День космонавтики в Большом новосибирском планетарии, 2023 год

День космонавтики в Большом новосибирском планетарии, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

С 1969 по 1979 год покорителями космоса стали еще трое сибиряков — иркутянин Борис Волынов (два полета — 52 суток), томич Николай Рукавишников (три полета — почти 10 суток) и уроженец села Порошино Алтайского края Василий Лазарев (два полета — почти двое суток). Третий полет Рукавишникова и второй Лазарева были прерваны по техническим причинам

С 1969 по 1979 год покорителями космоса стали еще трое сибиряков — иркутянин Борис Волынов (два полета — 52 суток), томич Николай Рукавишников (три полета — почти 10 суток) и уроженец села Порошино Алтайского края Василий Лазарев (два полета — почти двое суток). Третий полет Рукавишникова и второй Лазарева были прерваны по техническим причинам

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

«Я был летчиком-истребителем, а в этой профессии нужно думать быстро. Если успеешь вовремя сообразить — останешься живой, если нет — извини, окажешься на том свете». Летчик-космонавт Борис Волынов на церемонии прощания с Алексеем Леоновым. Федеральное военно-мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область), 2019 год

«Я был летчиком-истребителем, а в этой профессии нужно думать быстро. Если успеешь вовремя сообразить — останешься живой, если нет — извини, окажешься на том свете». Летчик-космонавт Борис Волынов на церемонии прощания с Алексеем Леоновым. Федеральное военно-мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область), 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С 1960-х годов Сибирь — один из ключевых центров космической промышленности страны. В создании космических аппаратов, в частности, участвуют «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (Железногорск, Красноярский край), ПО «Полет» (Омск) и НПЦ «Полюс» (Томск). На фото: «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева»

С 1960-х годов Сибирь — один из ключевых центров космической промышленности страны. В создании космических аппаратов, в частности, участвуют «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (Железногорск, Красноярский край), ПО «Полет» (Омск) и НПЦ «Полюс» (Томск). На фото: «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Впечатления самые положительные и от высокого уровня организации труда, и от качества продукции, и от людей, с которыми удалось здесь пообщаться… На счету объединения свыше 1100 космических аппаратов. Сегодня более половины нашей группировки произведено на этом предприятии». В октябре 2008 года премьер-министр России Владимир Путин (в центре) посетил «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева»

«Впечатления самые положительные и от высокого уровня организации труда, и от качества продукции, и от людей, с которыми удалось здесь пообщаться… На счету объединения свыше 1100 космических аппаратов. Сегодня более половины нашей группировки произведено на этом предприятии». В октябре 2008 года премьер-министр России Владимир Путин (в центре) посетил «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2011 году, к 70-летию ПО «Полет», в Омске был открыт памятник ракете-носителю «Космос-3М». Такие космолеты с 1967-го по 2010 год выводили на орбиту Земли отечественные и иностранные спутники. Высота двухступенчатой одноразовой ракеты-носителя — 32,4 м, диаметр — 2,4 м

В 2011 году, к 70-летию ПО «Полет», в Омске был открыт памятник ракете-носителю «Космос-3М». Такие космолеты с 1967-го по 2010 год выводили на орбиту Земли отечественные и иностранные спутники. Высота двухступенчатой одноразовой ракеты-носителя — 32,4 м, диаметр — 2,4 м

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Новосибирский государственный университет разрабатывает собственную модульную спутниковую платформу. Спроектированные на ее базе аппараты уже работают на орбите

Новосибирский государственный университет разрабатывает собственную модульную спутниковую платформу. Спроектированные на ее базе аппараты уже работают на орбите

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Спутник «Кузбасс-300» разработан студентами и учеными КузГТУ. Космический аппарат был запущен 9 августа 2022 года с космодрома «Байконур»

Спутник «Кузбасс-300» разработан студентами и учеными КузГТУ. Космический аппарат был запущен 9 августа 2022 года с космодрома «Байконур»

