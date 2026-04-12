Сибирь, ты — Космос!

«У каждого космонавта своя ниша задач. Нужно уметь справляться с работой. Если кто-то раньше освободился, он может предложить помощь другим. Если это актуально. Это называется товариществом, чувством локтя, но не выполнением работы за другого человека». После орбитальных полетов иркутян Дмитрия Кондратьева (2010-2011) и Анатолия Иванишина (2011-2012, 2016 и 2020) настояло время увидеть Землю в иллюминаторе космического корабля первой сибирячки. Ей стала Анна Кикина из Новосибирска. 5 октября 2022 года она стартовала в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 на корабле Crew Dragon к МКС. В космосе Анна Кикина провела 157 суток