Фото: Кузбасский государственный технический университет им Т. Ф. Горбачева

Следующий полет в космос сибиряк совершил в январе 1993 года. Уроженец Черемхово Иркутской области Александр Полещук в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз ТМ-16» и орбитальном комплексе «Мир» провел в невесомости 179 суток. Он выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 9 часов 58 минут. На фото: Александр Полещук на церемонии вручения наград французского правительства российским космонавтам в резиденции посла Франции в России

Следующий полет в космос сибиряк совершил в январе 1993 года. Уроженец Черемхово Иркутской области Александр Полещук в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз ТМ-16» и орбитальном комплексе «Мир» провел в невесомости 179 суток. Он выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 9 часов 58 минут. На фото: Александр Полещук на церемонии вручения наград французского правительства российским космонавтам в резиденции посла Франции в России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

1 августа 2008 года Западная Сибирь стало центром наблюдения полного солнечного затмения. Редкое астрономическое явление собрало в Новосибирске более 10 тыс. иностранный и российских гостей. В городе были оборудованы полтора десятка площадок, на которых разместили около 100 телескопов

1 августа 2008 года Западная Сибирь стало центром наблюдения полного солнечного затмения. Редкое астрономическое явление собрало в Новосибирске более 10 тыс. иностранный и российских гостей. В городе были оборудованы полтора десятка площадок, на которых разместили около 100 телескопов

Фото: Коммерсантъ / Александр Кряжев  /  купить фото

В разгар дня Новосибирск погрузился в темноту на 2 минуты 19 секунд

В разгар дня Новосибирск погрузился в темноту на 2 минуты 19 секунд

Фото: Коммерсантъ / Александр Кряжев  /  купить фото

В декабре 2011 года в Новосибирской области упал спутник связи, запущенный с космодрома Плесецк. Его падение наблюдали жители региона. Аппарат не смог выйти на заданную орбиту, пробыв в полете всего 421 секунду

В декабре 2011 года в Новосибирской области упал спутник связи, запущенный с космодрома Плесецк. Его падение наблюдали жители региона. Аппарат не смог выйти на заданную орбиту, пробыв в полете всего 421 секунду

Фото: Сергей Тарасов

«У каждого космонавта своя ниша задач. Нужно уметь справляться с работой. Если кто-то раньше освободился, он может предложить помощь другим. Если это актуально. Это называется товариществом, чувством локтя, но не выполнением работы за другого человека». После орбитальных полетов иркутян Дмитрия Кондратьева (2010-2011) и Анатолия Иванишина (2011-2012, 2016 и 2020) настояло время увидеть Землю в иллюминаторе космического корабля первой сибирячки. Ей стала Анна Кикина из Новосибирска. 5 октября 2022 года она стартовала в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 на корабле Crew Dragon к МКС. В космосе Анна Кикина провела 157 суток

«У каждого космонавта своя ниша задач. Нужно уметь справляться с работой. Если кто-то раньше освободился, он может предложить помощь другим. Если это актуально. Это называется товариществом, чувством локтя, но не выполнением работы за другого человека». После орбитальных полетов иркутян Дмитрия Кондратьева (2010-2011) и Анатолия Иванишина (2011-2012, 2016 и 2020) настояло время увидеть Землю в иллюминаторе космического корабля первой сибирячки. Ей стала Анна Кикина из Новосибирска. 5 октября 2022 года она стартовала в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 на корабле Crew Dragon к МКС. В космосе Анна Кикина провела 157 суток

Фото: roscosmos.ru

В центре Новосибирска мурал с Анной Кикиной соседствует с изображением Юрия Кондратюка, одного из основоположников космонавтики. Имя инженера, рассчитавшего оптимальную траекторию полета к Луне, автора книги «Завоевание межпланетных пространств», также связано с городом на Оби

В центре Новосибирска мурал с Анной Кикиной соседствует с изображением Юрия Кондратюка, одного из основоположников космонавтики. Имя инженера, рассчитавшего оптимальную траекторию полета к Луне, автора книги «Завоевание межпланетных пространств», также связано с городом на Оби

Фото: Влад Некрасов

Самолет S7 Airlines заходит на посадку в Международный аэропорт Толмачево во время полнолуния. Новосибирск, апрель 2024 года

Самолет S7 Airlines заходит на посадку в Международный аэропорт Толмачево во время полнолуния. Новосибирск, апрель 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Северное сияние близ поселка Усть-Каменское в Новосибирской области, май 2024 года

Северное сияние близ поселка Усть-Каменское в Новосибирской области, май 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Кирилл Песков — последний на сегодня сибиряк, побывавший в космосе. Родился он в Кызыле (Тува), но вырос в Назарово (Красноярский край). Он стал шестым в истории МКС россиянином, совершивший полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Его миссия продлилась 147 дней — с 15 марта по 9 августа 2025 года. На фото: космонавт-испытатель Кирилл Песков (справа) с губернатором Красноярска Михаилом Котюковым

Кирилл Песков — последний на сегодня сибиряк, побывавший в космосе. Родился он в Кызыле (Тува), но вырос в Назарово (Красноярский край). Он стал шестым в истории МКС россиянином, совершивший полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Его миссия продлилась 147 дней — с 15 марта по 9 августа 2025 года. На фото: космонавт-испытатель Кирилл Песков (справа) с губернатором Красноярска Михаилом Котюковым

Фото: Правительство Красноярского края

«Посмотрите на этого парня — настоящий космонавт. Думаю, если бы суслики летали в космос, то они выглядели бы именно так». Кирилл Песков дам имя бронзовой фигурке суслика, установленной в 2025 году в сквере Космонавтов в Красноярске. Зверька он назвал Назаром

«Посмотрите на этого парня — настоящий космонавт. Думаю, если бы суслики летали в космос, то они выглядели бы именно так». Кирилл Песков дам имя бронзовой фигурке суслика, установленной в 2025 году в сквере Космонавтов в Красноярске. Зверька он назвал Назаром

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Кирилл Песков рассчитывает совершить следующий полет в течение четырех-пяти лет. На фото: Млечный путь на фоне Катунского хребта в Республике Алтай, 2023 год

Кирилл Песков рассчитывает совершить следующий полет в течение четырех-пяти лет. На фото: Млечный путь на фоне Катунского хребта в Республике Алтай, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

В 2011 году станция метро «Гагаринская» в Новосибирске была оформлена в космическом стиле в честь 50-летия первого полета человека в космос. Неоновая подсветка в переходе создает ощущение неземного пространства, а потолок со множеством светильников имитирует звездное небо

В 2011 году станция метро «Гагаринская» в Новосибирске была оформлена в космическом стиле в честь 50-летия первого полета человека в космос. Неоновая подсветка в переходе создает ощущение неземного пространства, а потолок со множеством светильников имитирует звездное небо

Фото: Влад Некрасов

Следующая фотография
1 / 35

«С трепетным волнением всматривался я в этот новый и непривычный для меня мир, стараясь все разглядеть и запомнить. В иллюминаторы виднелись удивительно яркие и холодные звезды». 12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» облетел Землю на высоте до 327 км со скоростью около 28 тыс. км/час. Полет длился 1 час 46 минут. На фото: изображение первого космонавта на станции метро «Гагаринская» в Новосибирске

Фото: Михаил Кичанов

Отбор в отряд космонавтов проводился среди военных летчиков, отличавшихся безупречным здоровьем. К началу тренировок налет Юрия Гагарина составлял 230 часов. На момент полета в космос ему было 27 лет

Фото: Снегирев Игорь / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В создании пилотируемого космического корабля «Восток-1», который доставил Юрия Гагарина на околоземную орбиту, приняли участие более 100 организаций. В их числе — «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» и омское НПО «Электроточприбор»

Фото: Романов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

День космонавтики в Большом новосибирском планетарии, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

«Вся моя жизнь — сплошная импровизация. Я не собирался быть летчиком, но когда учился в девятом классе, к нам приходил летчик. Мне понравились его сверкающие ботинки и роскошные синие брюки. Поэтом на призывной комиссии, отвечая на вопрос, где я хочу служить, я ответил, что в авиации». Герман Титов, уроженец села Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края, стал основным дублером Юрия Гагарина для полета в космос. Он сопровождал первого космонавта вплоть до самого старта корабля. На фото: врач консультирует Германа Титова (слева) перед тренировочным полетом

Фото: Базанов В., Жихаренко В., Сергеев Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Тренировка Германа Титова перед полетом в космос, 1961 год

Фото: Жихаренко В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Не могу передать словами красоту и ощущения первого полета. Земля как бы преображается, когда смотришь на нее с высоты, шире раздвигается горизонт, открывается перспектива степных далей». Герман Титов совершил первый в мире суточный космический полет 6-7 августа 1961 года. За 25 часов 11 минут он сделал 17 оборотов вокруг Земли. За время полета на корабле «Восток-2» он пообедал, поужинал и поспал в невесомости. На фото: курсанты у стелы Герману Титову. Село Полковниково Алтайского края, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

В честь Германа Титова названы кратер на обратной стороне Луны, аэропорт Барнаула, вьетнамский остров в Тонкинском заливе Южно-Китайского моря и подводная гора в Тихом океане. На фото: Герман Титов (справа) и президент США Джон Кеннеди (в центре), 1962 год

Фото: NASA

Герман Титов остается самым молодым человеком планеты, побывавшем в космосе — на момент полета ему было 25 лет и 330 дней. На фото: Юрий Гагарин, Павел Попович, Герман Титов и Андриян Николаев

Фото: Устинов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Звездное небо над озером Байкал. Иркутская область, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Уроженец села Листвянка Кемеровской области Алексей Леонов совершил два космических полета. В первом, который состоялся 18-19 марта 1965 года, он совершил первый в мире выход в открытый космос. За бортом корабля «Восход-2» он находился 12 минут 9 секунд

Фото: Николай Ананьев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возвращаясь обратно в космический корабль во время полета, космонавт застрял — раздувшийся от внутреннего давления скафандр не позволил ему пролезть в шлюз. Стравив воздух из скафандра, Алексей Леонов пролез обратно вперед головой вопреки инструкции, предписывающей залезать в люк ногами вперед, чем спас себе жизнь

Фото: Моклецов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«То, что сделали эти двое — командир Павел Беляев и пилот Алексей Леонов — экипаж советского космического корабля “Восход-2”, не совершал еще никто! Весь мир восхищается крылатыми богатырями». Полковник Павел Беляев и подполковник Алексей Леонов. Журнал «Огонек», 1965 год

Фото: фотоархив "Огонек"

Космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов на трибуне Мавзолея, 1965 год

Фото: Гостев Алексей, Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1975 году Алексей Леонов второй раз вышел в открытый космос уже в качестве командира космического корабля «Союз-19» по программе «ЭПАС» («Союз—Аполлон»). Полет длился почти шесть суток — с 15 по 21 июля, впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран

Фото: Жихаренко В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

День космонавтики в Большом новосибирском планетарии, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

С 1969 по 1979 год покорителями космоса стали еще трое сибиряков — иркутянин Борис Волынов (два полета — 52 суток), томич Николай Рукавишников (три полета — почти 10 суток) и уроженец села Порошино Алтайского края Василий Лазарев (два полета — почти двое суток). Третий полет Рукавишникова и второй Лазарева были прерваны по техническим причинам

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

«Я был летчиком-истребителем, а в этой профессии нужно думать быстро. Если успеешь вовремя сообразить — останешься живой, если нет — извини, окажешься на том свете». Летчик-космонавт Борис Волынов на церемонии прощания с Алексеем Леоновым. Федеральное военно-мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область), 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С 1960-х годов Сибирь — один из ключевых центров космической промышленности страны. В создании космических аппаратов, в частности, участвуют «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (Железногорск, Красноярский край), ПО «Полет» (Омск) и НПЦ «Полюс» (Томск). На фото: «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Впечатления самые положительные и от высокого уровня организации труда, и от качества продукции, и от людей, с которыми удалось здесь пообщаться… На счету объединения свыше 1100 космических аппаратов. Сегодня более половины нашей группировки произведено на этом предприятии». В октябре 2008 года премьер-министр России Владимир Путин (в центре) посетил «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2011 году, к 70-летию ПО «Полет», в Омске был открыт памятник ракете-носителю «Космос-3М». Такие космолеты с 1967-го по 2010 год выводили на орбиту Земли отечественные и иностранные спутники. Высота двухступенчатой одноразовой ракеты-носителя — 32,4 м, диаметр — 2,4 м

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Новосибирский государственный университет разрабатывает собственную модульную спутниковую платформу. Спроектированные на ее базе аппараты уже работают на орбите

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Спутник «Кузбасс-300» разработан студентами и учеными КузГТУ. Космический аппарат был запущен 9 августа 2022 года с космодрома «Байконур»

Фото: Кузбасский государственный технический университет им Т. Ф. Горбачева

Следующий полет в космос сибиряк совершил в январе 1993 года. Уроженец Черемхово Иркутской области Александр Полещук в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз ТМ-16» и орбитальном комплексе «Мир» провел в невесомости 179 суток. Он выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 9 часов 58 минут. На фото: Александр Полещук на церемонии вручения наград французского правительства российским космонавтам в резиденции посла Франции в России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

1 августа 2008 года Западная Сибирь стало центром наблюдения полного солнечного затмения. Редкое астрономическое явление собрало в Новосибирске более 10 тыс. иностранный и российских гостей. В городе были оборудованы полтора десятка площадок, на которых разместили около 100 телескопов

Фото: Коммерсантъ / Александр Кряжев  /  купить фото

В разгар дня Новосибирск погрузился в темноту на 2 минуты 19 секунд

Фото: Коммерсантъ / Александр Кряжев  /  купить фото

В декабре 2011 года в Новосибирской области упал спутник связи, запущенный с космодрома Плесецк. Его падение наблюдали жители региона. Аппарат не смог выйти на заданную орбиту, пробыв в полете всего 421 секунду

Фото: Сергей Тарасов

«У каждого космонавта своя ниша задач. Нужно уметь справляться с работой. Если кто-то раньше освободился, он может предложить помощь другим. Если это актуально. Это называется товариществом, чувством локтя, но не выполнением работы за другого человека». После орбитальных полетов иркутян Дмитрия Кондратьева (2010-2011) и Анатолия Иванишина (2011-2012, 2016 и 2020) настояло время увидеть Землю в иллюминаторе космического корабля первой сибирячки. Ей стала Анна Кикина из Новосибирска. 5 октября 2022 года она стартовала в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 на корабле Crew Dragon к МКС. В космосе Анна Кикина провела 157 суток

Фото: roscosmos.ru

В центре Новосибирска мурал с Анной Кикиной соседствует с изображением Юрия Кондратюка, одного из основоположников космонавтики. Имя инженера, рассчитавшего оптимальную траекторию полета к Луне, автора книги «Завоевание межпланетных пространств», также связано с городом на Оби

Фото: Влад Некрасов

Самолет S7 Airlines заходит на посадку в Международный аэропорт Толмачево во время полнолуния. Новосибирск, апрель 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Северное сияние близ поселка Усть-Каменское в Новосибирской области, май 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Кирилл Песков — последний на сегодня сибиряк, побывавший в космосе. Родился он в Кызыле (Тува), но вырос в Назарово (Красноярский край). Он стал шестым в истории МКС россиянином, совершивший полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Его миссия продлилась 147 дней — с 15 марта по 9 августа 2025 года. На фото: космонавт-испытатель Кирилл Песков (справа) с губернатором Красноярска Михаилом Котюковым

Фото: Правительство Красноярского края

«Посмотрите на этого парня — настоящий космонавт. Думаю, если бы суслики летали в космос, то они выглядели бы именно так». Кирилл Песков дам имя бронзовой фигурке суслика, установленной в 2025 году в сквере Космонавтов в Красноярске. Зверька он назвал Назаром

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Кирилл Песков рассчитывает совершить следующий полет в течение четырех-пяти лет. На фото: Млечный путь на фоне Катунского хребта в Республике Алтай, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

В 2011 году станция метро «Гагаринская» в Новосибирске была оформлена в космическом стиле в честь 50-летия первого полета человека в космос. Неоновая подсветка в переходе создает ощущение неземного пространства, а потолок со множеством светильников имитирует звездное небо

Фото: Влад Некрасов

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд